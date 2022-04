Cadeira gamer roxa: veja 6 modelos por a partir de R$ 699

Já a Marvel Pantera Negra traz design que remete ao filme de super-herói por valores que partem de R$ 2.111. Outra alternativa é a GTRacing ‎Z-Purple, que traz função balanço e encosto para encaixar as costas do usuário por cerca de R$ 4.699. Confira a seguir seis cadeiras gamer roxas para comprar no Brasil em 2022.

1. Prizi Runner - a partir de R$ 699

A Prizi Runner é uma cadeira gamer roxa que a densidade das espumas revestem toda a sua construção. Esta característica deve garantir algumas horas de jogatina com conforto. Embora o encosto não venha acompanhado de almofadas para a região lombar e dorsal, a fabricante garante que é uma cadeira indicada para quem procura ergonomia. O produto é encontrado por preços que partem de R$ 699.

A reclinação pode ser interessante para quem precisa se ajeitar na frente do PC. O modelo chega a 135 graus e permite que o usuário ajuste da forma que se sente mais confortável. Já os detalhes em roxo ficam espalhados em toda a construção da cadeira, como também no apoio para os braços e próximo às rodinhas.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: não acompanha almofadas na região dorsal e lombar

2. PCTop Strike 1005 - a partir de R$ 920

A PCTop Strike 1005 também apresenta construção com espumas de densidade média que podem entregar algumas horas de conforto. Além disso, o modelo acompanha almofadas adaptadas para a região dorsal e lombar, com a promessa de aumentar a ergonomia do usuário e deixar as partidas menos cansativas. Ela é vendida na Amazon por valores a partir de R$ 920.

Para que o consumidor fique ainda mais confortável em frente ao computador, é possível ajustar a reclinação da cadeira em até 135 graus. Porém, os apoios para braços são fixos e o usuário tem que usá-los sempre na mesma posição. A cor roxa se encontra em alguns detalhes do assento e encosto. Os compradores na Amazon avaliaram a cadeira com 4 estrelas de 5.

Prós: almofadas na região dorsal e lombar

almofadas na região dorsal e lombar Contras: apoio de braço não é ajustável

A ThunderX3 BC3 é uma alternativa de cadeira gamer roxa com design diferente. Sua construção tem estofado grosso, o que pode proporcionar conforto em muitas horas de jogatina. Além disso, as almofadas na lombar e no dorso devem ajudar na ergonomia. Esta opção é comercializada por cifras que partem de R$ 1.636.

A reclinação da cadeira chega a 180 graus e permite que o usuário escolha a posição ideal para ficar em frente ao PC. O design traz uma estampa roxa e preta que imita uma estampa militar. Para quem curte modelos mais estilosos, esta pode ser uma cadeira interessante. As avaliações chegam a 4,6 estrelas de 5. Os consumidores relatam que a cadeira é bastante confortável e que atende às expectativas.

Prós: almofadas na região dorsal e lombar e reclinação de 180 graus

almofadas na região dorsal e lombar e reclinação de 180 graus Contras: preço elevado no mercado

4. Marvel Pantera Negra - a partir de R$ 2.111

A cadeira gamer Marvel Pantera Negra pode ser interessante para os fãs do filme de super-herói. A construção do acessório traz estampas por todo o modelo, além de frases célebres de personagens da Marvel. A densidade da espuma é grossa, o que pode proporcionar uma boa experiência para o usuário. Além disso, acompanha também almofadas para a lombar e para o dorso.

Diferente dos modelos citados até então, a cadeira possui apoio para braço 3D. Isto significa que o consumidor pode escolher a melhor posição para escorar os antebraços enquanto usa o computador. A reclinação chega a 180 graus e também promete mais ergonomia. Ela é vista na Amazon por valores a partir de R$ 2.111.

Prós: personalização da Marvel, almofadas na região dorsal e lombar e apoio de braço 3D

personalização da Marvel, almofadas na região dorsal e lombar e apoio de braço 3D Contras: preço elevado

A MaxRacer Aggressive é uma cadeira gamer premium que traz construção com estofado de densidade espessa e almofadas para a região dorsal e lombar. Estas características prometem mais conforto enquanto o usuário joga em frente ao computador. O produto é vendido na Amazon por preços a partir de R$ 2.248.

Um ponto que pode ser interessante é a função balanço, onde o consumidor inclina a cadeira em até 12 graus e consegue transformá-la em um balanço. Isto promete deixar a jogatina mais confortável mesmo após horas sem se levantar. Sobre a reclinação, a empresa afirma que o modelo chega a 180 graus. A cor roxa está espalhada por toda a construção, principalmente no encosto.

Prós: função balanço, reclinação de até 180 graus e almofadas na região dorsal e lombar

função balanço, reclinação de até 180 graus e almofadas na região dorsal e lombar Contras: preço elevado

A GTRacing ‎Z-Purple é outro modelo premium que promete conforto para o usuário. Sua construção tem estofado bastante firme e grosso, além das almofadas na região dorsal e lombar. Uma característica que a fabricante destaca é o encosto desenvolvido para encaixar as costas do usuário perfeitamente, o que pode entregar ainda mais ergonomia. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 4.699 para adquirir o produto.

A ficha técnica ainda traz função balanço e reclinação de até 160 graus. Sobre o revestimento da cadeira, as cores roxas estão principalmente nas faixas das laterais e combinam com a cor preta. Na Amazon, as avaliações chegam a 4,6 estrelas e elogiam principalmente a qualidade da cadeira. Muitos comentários destacam que as características realmente atendem às expectativas dos usuários.

Prós: encosto desenvolvido para melhor ergonomia, almofadas para região dorsal e lombar e função balanço

encosto desenvolvido para melhor ergonomia, almofadas para região dorsal e lombar e função balanço Contras: preço elevado

