Cadeira gamer verde: 6 modelos por a partir de R$ 678

Para compensar o preço baixo, a marca optou por deixar a cadeira gamer sem almofadas na região dorsal e lombar. Porém, existe um acolchoado mais denso na região do pescoço, o que pode deixar a experiência do usuário um pouco mais confortável. A reclinação do modelo é de apenas 13 graus e serve para se posicionar melhor em frente à tela. Na Amazon, os compradores avaliaram o modelo com 4,2 estrelas. Os comentários destacam que as características realmente atendem às expectativas, porém que a cadeira é pequena.