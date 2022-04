Caixa de som automotivo: 6 opções para ouvir músicas no carro

O som automotivo é essencial para ajudar a passar o tempo enquanto se está no carro por muito ou por pouco tempo. As caixas para este fim podem ser de diversos tamanhos e potências, oferecidas por marcas como Pioneer , Bravox, Bomber e outras.

Na lista abaixo, o modelo Triaxial, da Bravox, traz um par de caixas com três alto-falantes cada, potência de 100 Watts e tamanho compacto por a partir de R$ 98. Já TS-6960BR, da Pioneer, oferece potência de 200 Watts e quatro alto-falantes em cada uma das duas caixas de som por cerca de R$ 256. Veja a seguir seis modelos de caixa de som para usar no seu carro.

O modelo Triaxial, da Bravox, oferece um par de caixas de som, cada uma com três alto-falantes (tecnologia Triaxial). A opção deve ser ideal para acoplar nas portas e laterais do veículo para curtir o som com maior proximidade da caixa. Promete uma instalação rápida e simplificada para qualquer tipo de carro, uma vez que dispensa adaptadores para portas ou painéis. Dispõe de potência de 100 W, impedância de 4 Ohms, e resposta de frequência que varia entre 70 Hz e 20 mil Hz. As dimensões são de: 13 cm de comprimento, 13 cm de largura, 5,4 cm de altura.

Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do item. No entanto criticam a fragilidade dos alto-falantes e relatam que a embalagem do produto chegou amassada em alguns destinos. Interessados podem encontrar o artigo na Amazon por a partir de R$ 98.

Prós: instalação simplificada

2. Bravox Kit Fácil Linha LiX – a partir de R$ 195

O Kit Fácil Linha X, da Bravox, oferece quatro caixas de som: duas com três alto-falantes para cada caixa, e as outras duas com quatro alto-falantes cada. O conjunto completo oferece 240 W de potência e 4 Ohms de impedância. Construído como modelo universal para todo tipo de carro, promete ser ideal para instalação em portas traseiras, dianteiras, tampão e painel.

As caixas redondas têm as seguintes medidas: 16,5 cm de diâmetro e 5,3 cm de altura. São 50 W de potência para cada uma com resposta de frequência entre 60 e 20 mil Hz. Já as caixas ovais oferecem 70 Watts cada, frequências que vão de 50 a 20 mil Hz e dimensões em: 26,1 cm de comprimento x 17,6 cm de largura e 11,9 cm de altura.

Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários pontuam o som eficiente do conjunto. Todavia, relatam a ausência de parafusos na caixa para a instalação. É possível encontrar o produto por valores próximos dos R$ 195.

Prós: quantidade de caixas no kit

Contras: carcaça frágil

O modelo TS-6960BR, da Pioneer, oferece um par de caixas de som, cada uma com quatro alto-falantes integrados. Disponibiliza tecnologia com recursos extras para administrar sons graves e agudos, potência de 200 W, impedância de 4 Ohms, e resposta de frequência entre 40 Hz e 20 mil Hz. Com borda de espuma e telas de acabamento, a parte interna é coberta por polipropileno. Promete fácil instalação e design compatível com a maioria dos carros. As dimensões descritas são de: 29 cm de comprimento, 25 cm de largura e 20 cm de altura.

Com 4,7 das 5 estrelas da Amazon, os usuários destacam o bom acabamento e a eficiência de reprodução sonora, mas criticam o preço elevado do item, disponível por a partir de R$ 256.

Prós: instalação simplificada

4. Bomber Slim B4 – a partir de R$ 414

A Slim B4, da Bomber, é uma caixa de som indicada para locais com espaço reduzido e conta com um único alto-falante de 25 cm no centro do corpo. Apresenta impedância de 4 Ohms, potência de 200 W e frequência de resposta entre 45 Hz e 200 Hz. Em tamanho total, traz as seguintes medidas: 28 cm de comprimento, 38 cm de altura e 10 cm de largura.

De acordo com a fabricante, para uma correta instalação no carro, deve ser acoplada no chão logo abaixo do banco do motorista. Avaliada com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o bom acabamento do produto, mas alguns relatam que o som possui baixa potência. O artigo está disponível na Amazon por preços a partir de R$ 414.

Prós: ocupa pouco espaço

ocupa pouco espaço Contras: é uma caixa de som passiva, logo, dependendo do sistema de som do carro, o som pode ficar fraco

5. Bomber Slim High Power – a partir de R$ 519

A Slim High Power, da Bomber, é uma caixa de som com um único alto-falante de 20 cm no centro do corpo. A carcaça é confeccionada em madeira a fim de garantir a durabilidade do produto. Garante tecnologia interna com a promessa de desenvolver sons agudos e graves de forma eficiente. Nas medidas totais são 35 cm de comprimento, 27 cm de largura e 9 cm de altura.

A instalação deve ser simplificada, uma vez que só é preciso acoplar a caixa no chão do carro embaixo do banco. Indicada para a utilização em ambientes pequenos, tem 300 W de potência, impedância de 4 Ohms e frequência de resposta entre 35 Hz e 500 Hz.

Com nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima eficiência de reprodução sonora. No entanto, destacam que a caixa pode ficar apertada em alguns veículos e que é preciso comprar um adaptador separadamente para conectar em determinados carros. Interessador precisam investir valores próximos dos R$ 519.

Prós: caixa grande e som limpo

caixa grande e som limpo Contras: pode não caber em todos os tipos de veículos

O modelo CX12", da Falcon, é uma caixa de som passiva (sem amplificador embutido) com um alto-falante central de 30 cm. Promete ser um dos modelos de maior qualidade da marca, com potência de 700 Watts, impedância de 4 Ohms e frequência de 20 Hz a 80 Hz. Oferece tecnologia interna para melhor reprodução de sons graves e agudos.

Segundo a marca, é projetada com o tamanho ideal para o alto rendimento do subwoofer sem comprometer o espaço do veículo: deve ser feita para quem deseja praticidade mas não abre mão de graves fortes. Tem as seguintes dimensões: 47 cm de comprimento, 33 cm de largura e 38 cm de altura. A caixa é construída em MDF para garantir maior proteção ao item. Avaliado com nota 5 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a potência do produto, mas criticam o preço elevado, que fica a partir de R$ 586.

Prós: design compacto para a potência oferecida

design compacto para a potência oferecida Contras: valor elevado

