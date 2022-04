Caixa de som Bluetooth: veja 7 opções para conectar o celular

Caixas de som com conexão Bluetooth podem ser interessantes para pessoas que gostam de ouvir músicas do celular e não abrem mão de reproduzir playlists que animam festas e encontros com os amigos. Empresas como JBL , Multilaser , LG e Amazon oferecem modelos por preços a partir de R$ 135 , como é o caso da Multilaser Move SP347, que promete autonomia de até seis horas de bateria.

Já a Echo Dot (3ª geração) é uma caixinha com conexão à Alexa, assistente virtual da Amazon que recebe comandos de voz para tocar músicas e ler notícias por valores que partem de R$ 331. Outra alternativa é a JBL Go 3, que apresenta resistência à água e poeira e promessa de boa qualidade sonora por cerca de R$ 219. Confira a seguir sete caixas de som Bluetooth para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Caixa de som Bluetooth: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 135 e R$ 1.614 — Foto: Marvin Costa/TechTudo Caixa de som Bluetooth: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 135 e R$ 1.614 — Foto: Marvin Costa/TechTudo

A Multilaser SP347 é uma caixa de som que pode se destacar entre o público que procura um produto acessível para ajudar na hora de curtir músicas. Mesmo com cifras mais baixas, ela traz recursos elaborados como bateria recarregável de 1.200 mAh e Bluetooth 4.2. O produto conta com classificação de 4,5 estrelas na Amazon e as avaliações mencionam a qualidade sonora. Ela é vendido por valores que partem de R$ 135.

O dispositivo promete entregar uma autonomia de até seis horas longe das tomadas, fator que facilita o uso em lugares variados. Além disso, a caixa entrega uma potência de 16 W RMS, número intermediário entre os produtos listados. O equipamento tem botões físicos que permitem atender ligações e um indicador do nível de bateria.

Prós: custo-benefício e facilidade no transporte

custo-benefício e facilidade no transporte Contras: sem proteção contra água

2 de 8 Multilaser Move SP347 tem bateria que promete entregar autonomia de até seis horas longe das tomadas — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser Move SP347 tem bateria que promete entregar autonomia de até seis horas longe das tomadas — Foto: Divulgação/Multilaser

2. i2GO Essential Sound Go - a partir de R$ 149

A Essential Sound Go, da i2GO, é uma caixa de som que promete entrega até oito horas de autonomia. O som é proporcionado por duas saídas com 5 W de potência cada, totalizando 10 W. O driver, por sua vez, tem tamanho de 45 mm. Ela é indicada para um público que deseja funcionalidades variadas por um valor mais em conta. A caixa tem classificação de 4,5 estrelas na Amazon e os compradores destacam a qualidade do acabamento. O dispositivo é encontrado por cifras a partir de R$ 149.

A conectividade conta com opções como o Bluetooth na versão 5.0, espaço para cartão de memória, entrada para pen drive e para cabo P2. Outro recurso de destaque é a certificação IPX4, que garante resistência à água em casos de respingo. Com alcance de até dez metros entre celular e caixa, o produto também oferece a tecnologia TWS, que permite pareá-lo com outras caixas de som i2GO que dispõem da função.O equipamento é compacto e é comercializado na cor preta.

Prós: suporte para usar assistente virtual

suporte para usar assistente virtual Contras: potência máxima de 10 W

3 de 8 i2GO Essential Sound Go possui 10 W de potência RMS — Foto: Divulgação/i2GO i2GO Essential Sound Go possui 10 W de potência RMS — Foto: Divulgação/i2GO

A MCO-11, da Mondial, tem um design com acabamento colorido e estilizado. Além disso, ela acompanha luzes coloridas que podem animar o ambiente junto com as músicas, bem como rádio FM. Por isso, pode se destacar entre aqueles que procuram funções diferenciadas para além da reprodução de áudio. O produto tem saída de áudio com potência de 50 W RMS e pode ser encontrada na Amazon por R$ 199.

Esta característica deve entregar um desempenho significativo tanto em ambientes abertos quanto em lugares com várias pessoas. O dispositivo traz Bluetooth, além de entrada USB, cabo auxiliar e microfone. O equipamento é avaliado em 4,1 nas classificações com destaque para o custo-benefício.

Prós: potência de áudio de 50 W e suporte a Rádio FM

potência de áudio de 50 W e suporte a Rádio FM Contras: sem informações sobre a capacidade da bateria

4 de 8 Mondial MCO-11 tem luzes embutidas — Foto: Divulgação/Mondial Mondial MCO-11 tem luzes embutidas — Foto: Divulgação/Mondial

A JBL Go 3 é um modelo compacto recomendado para quem procura caixinhas fáceis de transportar, mas que não deixem a qualidade de áudio de lado. A capacidade da bateria é de 2,7 Wh e promete proporcionar autonomia de até cinco horas. Quanto à conexão ao celular, ela pode ser feita via Bluetooth 5.1 ou pelo cabo USB-C, caso o aparelho seja compatível. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 219.

A caixa traz certificação de resistência à água e poeira IP67, o que garante maior tranquilidade ao usá-la em ambientes como piscina, praia e até mesmo no banho. A potência de saída de áudio é de 4,2 W RMS, o que deve proporcionar uma qualidade sonora satisfatória. As avaliações no site da Amazon classificam o produto em 4,8 estrelas e os comentários reforçam as experiências positivas com o som emitido.

Prós: fácil de transportar e bateria autonomia de cinco horas

fácil de transportar e bateria autonomia de cinco horas Contras: não tem indicador do nível de bateria

5 de 8 JBL Go 3 pode ser usada em ambientes abertos e com poucas pessoas, mas não deve dar conta de festas — Foto: Divulgação/JBL JBL Go 3 pode ser usada em ambientes abertos e com poucas pessoas, mas não deve dar conta de festas — Foto: Divulgação/JBL

5. Echo Dot (3ª Geração) - a partir de R$ 331

A Echo Dot de 3ª Geração é uma opção que entrega funcionalidades além da conexão Bluetooth. A caixa de som é indicada para quem procura recursos variados em um único dispositivo e se destaca pelo custo-benefício. Além de tocar músicas, a caixinha pode informar as notícias do dia, bem como a previsão do tempo por meio da Alexa, assistente virtual da Amazon. O dispositivo é comercializado por valores que partem de R$ 331.

O produto pode ser controlado pelo celular, via aplicativo, ou por comando de voz. Portanto, o usuário pode pedir músicas ou controlar eletrodomésticos inteligentes. Ele ainda conta com quatro microfones de longo alcance para garantir que um comando seja ouvido mesmo à distância. A ficha técnica fica completa com um alto-falante de 1,6 polegadas, saída de áudio de 3,5 mm e um cabo para conexão com a tomada. Os compradores avaliaram a caixa com 4,8 estrelas de 5 e elogiaram a qualidade do som reproduzido. O TechTudo fez um review do dispositivo em julho de 2020 e concluiu que o acessório é uma opção interessante para quem quer começar a deixar a casa conectada.

Prós: funcionamento independente do celular e controle via comando de voz

funcionamento independente do celular e controle via comando de voz Contras: precisa estar conectado à tomada para funcionar

6 de 8 Echo Dot (3ª geração) traz conexão com a Alexa, assistente virtual da Amazon — Foto: Luciana Maline/TechTudo Echo Dot (3ª geração) traz conexão com a Alexa, assistente virtual da Amazon — Foto: Luciana Maline/TechTudo

A LG Xboom Go PL7 é um modelo que deve contemplar o público que deseja investir um valor maior na qualidade sonora das caixas de som. Ela pode ser usada para ouvir músicas ou também para amplificar o som da TV, uma vez que traz conexões variadas como o Bluetooth, o cabo P2 e o USB. O dispositivo ainda pode ser usado para atender ligações pela própria caixa, bem como a função de acionar as assistentes virtuais do celular por comando de voz. Esta opção é vista por cifras a partir de R$ 749.

De acordo com a fabricante, a capacidade de 3.900 mAh da bateria deve entregar até 24 horas longe das tomadas. A ficha técnica também contempla proteção contra respingos pelo certificado IPX5. O produto conta com a possibilidade de controle via aplicativo, o LG Xboom, disponível para Android e iOS. O TechTudo testou o equipamento em outubro de 2020 e concluiu que o design é bem bonito e a bateria é bem interessante. Os consumidores avaliaram a caixa em 4,7 estrelas e afirmaram que os alto-falantes e a tecnologia Meridian entregam uma boa qualidade de áudio.

Prós: autonomia para um dia longe das tomadas e resistência à água

autonomia para um dia longe das tomadas e resistência à água Contras: valor elevado

7 de 8 LG XBoom PL7 traz resistência à água — Foto: Marlon Câmara/TechTudo LG XBoom PL7 traz resistência à água — Foto: Marlon Câmara/TechTudo

A Echo Studio também é voltada para quem busca mais recursos além da reprodução de músicas e áudio em geral. Ela investe em qualidade sonora, já que traz cinco alto-falantes que prometem reproduzir graves potentes e agudos nítidos. Além disso, a tecnologia Dolby Atmos presente na ficha técnica promete entregar um som imersivo com percepção de espaço e profundidade. Os consumidores também podem utilizar a Alexa e os interessados precisam desembolsar R$ 1.614 para adquirir o produto.

Os recursos de comando de voz da Alexa, controle de aparelhos da casa e interação com jogos e apps de delivery também marcam presença neste modelo. Compatível com redes de 2,4 e 5 GHz, a Echo Studio precisa de uma configuração prévia via aplicativo e necessita de tomada para funcionar. O dispositivo reúne avaliações positivas por conta da imersão sonora e captação de áudio, o que resulta nas suas 4,6 estrelas de 5.

Prós: funciona com comando de voz, tem cinco alto-falantes e tecnologia Dolby Atmos

funciona com comando de voz, tem cinco alto-falantes e tecnologia Dolby Atmos Contras: precisa de tomada para funcionar

8 de 8 Echo Studio promete agradar usuários que buscam um dispositivo com Alexa e boa qualidade sonora — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Echo Studio promete agradar usuários que buscam um dispositivo com Alexa e boa qualidade sonora — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Com informações da LG, Mondial, Multilaser, JBL, i2Go e Amazon (1/2)

