Caixa de som para PC: veja 7 modelos para ouvir música no computador

Caixas de som para PC são acessórios importantes para quem gosta de jogar, assistir filmes ou ouvir músicas no computador. No Brasil, marcas como Multilaser , Redragon e HP oferecem desde opções mais simples, de entrada, até modelos mais avançados, focados no público gamer. Entre as vantagens, as caixinhas permitem utilizar cartão de memória, prometem boa autonomia de bateria e mais.

O modelo SP144, da Multilaser, pode trazer o melhor custo benefício da lista. Por a partir de R$ 34, o produto oferece duas caixas com um alto-falante cada, design compacto e portátil, além de conexão USB. Já GS500, da Redragon, oferece 10 Watts de potência e iluminação para favorecer o visual gamer por cerca de R$ 159. Conheça sete modelos na lista seguir.

1 de 8 Caixas de som para PC melhoram o som por preços a partir de R$ 34 — Foto: Divulgação/Redragon Caixas de som para PC melhoram o som por preços a partir de R$ 34 — Foto: Divulgação/Redragon

2 de 8 Caixinha de som Multilaser SP144 tem design discreto (Foto: Reprodução/Amazon) Caixinha de som Multilaser SP144 tem design discreto (Foto: Reprodução/Amazon)

O modelo SP144, da Multilaser, é um dispositivo de entrada. Possui um conjunto de caixinhas para computador com design simples e compacto. A frequência sonora fica entre 200 Hz e 20.000 Hz, um limite de reprodução dentro do indicado para este uso. Garante conectividade e alimentação via USB 2.0 com característica bivolt, isto é, pode ser conectado a dispositivos cuja a carga varia entre 127 V e 220 V. Dispõe de dois alto-falantes, um em cada caixa, além de de entrada traseira P2 para fone de ouvido, cabo com 62 cm de comprimento e potência de 3 Watts.

Avaliado com uma nota 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a qualidade de som para um dispositivo de entrada. No entanto, relatam interferência de funcionamento caso conectada a computadores que tenham teclado mecânico de luzes RBG. O modelo mais barato está disponível na Amazon por a partir de R$ 34.

Prós: custo benefício acessível para as qualidades técnicas apresentadas

custo benefício acessível para as qualidades técnicas apresentadas Contras: os cabos de conectividade são curtos

3 de 8 Caixinha de som da C3Tech acompanham detalhe vermelho (Foto: Reprodução/Amazon) Caixinha de som da C3Tech acompanham detalhe vermelho (Foto: Reprodução/Amazon)

A dupla de caixinhas de som SP-301, da C3Tech, é construída em plástico ABS e apresenta dois alto-falantes dispostos em um design simples, característico dos modelos de entrada. Oferece conectividade e alimentação via cabo USB 2.0. O ajuste de volume é feito pelo cabo de conexão, e o modelo é compatível tanto com desktops quanto notebooks. Traz entrada traseira P2 para fone de ouvido, cabo com 1,32 m de comprimento e frequências entre 20 Hz e 16.000 Hz, com potência de 3 Watts (dentro do padrão para caixas portáteis).

Com 4,3 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam positivamente o volume alto do som emitido pelos alto-falantes. Todavia, relatam chiados persistentes e desagradáveis enquanto o item está em uso. O modelo pode ser comprado por valores a partir de R$ 38.

Prós: cabo de conectividade grande

cabo de conectividade grande Contras: plástico da construção pode ser frágil

4 de 8 Modelo de entrada da Multilaser tem design mais fino (Foto: Reprodução/Amazon) Modelo de entrada da Multilaser tem design mais fino (Foto: Reprodução/Amazon)

O modelo SP009, também da Multilaser, é uma dupla de caixas de som que somadas trazem dois alto-falantes grandes. Possui controle de volume, botão power e entrada P2 para fone de ouvido na parte frontal. Promete potência de 3 Watts e frequência nítida entre 20 Hz e 20.000 Hz. A conectividade e alimentação estão disponíveis via cabo USB 2.0, enquanto o design é discreto e traz construção em plástico ABS.

Avaliado com uma nota 4,1 de 5 na Amazon, os comentários elogiam o preço do item e a qualidade razoável do som para um modelo de entrada. Mas há muitos relatos de mal contato e problemas no botão power. Interessados precisam investir a partir de R$ 49.

Prós: alto-falantes grandes, o que distribui de maneira mais uniforme o som

alto-falantes grandes, o que distribui de maneira mais uniforme o som Contras: som baixo, pois o uso é indicado para ambientes silenciosos e fechados, como escritórios

4. OEX SK404 – a partir de R$ 64

5 de 8 Caixinha de som da Oex traz alça e detalhes em laranja (Foto: Reprodução/Amazon) Caixinha de som da Oex traz alça e detalhes em laranja (Foto: Reprodução/Amazon)

O modelo SK404, da Oex, é uma caixa de som com um único alto-falante circular. Possui design neutro com detalhes em laranja e contém uma alça de transporte para auxiliar na portabilidade do item. Disponibiliza alimentação e conectividade via USB 2.0, mas também é compatível com Bluetooth para conexão com dispositivos móveis, notebooks, e desktops. Oferece rádio FM e entrada para cartão de memória microSD.

São 10 Watts de potência - o que a destaca como acima da média para dispositivos portáteis de som - frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz e seis horas de autonomia de bateria. O cabo micro USB vem incluso na embalagem. São 3,4 de 5 estrelas na Amazon, com elogios para a conectividade Bluetooth e a possibilidade de inserir cartão de memória. Negativamente, há relatos de muitos chiados durante a reprodução de músicas. O modelo é visto por valores a partir de R$ 64.

Prós: conectividade Bluetooth para vários tipos de dispositivo, além de autonomia da bateria

conectividade Bluetooth para vários tipos de dispositivo, além de autonomia da bateria Contras: cabo USB incluso é curto

6 de 8 Caixinhas de som da Vinik têm botão de controle de volume (Foto: Reprodução/Amazon) Caixinhas de som da Vinik têm botão de controle de volume (Foto: Reprodução/Amazon)

A CXDU-BT, da Vinik, é construída em plástico e oferece dois alto-falantes de 20 cm de altura. Na parte frontal, um botão grande para controle do volume e duas entradas P2: uma para microfone e outra para fone de ouvido. A alimentação e a conectividade são por cabo USB 2.0. Dispõe de 6 Watts de potência, valor recomendado para caixas portáteis e que garante boa reprodução de som. A frequência fica entre 30 Hz e 15.000 Hz, e o modelo pode ser conectado via Bluetooth, dispensando o uso dos fios. O sensor LED na parte frontal avisa quando o dispositivo está conectado.

Esta opção da Vinik ainda apresenta a tecnologia Dual: as caixas podem ser usadas separadamente ou encaixadas uma na outra para aumentar o poder de áudio. Avaliado com nota 4,6 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o ótimo custo benefício e a qualidade do som, mas criticam que a potência do volume cai bastante quando conectam fones ao dispositivo. O preço fica a partir de R$ 79.

Prós: conectividade Bluetooh e entrada para microfone

conectividade Bluetooh e entrada para microfone Contras: a mensagem da conexão Bluetooth anunciada pelos auto-falantes é emitida no último volume

7 de 8 Caixinha de som da HP traz visual diferenciado com luzes na parte da frente (Foto: Reprodução/Amazon) Caixinha de som da HP traz visual diferenciado com luzes na parte da frente (Foto: Reprodução/Amazon)

O modelo DHE-6000, da HP, é composto por duas caixas de som de tamanho generoso e com dois alto-falantes. Oferece jogo de luzes LED na parte frontal, controle de volume e multicompatibilidade: se conecta ao computador, notebook e a qualquer outro item com saída de áudio de 3.5 mm. As dimensões de cada peça são de 8,2 x 7,2 x 12 cm, e o design pode ser ideal para combinar com teclados e outros acessórios gamers. Conta com frequência entre 150 Hz e 20.000 Hz, conexão USB 2.0 com cabo de 1,2 m de comprimento e potência de 3 Watts.

O item soma 3,5 de 5 estrelas na Amazon, com comentários positivos sobre a altura do volume. Todavia, os consumidores relatam problemas de conexão e defeitos de fábrica. A opção da HP é vista por cifras a partir de R$ 146,35.

Prós: design diferenciado e conectividade USB

design diferenciado e conectividade USB Contras: as luzes podem incomodar em ambientes completamente escuros

8 de 8 Caixas de som da Redragon são voltadas para o público gamer (Foto: Reprodução/Amazon) Caixas de som da Redragon são voltadas para o público gamer (Foto: Reprodução/Amazon)

A caixinha de som Stentor GS500, da Redragon, é indicada para gamers, pois o conjunto de duplo alto-falantes promete alta emissão sonora. O único botão na parte frontal tem dupla função: serve para ligar e desligar ou controlar o volume. Quando conectada, o botão e os alto falantes da caixa se acendem em vermelho. Disponibiliza conectividade e alimentação cabeada em USB 2.0. Ainda é possível conectar fones de ouvido na parte traseira pela entrada P2.

O modelo traz 10 Watts de potência e design neutro, mas com diferencial da iluminação em vermelho e as estampas da marca do produto na parte central superior em cada caixa. Avaliada com nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente o design. Em contrapartida, criticam que a alimentação das luzes e a conexão da caixa deveriam se concentrar apenas em um único fio. A opção mais cara da lista está disponível por a partir de R$ 159.

Prós : entradas banhadas a ouro, o que descarta a possibilidade de ferrugem

: entradas banhadas a ouro, o que descarta a possibilidade de ferrugem Contras: o fabricante não informa a frequência máxima suportada

