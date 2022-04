Câmera DSLR: 5 opções para tirar fotos com qualidade superior

As câmeras são importantes para registrar os melhores momentos da vida ou mesmo para uso profissional. Os modelos DSLR são compostos por um corpo digital com um obturador móvel, além de uma lente com um conjunto de espelhos que refletem a imagem no visor do equipamento. Na lista a seguir, itens de marcas como Canon e Nikon oferecem a possibilidade de trocar a lente e gravar vídeos em 4K por preços que partem dos R$ 3.534 e podem atingir cifras perto dos R$ 16.290.

Entre as opções selecionadas está a D3500, da Nikon, com resolução de 24,2 MP e um Guia Útil - acessado na própria câmera - para auxiliar o usuário a obter efeitos e técnicas específicas por preços a partir de R$ 3.534. Já a 800D, da Canon, oferece a possibilidade de cortar e editar as fotos na câmera por valores próximos dos R$ 6.415. Vale notar que alguns artigos fazem parte da sessão de Compras Internacionais da Amazon, que promete facilidade na entrega, diversas formas de pagamento e mais vantagens. Confira a seguir cinco opções de câmeras DSLR e suas características.

1 de 6 Câmeras DSLR prometem alta qualidade para os registros — Foto: Divulgação/Pexels (JESHOOTS.com) Câmeras DSLR prometem alta qualidade para os registros — Foto: Divulgação/Pexels (JESHOOTS.com)

2 de 6 Nikon D3500 tem resolução de 24,2 MP — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) Nikon D3500 tem resolução de 24,2 MP — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

A D3500 é uma câmera com foco profissional. Desenvolvida para oferecer design compacto, flexível e intuitivo, tem resolução de 24,2 MP para fotos e filma em Full HD a 1080 p (1920 x 1080 pixels). Tem compatibilidade com cartões de memória SD, SDHC e SDXC. O Guia Útil, acessado pela própria câmera, deve ajudar a melhorar os cliques com efeitos e técnicas fotográficas específicas. O zoom óptico é de até 3 vezes sem perder a qualidade. Já o ISO nativo possibilita fotografar em diferentes iluminações, pois varia entre 100 e 25600. Vale lembrar que quanto maior o ISO, mais clara fica a imagem, porém também aumentam as distorções (granulações).

A opção vendida pela Amazon acompanha uma lente de 18-55 mm (alcance mais convencional), uma alça de transporte, uma bateria recarregável e um carregador. A conectividade Bluetooh permite enviar fotos para o celular. Avaliada com uma nota 4,6 de 5, os consumidores destacam a entrega rápida e a praticidade para usar a câmera. No entanto, relatam que o item não acompanha cabo USB e criticam a ausência de conectividade Wi-Fi. O modelo está disponível por valores a partir de R$ 3.534.

3 de 6 EOS Rebel T100, da Canon, tem 18 MP — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) EOS Rebel T100, da Canon, tem 18 MP — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

A EOS Rebel T100 também oferece nível profissional, tem qualidade Full HD para vídeos e 18 MP para fotos. Com zoom óptico de até 3 vezes, oferece foco automático com 9 pontos de autofoco. Dispõe de conectividade Wi-Fi para facilitar o compartilhamento das imagens com impressoras ou smartphones. Na opção listada aqui, acompanha uma lente de 18-55 mm, uma alça de transporte, uma bateria recarregável e um carregador. O modelo é compatível com a linha completa de lentes EF e EF-S da Canon.

Avaliada com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os usuários pontuam a entrega rápida e a qualidade das imagens capturadas pelo produto, mas criticam a ausência de cartão de memória e cabo USB acompanhando a venda. Interessados podem comprar esta opção por valores a partir de R$ 3.599.

4 de 6 EOS Rebel SL3 tem resolução de 24,1 MP — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) EOS Rebel SL3 tem resolução de 24,1 MP — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O modelo EOS Rebel SL3 garante conectividade Wi-Fi e Bluetooth. O conjunto listado oferece ainda uma lente de 18-55 mm, uma alça de transporte, uma bateria recarregável e um carregador. O visor LCD desliza para facilitar o uso, e o modelo traz uma entrada para microfone externo. Conta com 24,1 MP para fotos e qualidade 4K para gravar vídeos. Promete design leve e intuitivo, além de recursos extras como: time-lapse (os frames são fotografados em velocidade muito baixa), assistente de filtro criativo, tela touch e foco automático poderoso. O ISO nativo também é de 100-25600, mas pode ser expandido para até 51200.

Avaliado com nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a entrega rápida e o bom custo benefício. Entretanto, pontuam negativamente a presença de erros na recarga do produto com pouco tempo de uso. O modelo está disponível por cifras a partir de R$ 4.960.

5 de 6 EOS 800D tem resolução de 24,2 MP — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon) EOS 800D tem resolução de 24,2 MP — Foto: (Foto: Reprodução/Amazon)

O modelo EOS 800D também possui conexão sem fio via Bluetooth e Wi-Fi. Conta com visor LCD deslizável e touch, qualidade Full HD para vídeos e 24,2 megapixels para fotos. Por valores a partir de R$ 6.415, aompanha uma lente de 18-55 mm, uma alça de transporte, uma bateria recarregável e um carregador. Possui 45 pontos de focagem no autofoco, além de 6 frames por segundo no modo rápido de captura. O modelo é compatível com a linha completa de lentes EF e EF-S da Canon.

Tem 15 funções personalizadas, permite a utilização de cartões SD, SDHC, SDXC e promete conexão USB rápida para a transmissão dos aquivos. Avaliada com uma nota 4,6 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o foco rápido e a qualidade da imagem, mas criticam o preço elevado do item.

6 de 6 Nikon D850 captura imagens com 47,5 MP — Foto: Reprodução/Amazon Nikon D850 captura imagens com 47,5 MP — Foto: Reprodução/Amazon

A D850 é o modelo mais avançado da lista e deve ser indicado para profissionais experientes, mas também é o mais caro. Com um sensor potente em formato FX, oferece resolução ultraelevada de 45,7 megapixels para fotos e vídeos em 4K. O investimento sobe bastante e atinge cifras perto dos R$ 16.290 sem lentes incluídas, apenas o corpo da câmera. A venda também acompanha alça de transporte, tampa para a abertura da objetiva, bateria recarregável, carregador e cabo USB - para a porta 3.0 do dispositivo.

Para utilizar as conexões Wi-Fi e Bluetooth é necessário fazer download do aplicativo específico, o SnapBridge. O ISO vai de 24 a 25600, extensível de 32 a 102400. Além disso, a D850 dispara a 7 fps, mas sob condições específicas pode alcançar a velocidade de 9 quadros por segundo. Com nota 4,7 de 5 na Amazon, os compradores elogiam a rapidez do foco e o bom desempenho do ISO em diferentes condições de iluminação. No entanto, há quem questione o preço tão elevado.

