Câmera GoPro: veja 5 modelos resistentes à água por a partir de R$ 2.399

Já a GoPro Hero9 Black promete uma duração de bateria 30% maior e pode ser utilizada como webcam por valores que partem de R$ 2.699. Outra alternativa é a GoPro Max, que filma em 360 graus e oferece edição de fotos e vídeos por meio de aplicativo no celular e pode ser adquirida por cerca de R$ 3.549. Confira a seguir cinco câmeras GoPro para comprar no Brasil em 2022.

1 de 6 Câmera GoPro: lista reúne cinco modelos resistentes à água — Foto: Luciana Maline/ TechTudo Câmera GoPro: lista reúne cinco modelos resistentes à água — Foto: Luciana Maline/ TechTudo

A GoPro Hero7 Black dispõe de conectividade Wi-Fi e porta HDMI. A câmera ainda apresenta estabilizador de imagem e modo de filmagem em câmera lenta. O modelo oferece resolução de filmagem livestream de 1080p e 4K em 60 quadros por segundo para vídeos gravados. A câmera traz 12,1 MP para fotografias e é resistente à água. O equipamento pode ser adquirido por cerca de R$ 2.399.

O produto também conta com recursos para redução de ruídos na imagem e controle de configuração por voz. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a estabilidade e qualidade da imagem. No entanto, criticam os problemas de conectividade com smartphones.

Prós: é resistente à água e traz recursos para estabilizar a imagem

é resistente à água e traz recursos para estabilizar a imagem Contras: relatos da bateria acabar rápido

2 de 6 GoPro Hero7 Black oferece resolução de 12 MP e conectividade Wi-Fi — Foto: Luciana Maline/TechTudo GoPro Hero7 Black oferece resolução de 12 MP e conectividade Wi-Fi — Foto: Luciana Maline/TechTudo

A GoPro Hero8 Black é uma câmera de ação para acompanhar o usuário em diversas situações. O modelo conta com uma resolução de imagem fotográfica de 12 MP e ainda oferece filmagem de forma que o usuário pode escolher entre 1080p em filmagens livestream e 4K para vídeos gravados. O aparelho oferece resistência à água e suporta até dez metros de profundidade. O produto já vem com encaixe para tripé e traz conectividade Bluetooth e Wi-Fi. Ela é encontrada por preços a partir de R$ 2.599.

A câmera ainda apresenta design que facilita o transporte, já que as hastes dobráveis na base permitem trocar de suporte rapidamente. Além disso, oferece uma porta lateral que facilita ainda mais a troca da bateria. É possível também usar vários acessórios, como flashes, microfones e até telas LCD. Ela promete alta estabilização quando está em movimento e conta com configurações que se adaptam ao tipo de movimento do usuário. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a boa resolução para fotos e vídeos. No entanto, reclamam sobre problemas de fábrica no compartimento do cartão de memória.

Prós: a câmera é resistente à água

a câmera é resistente à água Contras: a alta resolução consome muita bateria

3 de 6 GoPro Hero8 Black fotografa com 12 MP e filma em até 4K a 60 quadros por segundos — Foto: Luciana Maline/TechTudo GoPro Hero8 Black fotografa com 12 MP e filma em até 4K a 60 quadros por segundos — Foto: Luciana Maline/TechTudo

A GoPro Hero9 Black já vem com encaixe para tripé. A câmera possui resolução de imagem para fotografia de até 20 MP, é resistente à água e suporta profundidade de até dez metros. Ela oferta filmagem ao vivo em 1080p e gravação de vídeos em 5K. O modelo promete uma duração de bateria 30% maior que a dos modelos anteriores da marca com um componente de 1.720 mAh. O produto oferece conectividade USB e disponibiliza estabilização para vídeos enquanto o equipamento se encontra em movimento, e nivelamento de horizonte integrado à câmera para ajustar corretamente a imagem.

A ficha técnica fica completa com controles ativados por voz e recurso para gravar em câmera lenta em até 8x. O aparelho ainda pode ser utilizado como webcam e é visto por cifras que partem de R$ 2.699. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a qualidade das imagens e a estabilidade da câmera nas filmagens. Contudo, relatam fragilidade do material para suportar a água, mesmo em profundidade rasa.

Prós: display frontal

display frontal Contras: não dispõe de conectividade sem fio, como Wi-Fi ou Bluetooth

4 de 6 GoPro Hero9 Black vem com encaixe para tripé — Foto: Divulgação/GoPro GoPro Hero9 Black vem com encaixe para tripé — Foto: Divulgação/GoPro

A GoPro Hero10 Black apresenta uma tela LCD e traz resistência à água. A resolução da câmera para fotografias é de 23 MP e promete filmar em 1080p em livestream e 5K em vídeos gravados. Ela pode ser utilizada como webcam e o local de armazenamento é opcional entre cartão de memória ou em uma nuvem na conta da GoPro. O aparelho oferece conexão sem fio (Wi-Fi e Bluetooth) e com fio (USB). O estabilizador de imagem digital ainda marca presença para fotografias e filmagens. O equipamento é encontrado por cerca de R$ 3.259.

O produto disponibiliza filmagem em câmera lenta em até 8x com resolução de 15,8 MP e nivelamento de horizonte. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os usuários destacam a conectividade com e sem fio. Porém, reclamam que a resolução 5K de vídeo dificilmente pode ser editada em smartphones de entrada ou intermediários.

Prós: possui maior resolução de fotografia que os modelos anteriores da linha

possui maior resolução de fotografia que os modelos anteriores da linha Contras: relatos de a câmera esquentar muito

5 de 6 GoPro Hero 10 Black traz resistência à água — Foto: Divulgação/GoPro GoPro Hero 10 Black traz resistência à água — Foto: Divulgação/GoPro

A GoPro Max apresenta resolução de vídeo de 1080p em livestream e de 6K para gravação com zoom óptico de 2x. O modelo é composto por duas câmeras, uma traseira e outra frontal, que permitem a filmagem em 360 graus. A câmera é resistente à água e suporta imersão de até cinco metros. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.549 para adquirir o equipamento.

O produto oferta estabilizador digital de imagem e fácil edição para fotos e vídeos por meio do GoPro App que pode ser baixado no celular. Além disso, possibilita manejo de configurações por controle de voz. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacaram positivamente a estabilização de nível profissional da câmera. Porém, criticam a lentidão dos comandos na tela e apontam travamentos.

Prós: compacta, o que é útil para transporte

compacta, o que é útil para transporte Contras: preço elevado

6 de 6 GoPro Max é um modelo que grava em 360 graus — Foto: Luciana Maline/TechTudo GoPro Max é um modelo que grava em 360 graus — Foto: Luciana Maline/TechTudo

