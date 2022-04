Capas para Galaxy M62: 6 opções a partir de R$ 17

O Galaxy M62 é um celular intermediário da Samsung que pode ficar mais protegido e estiloso com o auxílio de uma capinha. No Brasil, estão disponíveis diversos modelos de cases para todos os bolsos e gostos. O TechTudo reuniu seis opções feitas com diferentes materiais, modelos e funções; os preços começam em R$ 17 .

Vale ressaltar que, antes de comprar uma capinha, é importante atentar-se às dimensões do aparelho. O Galaxy M62 possui as seguintes medidas: 163,9 x 76,3 x 9,5 mm (A x L x P).

1. Case transparente com bordas reforçadas (R$ 17)

O case anti-impacto com bordas reforçadas é o modelo ideal para que prioriza a proteção do Galaxy M62 contra choques e quedas, mas não abre mão do design original do dispositivo. O acessório é feito de silicone flexível e possui acabamento transparente, o que destaca as cores do smartphone. Além disso, a capa possui elevação nas bordas ao redor do display e do arranjo fotográfico, o que evita o contato com as superfícies.

Esse modelo é bem popular entre os consumidores de todas as marcas e modelos de celulares pelo excelente custo-benefício e pela proteção completa do celular. É vendido a partir de R$ 17 na Amazon.

2. Capinha de silicone para M62 (R$ 23)

A capinha de silicone para Galaxy M62 é flexível e cumpre com a função de proteger adequadamente o celular. Além disso, com esse case o arranjo fotográfico também fica resguardado, evitando que as lentes entrem em contato com as superfícies. Esse modelo disponível em roxo e em diversos tons de azul. Pode ser encontrada na Amazon pelo preço médio de R$ 23.

3. Capa rígida com suporte (R$ 42)

A capa rígida fabricada pela FTRONGRT é rígida e oferece proteção reforçada para o Galaxy em caso de quedas. A camada externa é feita em TPU e policarbonato que absorve os choques e dá maior resistência aos impactos. Já a superfície interna é feita em malha que contribui para a dispersão do calor.

Além disso, o case possui elevação na borda frontal e ao redor do conjunto fotográfico para evitar o contato com as superfícies. Na traseira do acessório está localizada a barra de apoio que dá suporte ao smartphone em superfícies na horizontal para assistir a filmes e séries. O acabamento é fosco e está disponível nas cores azul, preto e vermelho. É vendido por valores a partir de R$ 42 na Amazon.

4. Capa carteira (R$ 75)

A capa carteira é uma opção para quem busca praticidade no dia a dia com a possibilidade de deixar a carteira de notas em casa. A parte externa da capinha é fabricada em couro, com formato flip e fecho magnético. Dessa forma, ela oferece proteção na parte frontal e na traseira do Galaxy M62.

Já a parte interna é feita em TPU macio, que protege contra choques, quedas e arranhões. Além disso, o interior da capa apresenta três entradas para cartão e compartimento para guardar dinheiro. A capa carteira também pode ser usada para apoiar o smartphone nas superfícies. O modelo é encontrado na Amazon nas cores lilás, marrom, rosa, preto, verde e vermelho por cerca de R$ 75.

5. Case slide (R$ 99)

A capinha da Gorila Shield para o Galaxy M62 é feita em material rígido e oferece proteção robusta contra quedas e impacto ao smartphone da Samsung. Ela apresenta elevação nas laterais para evitar que a tela entre em contato com as superfícies, o que evita possíveis arranhões.

O arranjo fotográfico também possui proteção especial contra riscos. A capa conta com uma espécie de janela que desliza para abrir e fechar o acesso às câmeras. A traseira do acessório possui ainda uma alça para suporte nas superfícies. É vendida por valores a partir de R$ 99 na Amazon.

6. Capinha texturizada (R$ 75)

O case texturizado fabricado pela Danet é feito com estampa que imita fibra de carbono e oferece proteção contra choques e impactos. O modelo para Galaxy M62 apresenta elevação nas bordas para evitar que o display e o conjunto de lentes entre em contato com as superfícies, o que protege o smartphone de possíveis riscos.

Já a texturização presente nas laterais e na parte traseira do aparelho auxilia na aderência do celular, além de evitar marca de dedos e arranhões. O modelo está disponível no marketplace da Amazon por valores a partir de R$ 75 nas cores azul e preto.