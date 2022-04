Capas para Moto G60: veja 8 opções a partir de R$ 16

Uma dica valiosa antes da compra da capa de proteção é conferir as dimensões do aparelho frente às descritas no anúncio. O Moto G60 tem 169,6 x 75,9 x 9,8 mm (A x L x P). A conferência desses números pode evitar dores de cabeça e decepções após a compra.

1. Capinha transparente para Moto G60 (R$ 16)

A opção mais básica e sóbria de capa para Moto G60 é a transparente anti-impacto. A proteção não esconde as cores do aparelho e conta com uma camada extra nos cantos que deve conseguir evitar estragos em possíveis quedas. Além disso, o peso diminuto não deve incomodar no bolso. A capinha transparente é vendida por R$ 16 na Amazon.

2. Capa-carteira para Moto G60 (R$ 31)

A capa-carteira oferece uma proteção para todo o corpo e tela do Moto G60. Além disso, ela tem funcionalidades além da cobertura, com espaços para guardar dinheiro e cartões. O fecho dela é magnético e a capa ainda tem uma alça de apoio. A cartela de cores é bem ampla, com opções nas cores laranja, amarela, azul, cinza, rosa, roxa, verde e vermelha. O preço dessa capa é de R$ 31.

3. Capinha aveludada (R$ 39)

Feita de silicone, essa capinha é aveludada por dentro e oferece uma boa proteção geral. Ela embala o corpo do celular Motorola e tem uma tampa extra que desliza para proteger o módulo das câmeras. Esse modelo é vendido por R$ 39 na Amazon nas cores nude, azul, lilás, preta, vermelha e preta azulada. Há ainda opções com um bolso extra, também vendidas por R$ 39.

4. Capinha de TPU para Moto G60 (R$ 87)

Uma capa diferente, que cobre um espaço reduzido mas deve absorver bem os impactos. O material dessa capinha é o TPU revestido de tecido têxtil de lona e feltro nas cores azul, marrom, preta, vermelha, cinza claro e escuro. Um ponto interessante é que ela tem um recorte que deixa visível a marca da Motorola. O valor pode ser impeditivo frente a outros modelos dessa lista, pois sai por R$ 87 na Amazon.

Este é um case com diversas funcionalidades e que oferece grande proteção para o Moto G60. São duas camadas: uma de TPU macio e outra mais resistente no exterior. Além disso, há um anel metálico que serve como apoio na mão, de suporte para manter o aparelho na horizontal ou de apoio em suportes imantados. O ponto negativo pode ser o peso e o volume da capa. Ela custa R$ 80.

6. Capinha personalizada (R$ 46)

A capinha personalizada protege e permite que o Moto G60 se sobressaia no ambiente. Esse modelo conta com nove estampas diferentes e ainda possui suporte para os dedos diretamente na bolsa traseira com líquido e lantejoulas. O suporte é móvel em 360° e inclina para permitir o apoio do celular na horizontal. Por dentro, a capa é feita de TPU. Vendida também pela Amazon, essa capa tem o valor na faixa dos R$ 46.

7. Case com camada dupla (R$ 85)

A capa com encaixe e proteção dupla para o corpo e a painel substitui as tradicionais películas de tela. Além disso, a espessura da borda da capa próxima à câmera evita choques com essa área. As cores são diversas: roxa, preta, vermelha, rosa, azul clara e escura. O acessório custa R$ 85.

8. Capa Rainbow de silicone (R$ 79)

Único modelo vendido de forma oficial, a capa Rainbow é feita de silicone com revestimento de microfibra. A espessura de 1,6 mm deve entregar boa proteção contra quedas ao Moto G60. Disponível apenas na combinação arco-iris, é vendida nos canais oficiais da Motorola por R$ 79.