Cartola Express: 6 dicas para mandar bem e ganhar prêmios em dinheiro

Cartola Express é a nova versão de tiro curto do fantasy game da Globo. O objetivo é marcar o máximo de pontos possível em uma única rodada, com a possibilidade de ganhar prêmios em dinheiro. Para participar de cada disputa, o competidor deve pagar uma taxa de inscrição e escalar os seus times com craques do Campeonato Brasileiro. A proposta é semelhante à do jogo original, mas com uma pegada de site de apostas. A seguir, confira dicas de como mandar bem na nova modalidade do Cartola FC e ganhar dinheiro jogando.

1 de 4 Cartola Express é versão 'tiro curto' do fantasy game da Globo — Foto: Divulgação/Globo Cartola Express é versão 'tiro curto' do fantasy game da Globo — Foto: Divulgação/Globo

Para começar a jogar, é necessário ter uma conta Globo, que pode ser criada no link https://minhaconta.globo.com, e realizar o seu cadastro no Cartola Express (https://jogue.cartolaexpress.globo.com/). Vale ressaltar que só é possível jogar em navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, entre outros, seja no PC ou no celular.

1. Entenda como depositar e ganhar bônus

Para entrar em uma disputa, é essencial ter saldo disponível na sua carteira, de onde o valor das inscrições será descontado. Primeiro, será solicitado ao usuário que envie uma foto do seu documento de identificação (RG ou CNH).

Após receber a confirmação por e-mail, você já poderá depositar valores entre R$ 5 e R$ 500 via Pix. O Cartola Express garante R$ 10 de bônus aos jogadores que fizerem o primeiro depósito.

2. Escale um ou mais times nas disputas

O cartoleiro pode entrar em disputas de escalação única e no modo multi escalação, que aceita duas ou mais participações do mesmo competidor. No segundo caso, as chances de ganhar são maiores, mas o custo é proporcional à quantidade de equipes selecionadas, visto que o valor da inscrição é cobrado por cada uma delas. Caso ainda não se sinta preparado para arriscar o seu saldo, você pode ingressar na disputa grátis, sem custos nem recompensas.

3. Esqueça a valorização de patrimônio

2 de 4 Acompanhe o histórico dos atletas no Cartola Express — Foto: Reprodução/Róbson Martins Acompanhe o histórico dos atletas no Cartola Express — Foto: Reprodução/Róbson Martins

O fim da valorização de patrimônio é uma das principais mudanças em relação ao Cartola FC. Isso significa que, do início ao fim do campeonato, você terá sempre C$ 140 para formar o seu plantel. Sem o receio de perder as suas preciosas Cartoletas, a moeda do fantasy game, é possível focar em escalar os melhores jogadores para obter mais pontos que os adversários (e, assim, conquistar prêmios).

4. Não escale muitos jogadores da mesma equipe

Há algumas mudanças na forma como os times podem ser organizados. Para tornar o jogo mais desafiador, é obrigatório selecionar jogadores de pelo menos três equipes diferentes, respeitando o limite de cinco atletas de um mesmo clube.

Além disso, no Cartola Express, o 4-3-3 é o único esquema tático à disposição, sem as opções de técnico nem de capitão, que dobra a pontuação do jogador selecionado no game original.

5. Fique atento ao fechamento do mercado

3 de 4 No Cartola Express, o patrimônio será o mesmo durante as 38 rodadas — Foto: Reprodução/Róbson Martins No Cartola Express, o patrimônio será o mesmo durante as 38 rodadas — Foto: Reprodução/Róbson Martins

O mercado fecha sempre um minuto antes do primeiro confronto de cada rodada. Ou seja: se a partida de abertura está marcada para as 16h, é permitido ingressar em uma ou mais disputas até as 15h59 do mesmo dia.

Vale lembrar que não há banco de reservas nesta versão, então é importante atentar à hora para evitar imprevistos como lesões e mudanças técnicas. Dessa forma, é possível substituir qualquer um dos 11 titulares até o apito inicial dos seus respectivos jogos, mas de forma manual.

6. Saiba como resgatar os prêmios

Na versão voltada para o Brasileirão de 2022, as premiações variam entre R$ 1 mil e R$ 100 mil para os campeões das disputas. Os prêmios serão pagos após a revisão de scouts das partidas da rodada. Para receber esse dinheiro, é necessário comprovar seus documentos. O saque poderá ser efetuado por transferência bancária (TED) ao acessar a carteira. O valor será transferido em até dois dias úteis e não inclui qualquer bônus recebido, apenas o lucro conquistado usando os valores, se for o caso.

4 de 4 Além de sacar e depositar, é possível verificar o histórico de transações no Cartola Express — Foto: Reprodução/Róbson Martins Além de sacar e depositar, é possível verificar o histórico de transações no Cartola Express — Foto: Reprodução/Róbson Martins

É importante ter em mente que, para retirar uma quantia depositada que ainda não foi utilizada para jogar, é preciso pedir estorno por meio do Atendimento Cartola Express, via chat online na plataforma. Se você já utilizou parte da quantia depositada, o estorno será referente ao restante na carteira.