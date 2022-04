Cinco aplicativos para ganhar dinheiro respondendo pesquisas

1 de 6 Lista reúne cinco aplicativos de ganhar dinheiro de verdade no celular; PiniOn é um deles — Foto: Mayanne Bader/TechTudo Lista reúne cinco aplicativos de ganhar dinheiro de verdade no celular; PiniOn é um deles — Foto: Mayanne Bader/TechTudo

Disponível apenas para celulares Android, o Google Opinion Rewards pede que o usuário participe de pesquisas rápidas e, em troca, fornece recompensas em créditos na Google Play Store. Para isso, basta baixar o aplicativo, fazer o cadastro e responder perguntas pessoais básicas.

Google Opinion Rewards é aplicativo para ganhar dinheiro na Play Store respondendo pesquisas — Foto: Reprodução/Google Play Store

Com base no perfil do usuário, o aplicativo enviará, em média, um formulário por semana. Ao respondê-los, é possível receber até R$ 3 em créditos na loja oficial do Google. Com o valor acumulado, dá para comprar memória para a nuvem, alugar filmes, comprar jogos e outros conteúdos.

2. Streetbees

O Streetbees é mais uma opção de aplicativo que permite responder pesquisas e ganhar dinheiro. Neste app, as pesquisas são chamadas de "histórias" e podem ser submetidas sob a forma de fotos e vídeos. O funcionamento é simples: o usuário escolhe uma pesquisa, compartilha a resposta como mídia e envia para análise. Cada história leva de três a cinco minutos para ser concluída.

Streetbees é um aplicativo para ganhar dinheiro respondendo pesquisas que envia pagamentos via Paypal — Foto: Reprodução/Mayanne Bader

O app paga até R$ 20 por cada pesquisa completa, e o crédito fica disponível em conta PayPal 48 horas após a aprovação de cada envio. Contudo, algumas pessoas relataram dificuldade em ter histórias aprovadas por não se encaixarem no perfil da pesquisa ou por terem fotos rejeitadas. O Streetbees pode ser baixado por donos de celulares Android e iPhone (iOS).

O PiniOn, aplicativo de ganhar dinheiro no celular, paga por opiniões sobre marcas, produtos e serviços. Há também formulários sobre a vida, casa e família do usuário. Segundo o aplicativo, essas respostas vão ajudar empresas, universidades e governos a atenderem pessoas com perfil similar.

PiniOn: app para ganhar dinheiro via Pix permite resgate após acumular R$ 25 reais em missões concluídas — Foto: Reprodução/Mayanne Bader

As missões levam, em média, cinco minutos para serem concluídas, mas algumas podem envolver visitas a estabelecimentos e pesquisas de mercado. É possível solicitar o resgate via Pix para a conta bancária após acumular R$ 25 em missões concluídas. O PiniOn está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

4. Poll Pay

O Poll Pay é um app para ganhar dinheiro de verdade que apresenta enquetes e pesquisas simples para responder. Após a pesquisa inicial de perfil, o aplicativo oferece perguntas diárias, que podem ser de opinião ou de mercado. As primeiras são mais curtas; as segundas, mais longas. Em alguns casos, será necessário baixar jogos e cumprir algum tempo de atividade para conseguir os créditos.

Poll Pay é um aplicativo para ganhar dinheiro rápido, pois permite saque imediato dos valores — Foto: Reprodução/Mayanne Bader

O valor da recompensa é em dólar e pode ir para a conta PayPal ou ser convertida em vales-presente das marcas Amazon, Xbox, Netflix, Google Play Store e iTunes. Um dos pontos positivos do Poll Day, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), é que ele é um aplicativo para ganhar dinheiro rápido, pois paga na hora. Em contrapartida, outros serviços similares só oferecem resgate após acúmulo mínimo de créditos na plataforma.

5. Curious Cat: Paid Surveys

O Curious Cat é um aplicativo para ganhar dinheiro que oferece pesquisas com a ajuda de um algoritmo inteligente, denominado “bigode de gato”. A tecnologia é capaz de encontrar as tarefas que mais pagam e fazem o usuário ganhar pontos rapidamente. Após o preenchimento da pesquisa de perfil, o app começa a oferecer tarefas aos usuários. As missões devem ser concluídas em até uma hora e realizadas de uma só vez.

CuriousCat é um app que permite ganhar dinheiro via conta PayPal respondendo perguntas de uma vez só — Foto: Reprodução / Mayanne Bader

Uma tarefa do aplicativo gera, em média, de 20 a 200 pontos. O pagamento é feito após acúmulo de 100 pontos, que geram £1 libra direto para a conta PayPal do usuário. Segundo informações do aplicativo, que está disponível para celulares Android e iPhone (iOS), não existem taxas ocultas, e a transferência utiliza taxas cambiais atualizadas.

