Cinco apps para fazer mapa mental no celular

É possível ainda fazer opções inéditas da estrutura com editores como o Canva, que, além de ter vários recursos e temas, também permite criar ou editar layouts prontos de fluxogramas. A seguir, conheça cinco apps para fazer mapa mental.

O Canva, app gratuito para iPhone e Android, disponibiliza diversos templates de mapa mental que podem ser personalizados com novas fontes ou elementos. É possível encontrar modelos do tema pesquisando por "Mapa mental' na barra de pesquisa, que fica localizada no topo da tela inicial do aplicativo. O editor permite digitar ideias e pensamentos ao tocar nos elementos com texto.

O destaque do app é a quantidade de estruturas disponíveis. Na ferramenta de edição, a área para layouts divide as opções de mapas mentais em categorias como "Brainstorm", "Planejamento de equipe", "Retrospectiva" e "Planejamento criativo". A divisão permite que o usuário escolha de acordo com o assunto do mapa mental. Assim, embora seja um pouco mais trabalhoso do que os demais apps, o Canva permite elaborar opções mais singulares, específicas para cada usuário.

O Mindlyé uma das opções de aplicativo para fazer mapa mental disponíveis para Android e iPhone. Diferentemente do Canva, o app não possui templates editáveis, mas permite criar mapas da mente a partir de uma estrutura padrão da plataforma.

Para isso, basta adicionar um título, que fica localizado na parte central do diagrama, para ser interligado às ideias secundárias. É possível mudar a cor de cada espaço, além de adicionar anotações e visualizar o conteúdo ao tocar sobre a palavra. O resultado pode ser compartilhado como PDF, e o app é gratuito.

O miMind , app de criar mapa mental para organizar pensamentos e ideias, reúne vários modelos personalizáveis de diagramas e está disponível para Android e iPhone. Após selecionar o esboço, é possível adicionar textos, mudar as formas e mover fotos. Ao tocar nos nós da estrutura, as ferramentas de edição são exibidas na tela. Os recursos "Criança e irmão" servem para criar novas linhas e conexões entre eles.

Outra ferramenta que pode facilitar a edição é o zoom, representado pelo símbolo de lupa no canto da tela. O usuário consegue escolher o nível de aproximação que deseja visualizar o mapa mental, sendo esse um destaque do app. Por outro lado, a interface dele não é tão moderna, o que pode ser um ponto negativo do miMind. O aplicativo é gratuito.

É possível fazer mapa mental online com o LucidChart, app gratuito disponível para Android e iPhone. Para ter acesso ao aplicativo, é preciso se cadastrar na plataforma antes. Os templates de mapa mental disponíveis são divididos em categorias, com temas de educação, negócios, engenharia e mais.

Nessa opção, o usuário escolhe um esboço e, depois, pode personalizá-lo com textos e elementos, além de mudar cores e formas. O ponto positivo do app é que ele permite criar fluxogramas "do zero" - ou seja, assim como o Canva, permite mais liberdade criativa. Como lado negativo, os modelos oferecidos podem demorar para carregar.

O XMind está disponível gratuitamente para Android e iPhone. Esse criador de mapa mental possui cerca de 30 templates e, entre os modelos, estão estruturas básicas, como de organograma e espinha de peixe. As ferramentas de edição permitem criar novas conexões e nós, além de adicionar textos dentro das formas.

Nele, também é possível criar mapas da mente do zero, e o arquivo final pode ser salvo em PDF ou PNG. Apesar dos pontos positivos, a interface não tão moderna e o fato do app ser em inglês podem dificultar para alguns usuários usabilidade do serviço.

