Cinco coisas que você não deve fazer com seu robô aspirador

Esse tipo de eletroeletrônico requer alguns cuidados para que sua performance não seja afetada. Práticas como iluminar o ambiente a ser limpo, evitar deixar objetos pequenos espalhados pelo chão e secar os locais com água, por exemplo, podem facilitar o uso do aparelho. Para auxiliar os usuários que possuem um robô aspirador, ou que desejam adquirir um em breve, o TechTudo preparou uma lista com cinco dicas sobre o que não se deve fazer com o aparelho.

1. Deixar obstáculos no caminho

Embora os robôs aspiradores possuam sensores para desviar de móveis, plantas e demais objetos espalhados pela casa, é importante deixar o caminho livre para que o aparelho possa executar uma limpeza mais eficiente. Itens como sapatos, brinquedos e caixas, por exemplo, podem fazer com que o dispositivo realize desvios desnecessários — assim, deixando uma área suja.

Também é importante se atentar a objetos pequenos, como presilhas de cabelo, brincos, pulseiras e outras coisas que podem ser sugadas pelo aspirador. Esses objetos pequenos podem comprometer o funcionamento do robô. Caso não tenha tempo para organizar o cômodo previamente, alguns modelos oferecem a função de selecionar em quais ambientes o dispositivo deve executar a limpeza. Na falta do recurso, a solução é fechar a porta e acionar o robô aspirador em outro momento para limpar o ambiente que falta.

2. Não esvaziar a lixeira

O compartimento no qual a sujeira é armazenada no robô aspirador tem um tamanho limitado, e pode encher rapidamente dependendo da quantidade de sujeira e do tamanho dos ambientes. Para que a limpeza de todos os cômodos seja feita com segurança e eficiência, o ideal é que o usuário esvazie a lixeira no máximo a cada dois cômodos.

Para quem precisa de mais praticidade e não pode realizar a limpeza constante do compartimento de lixo, é possível optar por modelos de robôs aspiradores que executam o descarte automaticamente. Um exemplo é o Roomba i7+, da iRobot, que deposita o lixo recolhido em sua base de carregamento, assim é possível executar a limpeza em mais ambientes sem a necessidade da limpeza constante da lixeira do dispositivo. O reservatório é temporário e deve ser limpo após o uso.

3. Deixar as luzes apagadas

O robô aspirador possui uma série de sensores que são capazes de detectar obstáculos pelo caminho. Para traçar o melhor trajeto, é ideal que o usuário deixe as luzes do ambiente ligadas, pois quanto mais iluminado o local estiver, melhor será para a performance do dispositivo.

Uma solução para economizar na conta de energia e evitar deixar as luzes dos cômodos acesas é programar a limpeza do aspirador para o início do dia. Com o ambiente iluminado naturalmente, o usuário pode deixar as luzes apagadas sem se preocupar com o funcionamento do robô.

4. Aspirar líquidos

A aspiração de líquidos é uma praticidade que vemos em alguns modelos de aspiradores convencionais. Os dispositivos são capazes de realizar uma limpeza completa nos ambientes que também contam com a presença de água. Com os robôs aspiradores a situação é um pouco diferente, uma vez que a maioria dos robôs não está capacitada para essa função.

Caso haja algum resíduo líquido no ambiente em que o produto executará a limpeza, o ideal é secar o ambiente para que a performance do robô aspirador não seja afetada. A aspiração de líquidos é um recurso encontrado em alguns modelos que são vendidos no exterior.

5. Não carregar a bateria

Alguns modelos de robôs aspiradores conseguem limpar a casa inteira com apenas uma carga completa da bateria, o que é uma praticidade para os usuários que executam outras tarefas enquanto o dispositivo limpa os ambientes. Porém, é necessário recarregar a bateria toda vez após o uso, para que o aparelho esteja pronto para o uso na próxima limpeza.