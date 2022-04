Cinco participantes do BBB 22 que bombaram nas redes sociais

A final do BBB 22 acontece nesta terça-feira (26) , quando o vencedor do reality show da TV Globo será revelado. Apesar de a edição ter chegado ao fim, ainda será possível acompanhar a vida dos brothers e sisters por meio de redes sociais como Instagram e TikTok . Os participantes do Big Brother Brasil já acumulam mais de 63 milhões de seguidores nessas plataformas, e os números continuam a subir. Do grupo Pipoca, Vinícius foi o primeiro a chegar ao um milhão de followers, enquanto Jade Picon lidera o ranking do Camarote, com 19,9 milhões.

Arthur Aguiar, Paulo André (PA) e Douglas Silva (DG), que completam o pódio masculino inédito na disputa por R$ 1,5 milhão, também são grandes favoritos do público na Internet. Na lista a seguir, confira quais alguns dos participantes do BBB 22 que mais ganharam seguidores nas redes sociais desde que a edição começou.

1 de 1 Lista revela quais são os participantes do Big Brother Brasil 22 mais populares da Internet; confira — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Lista revela quais são os participantes do Big Brother Brasil 22 mais populares da Internet; confira — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

1. Paulo André (PA)

Medalhista olímpico de atletismo, Paulo André (PA) chegou ao pódio final do Big Brother Brasil 22 após vencer a última prova de resistência do programa, que durou 19 horas. O atleta de 23 anos conquistou o público pela amizade com o surfista Pedro Scooby e o breve romance com a influenciadora Jade Picon.

Antes de entrar no reality, PA tinha pouco mais de 80 mil seguidores; agora, acumula cerca de 7,7 milhões de followers no Instagram, sendo o atleta da modalidade com o maior número de seguidores no país.

2. Arthur Aguiar

Arthur Aguiar, apontado como um dos principais favoritos ao prêmio, tinha mais de 8 milhões de seguidores no Instagram antes de entrar no BBB. Atualmente, o ator reúne cerca de 13,2 milhões de followers, e é considerado um dos participantes mais fortes da história do reality. A popularidade do jogador, contudo, vem caindo nas últimas semanas, já que parte do público considerou algumas de suas posturas soberbas.

3. Jade Picon

Influenciadora digital e empresária, a participante mais jovem da edição já era milionária antes de entrar no BBB 22. A jovem, que antes do reality tinha mais de 13 milhões de seguidores, é irmã do também influencer Leo Picon, dono da marca Approve. Hoje, ela possui 19,9 milhões de seguidores, sendo a participante com mais followers.

A trajetória da sister no reality foi marcada pela rivalidade com Arthur Aguiar. A disputa começou quando Jade, então líder, o indicou ao paredão mesmo após prometer não fazê-lo. Após o retorno de Arthur, Jade insistiu em emparedá-lo junto a ela ao atender o segundo Big Fone da edição. A influenciadora perdeu o paredão e foi a 7ª eliminada do reality, com 84,77% dos votos.

4. Linn da Quebrada

Linn da Quebrada é a segunda mulher transsexual a integrar o time de brothers e sisters do Big Brother Brasil , após a participação de Ariadna em 2011. Cantora e atriz e famosa entre a comunidade LGBTQIA+, a participante estrelou a série Segunda Chamada, da TV Globo, ao lado do também BBB Arthur Aguiar, e apresentou o programa TransMissão, do Canal Brasil. Estreiou sua primeira música, "Enviadescer", em 2016, e, mais tarde, lançou outros singles de sucesso como "Oração" e "Necomancia", com Glória Groove.

Linn marcou presença no programa ao se aliar com Jessilane e Natália, grupo conhecido como "As Comadres". A sister foi uma das que mais cresceu em número de seguidores na Internet, saindo de 320 mil seguidores para 3,1 milhões no Instagram. Ela foi a 12ª eliminada do programa, com 77,6% dos votos, em um paredão contra Gustavo e Eliezer.

5. Vinicius

Vinicius, ou Vinny, como ficou conhecido no BBB 22, foi o primeiro participante do grupo Pipoca a atingir a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. Logo no anúncio de sua participação, o jovem foi alvo de muita expectativa por parte do público, graças ao jeito parecido com o de Gil do Vigor, um dos favoritos do BBB 21. No entanto, a aproximação com Eliezer e uma aparente falta de objetivo no jogo o eliminaram com 55,87% dos votos, em um paredão contra Gustavo e Pedro Scooby.

O bacharel em direito possuía pouco mais de 42 mil seguidores quando entrou no programa, e agora conta com cerca de 4,8 milhões de followers no Instagram. O proclamado “Influencer de baixa renda" marcou sua participação no BBB com coreografias de K-pop e seus vários tombos, questionados por internautas por serem aparentemente ensaiados.

Ranking de participantes com mais seguidores no Instagram

Jade Picon - 19.9 milhões Arthur Aguiar - 13.1 milhões PA - 7,7 milhões Naiara Azevedo - 7,5 milhões Pedro Scooby - 6,6 milhões Brunna Gonçalves - 5,3 milhões Vinicius - 4,8 milhões Tiago Abravanel - 4,2 milhões Rodrigo - 3,6 milhões Douglas - 3,2 milhões Maria - 3,2 milhões Linn da Quebrada - 3,1 milhões Eslovênia - 3 milhões Natália - 2,9 milhões Laís - 2,2 milhões Lucas - 1,8 milhão Jessilane - 1,7 milhão Gustavo - 1,7 milhão Barbara - 1,5 milhão Eliezer - 1,2 milhão Luciano - 1 milhão Larissa - 938 mil

