Adotar cachorro online é uma das formas de acolher um novo animal de estimação. Por meio de sites como Instituto Luisa Mell, Ampara e Cão Sem Dono, pessoas em busca de um amigo de quatro patas podem solicitar a guarda de cães que estão em abrigos. As páginas trazem informações diversas sobre o animal – desde as mais básicas, como nome, sexo, idade, peso e raça, até mais específicas, como histórico veterinário e personalidade.

Os pré-requisitos para adotar um animal são: possuir mais de 21 anos, apresentar documento de identificação pessoal e comprovante de residência. Também é necessário preencher um termo de responsabilidade. Além disso, as instituições que promovem a adoção de animais exigem que todos os membros do novo lar do bicho concordem com a sua chegada e disponham de espaço físico adequado para receber o pet. Confira, na lista a seguir, cinco sites para adotar cachorro online.

1 de 6 Lista reúne cinco sites para adotar cachorro online; veja onde conseguir um novo amigo de quatro patas — Foto: Bruno Emmanuelle/Unsplash Lista reúne cinco sites para adotar cachorro online; veja onde conseguir um novo amigo de quatro patas — Foto: Bruno Emmanuelle/Unsplash

1. Ampara Animal

Ampara Animal (https://www.amparanimal.org.br/) é uma instituição sem fins lucrativos que protege mais de 30 milhões de animais abandonados e vítimas de maus-tratos. A instituição auxilia os bichos com suprimentos, tratamentos e campanhas de conscientização, além de contar com outros serviços. Entre eles estão apadrinhamento, para contribuir financeiramente com o tratamento de algum animal, e lar provisório, para cuidar do pet até ele encontrar um lar definitivo.

2 de 6 Requisitos para adotar cachorro online pelo site da instituição Ampara Animal — Foto: Reprodução/Ampara Requisitos para adotar cachorro online pelo site da instituição Ampara Animal — Foto: Reprodução/Ampara

Para adotar um bicho, acesse a aba "Ampare" e vá em "Quero adotar". Os animais disponíveis vão aparecer em uma lista, junto a uma breve descrição. Além dos pré-requisitos já citados, é preciso realizar uma entrevista com a instituição, apresentar documento de identificação, comprovante de residência e pagar uma taxa de suporte à Ampare no valor de R$ 150,00. Vale ressaltar que o primeiro contato ocorre por meio do preenchimento de um formulário de interesse no próprio site da instituição. Todos os animais são vacinados, castrados e vermifugados.

2. Instituto Luisa Mell

O Instituto Luisa Mell (https://ilm.org.br/adote) resgata animais feridos ou em situação de risco e os auxilia na recuperação e, posteriormente, adoção. O abrigo da instituição possui cerca de 300 animais, entre cães e gatos. Além de adotar, é possível apadrinhar animais e contribuir com kits, que podem ser adquiridos online: kit limpeza (R$ 25); kit preventivo de doenças (R$ 40); kit alimentação ideal (R$ 60), que garante a ração mensal para um cachorro de 15 kg, e o kit diária de internação (R$ 100).

3 de 6 Apenas moradores da cidade de São Paulo maiores de 21 anos podem adotar cachorro pelo Instituto Luisa Mell — Foto: Reprodução/Instituto Luisa Mell Apenas moradores da cidade de São Paulo maiores de 21 anos podem adotar cachorro pelo Instituto Luisa Mell — Foto: Reprodução/Instituto Luisa Mell

Para adotar um pet, acesse a guia "Adote" no site do Instituto e veja a lista de pets para adoção. Lá, é possível verificar informações como peso, idade e tempo no abrigo. É possível também aplicar um filtro de raça, porte, idade e sexo, conforme as preferências do adotante. Após selecionar o novo companheiro, é necessário responder a um questionário. É importante ressaltar que apenas maiores de 21 anos, residentes de São Paulo, podem se candidatar à adoção de pet.

3. Cão Sem Dono

A ONG Cão Sem Dono (http://www.caosemdono.com.br/) trata de aproximadamente 450 animais resgatados da rua. Entre as áreas de atuação da organização estão resgates de grandes proporções, mutirões de castração, atendimento veterinário gratuito e campanhas de conscientização. A instituição possui ainda serviços de apadrinhamento, que consiste no pagamento (mensal ou pontual) de um valor determinado a ser destinado para custeio das despesas do animal.

4 de 6 Informações importantes para se adotar um animal na Cão Sem Dono — Foto: Reprodução/Cão Sem Dono Informações importantes para se adotar um animal na Cão Sem Dono — Foto: Reprodução/Cão Sem Dono

Para adotar um cachorro online, é preciso acessar a aba "Adoções" e escolher um amigo. São exibidos apenas nome e foto do animal, não sendo possível saber a história e a idade do cão. Após a escolha, é necessário preencher um formulário com perguntas sobre a residência e dados pessoais do adotante. É preciso ser maior de 21 anos, morar na Grande São Paulo ou em um raio de até 25 km, apresentar documento de identificação original (RG e CPF) e assinar um termo de adoção.

4. Rockbicho

Também sem fins lucrativos, a organização Rockbicho (http://rockbicho.org/) promove a adoção de cães e gatos, arrecadação de ração e medicamentos, tratamentos veterinários e castração gratuita. Por não possuir um abrigo próprio, conta com lares temporários para acolher os animais resgatados, oferecendo cama, ração, comedouros, coleira peitoral, placa de identificação e medicamentos, além de levar o animal adotado até a casa de passagem.

5 de 6 Adoção de cachorros e gatos é um dos serviços da ONG Rockbicho — Foto: Reprodução/TechTudo Adoção de cachorros e gatos é um dos serviços da ONG Rockbicho — Foto: Reprodução/TechTudo

Para adotar um cachorro, basta ir até a aba "Animais" e escolher a opção "Cães para adoção". Ao clicar na foto do pet escolhido, uma ficha do animal será exposta, com idade, sexo, porte, história, além de informações como se é castrado, vermifugado e vacinado, e onde seu lar temporário está localizado. Consta da ficha também o nome, telefone e e-mail da pessoa responsável pela adoção.

5. Abrigo Flora e Fauna

A Associação Protetora dos Animais Abrigo Flora e Fauna (https://www.abrigofloraefauna.org.br/) atua no cuidado de cerca de 900 cães e gatos vítimas de abandono, maus-tratos ou que se encontram em situação de risco. Todos os animais acolhidos são vacinados, castrados e têm doenças tratadas. A instituição ainda auxilia aproximadamente 100 famílias carentes que possuem bichos de estimação. Interessados em ajudar o abrigo podem participar de mutirões de banho nos cães e limpeza dos canis, com doações de ração, produtos de limpeza e medicamentos.

6 de 6 As feiras de adoção do Abrigo Flora e Fauna acontecem todo domingo, no Distrito Federal — Foto: Reprodução/Abrigo Fauna e Flora As feiras de adoção do Abrigo Flora e Fauna acontecem todo domingo, no Distrito Federal — Foto: Reprodução/Abrigo Fauna e Flora

Para adotar um pet, é preciso ir até a sede do abrigo, localizado no Distrito Federal. As feiras de adoção ocorrem todo domingo, das 12h às 17h. É necessário possuir no mínimo 21 anos, apresentar documento de identificação e comprovante de endereço, além de assinar um termo de adoção responsável. A instituição faz visitas periódicas sem aviso prévio para acompanhar a nova vida do animal adotado. Quem quiser ajudar o abrigo financeiramente pode fazer contribuições via Pix, transferência para Banco do Brasil ou PicPay e também pelo site Apoia-se.

