Cinco sites para comprar carros novos e usados pela Internet

Sites para comprar carros podem facilitar a vida de quem busca adquirir veículos novos ou usados. Plataformas como OLX e iCarros permitem pesquisar ofertas entre anúncios de vendedores, sejam eles pessoas físicas ou concessionárias automobilísticas. No site Webmotors, por sua vez, o usuário pode realizar o financiamento e a compra direto pelo navegador, e até mesmo receber o automóvel na porta de casa com o serviço de Car Delivery. Na lista seguir, confira cinco sites de compra de carros que vão te ajudar a encontrar um novo veículo.

Vale ressaltar que alguns sites funcionam como um catálogo de anúncios, de forma que a compra do veículo precisa ser negociada e concluída diretamente com o vendedor. Outros permitem o financiamento e venda online, por meio da própria plataforma. É possível pesquisar por automóveis em todos os estados do Brasil.

1. OLX

A OLX é uma popular plataforma de anúncios para compra e venda de diversas categorias de produtos, incluindo automóveis. No entanto, o site é bem simples quando comparado a concorrentes no setor automobilístico. Ele exibe apenas as informações e imagens adicionadas pelo vendedor, sem oferecer possibilidades como compra online ou o delivery do carro. É necessário negociar a compra diretamente com o anunciante, por meio do chat online da plataforma.

Para usar a OLX, basta fazer uma busca por palavras-chave, como marca ou modelo do veículo. É possível encontrar anúncios de pessoas físicas e concessionárias, para carros novos e usados. Ao examinar as ofertas, é importante se atentar para golpes, já que qualquer pessoa pode se cadastrar na OLX, e a plataforma não garante a veracidade das informações nos anúncios. Entre as vantagens do site está o oferecimento de um simulador de financiamento e de cotação de seguro.

2. Webmotors

WebMotors (https://www.webmotors.com.br/) é um site especializado na compra e venda de veículos. Logo na tela inicial, o usuário pode escolher entre pesquisar por carros ou motos, com filtros pré-definidos como categoria (luxo, família, econômicos) ou mais buscados. Há também uma barra de busca que permite digitar o modelo ou marca do veículo desejado.

Na página de resultados, é possível filtrar os anúncios por cidade, desconto oferecido e indicação de vendedores que aceitam trocas como parte do pagamento. Também há a opção de refinar as buscas por fabricante, estado (novo ou usado), ano, preço, quilometragem e opcionais (como câmbio manual e ar-condicionado).

Para além do catálogo de anúncios, o WebMotors oferece financiamento do veículo e o serviço AutoPago, uma função que faz a análise cadastral do vendedor, protege o dinheiro do comprador até o recebimento do carro e garante uma transação segura. Outro ponto positivo é o serviço "Car Delivery", que permite fazer o test-drive e comprar o carro online com atendimento. Ao final, o cliente recebe o carro na porta de casa.

3. Meu Carro Novo

O site Meu Carro Novo (https://meucarronovo.com.br/), que pertence ao Banco BV, é mais que um repositório de anúncios e oferece filtros bem completos. O usuário pode escolher entre veículos leves (carros e motos) ou veículos pesados (como caminhões). A seleção também abrange localização, preço (total ou parcelado), marca, ano, usado ou novo, quilometragem, itens opcionais (como ar-condicionado, vidros elétricos), tipo de combustível e cor.

Para fazer a compra, basta selecionar o veículo e entrar em contato com o vendedor para tirar as dúvidas sobre o automóvel e a oferta. Entre as vantagens do serviço está a possibilidade de fazer um test-drive (online ou presencial) e a funcionalidade “Levamos até você”, recurso de delivery que permite que o cliente receba o veículo em casa. Além disso, o financiamento é feito online, diretamente com o Banco BV.

4. Autoline

Um pouco mais simples que as outras opções, o Autoline (https://www.autoline.com.br/) é um site para comprar e anunciar carros. Em outras palavras, o serviço não tem participação no processo de negociação ou pagamento, que deve ser feito entre as partes (anunciante e comprador), tampouco se responsabiliza pelas informações ou veracidade do anúncio. O usuário pode filtrar a busca por marca, ano, cidade, modelo e versão. Na página de cada veículo constam os dados sobre o automóvel adicionados pelo vendedor.

Um dos prós do site é a possibilidade de enviar mensagem para o comprador diretamente pela plataforma. Está incluído também um botão para conversar com o anunciante por meio do WhatsApp. Vale ressaltar que o Autoline tem parceria com o Banco Bradesco, permitindo simular um financiamento parcelado do automóvel pelo site. A contratação desse serviço, entretanto, é feita à parte.

5. iCarros

Assim como o Autoline, o site iCarros (https://www.icarros.com.br/principal/index.jsp) não atua como intermediador na negociação entre usuários, seja com relação à compra, troca ou qualquer outro tipo de operação. Sendo assim, a plataforma, pertencente ao Banco Itaú, não garante a veracidade das informações do anúncio. No entanto, o usuário pode utilizá-la como catálogo de pesquisas para encontrar veículos anunciados por vendedores em todo o Brasil.

Ao buscar por um carro, é possível filtrar por marca, ano, modelo, preço e localização do veículo. A página do carro selecionado oferece as informações e fotos adicionadas pelo vendedor, com opção de contato diretamente pelo site e simulação de parcelas. Por ser uma plataforma pertencente ao Itaú, o iCarros tem parceria com o Feirão de Carros, serviço de financiamento de veículos oferecido à parte pelo banco, e disponibiliza preços especiais.

