Como calcular rescisão trabalhista com FGTS? Veja 5 sites que fazem o cálculo

Calcular rescisão trabalhista é uma prática comum entre brasileiros que acabaram de encerrar um contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O cálculo é trabalhoso, mas pode ser simplificado com a ajuda de calculadoras online gratuitas. Assim, os funcionários conseguem ter noção sobre valores de salário, décimo terceiro, férias e até descontos de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a receber, caso o pagamento deste último benefício esteja dentro do motivo da demissão.

Vale ressaltar que as calculadoras não são funcionais para contratações feita na modalidade PJ (Pessoa Jurídica) ou para acordos individuais firmados fora da CLT. Além disso, os resultados servem apenas como referência. Interessados em calcular a rescisão exata devem procurar um contador e conferir as contas com esse profissional. Confira, a seguir, cinco sites gratuitos para saber como calcular rescisão passo a passo.

1. Cálculo Rescisão

Calculo Recisão (https://www.calculorescisao.com.br/) é uma calculadora online que faz a soma automática do quanto o funcionário vai receber em caso de rescisão – ou seja, após o encerramento do contrato de trabalho ou demissão. Para usar a ferramenta, basta informar as datas de admissão e desligamento, com o último salário bruto. A plataforma, gratuita e traduzida para o português, pode ser usada tanto por funcionários quanto por contratantes.

É permitido selecionar o motivo da rescisão como “Dispensa com ou sem justa causa”, “A pedido do funcionário”, “Término do Contrato de Experiência” e “Rescisão antecipada do contato”. No cálculo, é possível adicionar os proventos de saldo de salário, décimo terceiro salário, férias não tiradas e calcular o FGTS automaticamente. Nos descontos, a plataforma permite remover da soma o aviso prévio (caso não tenha sido cumprido), INSS e IRPF. O resultado pode ser impresso ou salvo em PDF.

2. iDinheiro

O site iDinheiro (https://www.idinheiro.com.br/calculadoras/calculadora-rescisao/) permite fazer o cálculo da rescisão com FGTS e multa da contratação CLT trabalhista. Para isso, basta adicionar as informações de salário bruto, data de contratação e demissão, motivo do desligamento, aviso prévio e marcar se o funcionário teve férias. O saldo do FGTS precisa ser adicionado manualmente, com o valor total, para que o cálculo funcione corretamente. Ao fim, serão exibidos descontos e taxas, com o valor a ser pago ou recebido.

3. Mobills

Além de efetuar o cálculo de rescisão trabalhista com FGTS, a plataforma Mobills (https://www.mobills.com.br/calculadoras/calculadora-rescisao/), permite compartilhar os resultados obtidos por e-mail e WhatsApp, ou salvá-los em PDF. Para fazer a conta, o site solicita algumas informações contratuais sobre o funcionário, como valor de salário bruto, data de contratação e demissão, motivo do desligamento, aviso prévio, férias e número de dependentes. Assim como na plataforma anterior, é preciso adicionar o saldo do FGTS manualmente.

4. Cálculo Exato

O site Cálculo Exato (https://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=TrabRescisao) permite calcular rescisão de pedido de demissão de forma simples. A plataforma, que pode ser usada gratuitamente e está disponível em português, é referência no cálculo dos valores do FGTS, multas e pagamentos no encerramento de um contrato de trabalho.

Para iniciar o cálculo de rescisão trabalhista, digite as datas de início e fim do contrato de trabalho e o motivo da rescisão. Em seguida, adicione o último salário e preencha os campos sobre aviso prévio e número de dependentes. Completo, o resultado mostra valores de salários, décimo terceiro e cálculo de férias, e pode ser compartilhado por WhatsApp, e-mail e também salvo em PDF.

Popular plataforma de anúncio de vagas de trabalho no Brasil, a Catho disponibiliza em seu site uma calculadora de rescisão de contrato de trabalho CLT (https://www.catho.com.br/conteudo/duvidas-trabalhistas/calculo-de-rescisao-do-contrato-de-trabalho.php). Para efetuar o cálculo, a ferramenta solicita dados de último salário, número de dependentes, data do início e termino do contrato de trabalho CLT, além do motivo de término do contrato. É preciso também informar se há férias vencidas e se o aviso prévio foi cumprido.

O resultado mostra o valor total líquido da rescisão em destaque – depois dos descontos. É possível imprimir o detalhamento com valores de décimo terceiro, férias proporcionais, INSS e desconto de IRPF. No entanto, o cálculo do FGTS total a ser resgatado deve ser realizado em uma página à parte, no menu da lateral esquerda da tela, adicionando o salário bruto e o número de meses trabalhados para obter o resultado.

