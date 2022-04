Como conseguir matches no Tinder? Veja seis dicas que podem ajudar

Conseguir matches no Tinder é o principal objetivo dos usuários do aplicativo de relacionamento, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). A combinação, que ocorre quando duas pessoas curtem o perfil uma da outra, não é apenas uma questão de sorte ou aparência. Atitudes simples como usar o app em horários de pico, ajustar configurações de descoberta e fazer uma bio criativa podem ajudar a aumentar as chances de formar um par na rede social. Confira, nas próximas linhas, seis dicas para conseguir mais matches no Tinder .

1. Aproveite os melhores horários para dar match e enviar mensagens

Assim como outras redes sociais, o Tinder também tem horários específicos em que os usuários estão mais ativos. Sabendo disso, é interessante usar o aplicativo nos períodos mais "movimentados" para aumentar as chances de conseguir matches.

Os melhores horários para usar o Tinder são à noite. Segundo levantamento da empresa de dados Nielsen, há uma crescente no uso do app a partir das 18h e ocorre um pico às 21h, mas o movimento começa a decair após as 22h. Aqueles que procuram uma paquera na madrugada podem não ter muito sucesso: os piores horários são entre 2h e 5h.

2. Seja criativo no resumo do perfil

O resumo do perfil, também chamado de "bio", é uma seção tão importante quanto a galeria de fotos e pode determinar para que lado um pretendente vai deslizar. No espaço, as pessoas têm a chance de escrever uma descrição interessante para atrair pessoas com gostos e hobbies similares. Por isso, vale a pena dedicar tempo para redigir o texto. Ao fazê-lo, evite frases prontas e busque inserir informações que possam servir como ponto de partida para uma conversa.

3. Ajuste as configurações de descoberta

Outra maneira de conseguir mais matches no Tinder é ajustar as configurações de descoberta do aplicativo. Atitudes como modificar o raio de descoberta de usuários, a faixa de idade pretendida, a linguagem usada na rede social e o sexo de interesse permitem refinar ou expandir a busca, aumentando as chances de encontrar pessoas mais compatíveis.

Para alterar as configurações de descoberta do Tinder, é preciso acessar a opção "Perfil" e tocar em "Configurações". Rolando a tela para baixo, o usuário encontra a seção "Configurações de Descoberta" e pode personalizar uma série de ajustes. É possível, inclusive, acionar a ferramenta "Global", que permite visualizar pessoas do mundo todo.

4. Use o algoritmo a seu favor

O Tinder tem um algoritmo que, se bem utilizado, pode fazer com que os usuários se sobressaiam no aplicativo e aumentem as chances de conseguir matches. Estudos apontam que as atitudes dos pretendentes podem influenciar o algoritmo em direção a uma linha de funcionamento ou outra. Logo, o ato de "rejeitar" ou "aceitar" uma pessoa é importante, pois o aplicativo entende as preferências do usuário na hora de sugerir outros perfis.

A ação muda não apenas quem o usuário vê, mas também pode impactar quem o visualiza do outro lado. Dessa forma, atualizar a bio e alterar a primeira foto regularmente pode ser importante para se manter alinhado ao algoritmo do aplicativo. Além disso, práticas como entrar na rede todos os dias por alguns minutos e usar o app em horários de pico tendem a aumentar as chances de sucesso.

5. Atualizar o Tinder Premium para ter acesso aos recursos pagos

Caso queira atingir níveis maiores de sucesso no aplicativo, o usuário também pode considerar o upgrade para o Tinder Premium. Há três opções de planos: Plus, Gold e Platinum, com preços que variam de R$ 15,90 a R$ 49,90 por mês.

O plano Plus, modalidade mais barata, permite que o usuário tenha acesso a curtidas ilimitadas, cinco "Super Likes" por dia e um "Boost" por mês, quando o perfil é colocado como destaque da região em questão por 30 minutos, o que pode render cerca de 10 vezes mais visualizações.

Com o plano Gold, o usuário recebe "Top Picks" diários, ou seja, é "presenteado" pelo Tinder com perfis sugeridos com alta chance de combinação, e pode ver quem o curtiu. No Platinum, além de todos esses recursos, também é possível abrir um chat com outras pessoas antes de dar match.

6. Integrar outras redes sociais ao Tinder

Interessados em conseguir mais pretendentes podem ainda integrar outras redes sociais ao perfil do Tinder para deixá-lo mais completo. Adicionar o player do Spotify para exibir gostos musicais e destacar algumas fotos do Instagram, além das imagens que já constam do app de relacionamento, são algumas possibilidades. Assim, os pretendentes podem conhecer um pouco mais sobre o dono do perfil, obtendo informações a partir de outras redes.

Com informações de Tinder, Engadget, MakeUseOf e Bustle

