Como 'desaparecer' do WhatsApp sem desinstalar o app? Veja 5 maneiras

É possível "sumir" do WhatsApp usando recursos de privacidade nativos do mensageiro, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). As soluções permitem fazer isso sem precisar desinstalar o aplicativo , e são muito úteis para quem deseja focar em outras atividades ou só dar uma pausa nas mensagens.

Ainda que sejam simples, os procedimentos podem fazer grande diferença no dia a dia, como diminuir o tempo de uso do app ou mesmo do celular. A seguir, confira dicas de como desaparecer do WhatsApp sem desinstalar o aplicativo.

Veja como sumir do Whatsapp por um tempo com dicas selecionadas pelo TechTudo;

1. Desligue todas as notificações

É comum conferir as mensagens recebidas no WhatsApp quando o celular emite um sinal ou quando vemos um trecho da conversa na barra de notificação. Por esse motivo, desativar todas as notificações do mensageiro pode ajudar usuários que querem ficar um tempo longe do aplicativo. Para fazer isso, basta acessar as configurações do celular, tocar em "Notificação" e buscar pelo ícone do mensageiro. Ao encontrar, pressione o botão para desativar todos os avisos.

Outra forma de configurar os alertas de mensagem é no próprio WhatsApp. Acesse "Configurações" > "Notificações" > e desative o botão "Mostrar notificações". Na aba "Notificações no aplicativo", também é possível personalizar as formas de avisos, por som, vibração, pop-up, luz e estilo de notificação, como banner, alerta ou no topo da tela.

Toque em "Exibir notificação" para desativar os avisos do WhatsApp

2. Desative o "visto" das mensagens

Ao desativar as confirmações de leitura no WhatsApp, os contatos não conseguem saber quando a mensagem recebida foi visualizada. Com isso, é possível ler o que foi enviado e não se sentir "pressionado" em responder o contato no mesmo momento.

O recurso "Confirmações de leitura" vem ativado por padrão no mensageiro, mas é possível desativá-lo de forma simples. Para isso, primeiro, toque em "Conta", nas configurações do aplicativo. Depois, vá em "Privacidade" e, em seguida, aperte no botão de "Confirmações de leitura" para desativá-lo.

Recurso do WhatsApp permite desativar confirmação de leitura

3. Force o app do WhatsApp a parar

Forçar a parada do aplicativo de mensagens é uma medida que pode ser útil para quem deseja sumir do Whatsapp. Após realizar o procedimento, o usuário não recebe mensagens mesmo com o 4G ligado. Para isso, acesse a aba "Aplicativos" e busque por WhatsApp. Toque sobre o ícone do mensageiro e, depois, toque em "Forçar Parada".

Feito isso, na mesma tela, aperte na área de dados móveis e desative a opção "Dados em segundo plano". Vale destacar que a dica funciona somente quando o aparelho estiver conectado com dados móveis. Se o dispositivo estiver conectado em uma rede Wi-Fi, as mensagens serão recebidas normalmente.

Como sumir do whatsapp por um tempo? Dica ajuda a deixar o app "offline"

4. Coloque um "timer" de uso no WhatsApp

Outra forma de desaparecer do WhatsApp é limitar seu uso. Para fazer isso, o Android possui um temporizador de aplicativos nativo na aba "Bem-estar digital", localizado nas configurações do aparelho, disponível a partir do Android 9. Ao tocar em "Temporizadores de aplicativos" e selecionar o mensageiro na tela inicial da ferramenta, é possível definir o tempo de uso diário do app. Caso o usuário ultrapasse o período programado, o aplicativo é bloqueado e só poderá ser acessado se a configuração do temporizador for alterada.

O iPhone possui um recurso semelhante chamado "Controle de atividades". A função pode ser acessada nos ajustes dos aparelhos com iOS 12 para cima. Para quem possui uma versão antiga, mas também deseja colocar um "timer" de uso no WhatsApp, vale instalar o app QualityTime e pausar o uso do mensageiro ao longo do dia.

Recursos nativos em celulares Android e iOS permitem definir tempo de uso do WhatsApp

5. Desative o WhatsApp temporariamente

Para não precisar apagar o app do celular e ainda assim ficar um tempo longe, desativá-lo temporariamente pode ser uma opção. O procedimento pode ser feito em poucos passos no próprio WhatsApp. Nesse caso, acesse a aba "Ajuda" nas configurações do celular e vá em "Fale conosco" .

No espaço em branco, é necessário informar ao app que perdeu o aparelho. Dessa forma, a empresa desvinculará a conta do dispositivo, e o usuário terá um prazo de até 30 dias para reativar o perfil. Nesse período, os dados e grupos são mantidos. Além disso, só é possível recuperar a conta após fazer o processo de confirmação do número.

Conta do WhatsApp pode ser reativada em até 30 dias após o procedimento

