Como saber se fui aprovado no Auxílio Brasil? 5 coisas para ver no app

O app Auxílio Brasil, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), leva o nome do novo programa social do Governo Federal, criado para substituir o Bolsa Família. A plataforma permite gerenciar o benefício por meio de consultas ao status do cadastro, saldo disponível, calendário de pagamento e outras informações. Para acessá-la, basta logar com credenciais do Caixa Tem ou usar a senha do antigo Bolsa Família.

O pagamento do benefício é feito pela Caixa todo mês, por meio da poupança social digital, poupança Caixa Fácil ou através do cartão do programa. Vale lembrar que as famílias cadastradas no Bolsa Família receberão automaticamente as parcelas do Auxílio Brasil. Confira, a seguir, o que pode ser consultado no app Auxílio Brasil.

1 de 6 Confira as consultas disponíveis sobre o benefício Auxílio Brasil no app — Foto: Marcela Franco/TechTudo Confira as consultas disponíveis sobre o benefício Auxílio Brasil no app — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Trocou de celular e não consegue acessar o Caixa Tem? Veja como resolver no Fórum do TechTudo.

Quem pode participar do Programa Auxílio Brasil?

O benefício é voltado para famílias em situação de pobreza (renda mensal de R$ 100 a R$ 200 por pessoa) ou extrema pobreza (renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 105 por membro). A quantia varia com base na situação socioeconômica e na quantidade de membros da família, com valor mínimo das parcelas em R$ 400 até dezembro de 2022. Núcleos familiares em condição de pobreza só podem receber o auxílio se um dos membros forem gestantes, lactantes, crianças ou jovens com até 20 anos.

Para participar do programa, é preciso ir até uma unidade do CRAS da sua cidade e fazer o cadastro dos dados no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. O responsável pela família precisa apresentar seu RG e dos familiares, CPF ou título de eleitor. Feito isso, se a família atender aos critérios de renda do programa, ela poderá ser selecionada para receber o auxílio.

1. Status do cadastro no programa

Para conferir o status do cadastro no programa do Governo, baixe o aplicativo Auxílio Brasil na Google Play Store ou App Store e acesse o app. Na tela inicial, toque em "Consultar". Entre com CPF e senha e verifique se foi selecionado para receber o benefício.

Vale destacar que o Ministério da Cidadania seleciona mensalmente as famílias que farão parte do programa, de acordo com a base de dados socioeconômica do Governo. Para aqueles que já possuem o cadastro no CadÚnico, os dados precisam estar atualizados a menos de dois anos. Caso esteja desatualizado, é possível regularizar a situação pelo app Meu CadÚnico, disponível para Android e iPhone (iOS).

2 de 6 App Auxílio Brasil foi reformulado e substitui o Bolsa Família — Foto: Reprodução/Marcela Franco App Auxílio Brasil foi reformulado e substitui o Bolsa Família — Foto: Reprodução/Marcela Franco

2. Saldo disponível

O aplicativo Auxílio Brasil permite visualizar o saldo disponível do benefício. Para isso, abra o app e, na tela inicial, toque em "Consultar". Feito isso, faça o login na plataforma inserindo o CPF e a senha. Na aba "Benefícios", aperte em "Ver Parcelas". Com o recurso, o usuário poderá conferir o valor que tem para receber em cada mês.

3 de 6 Confira o valor das parcelas do seu benefício no app Auxílio Brasil — Foto: Divulgação/Caixa Confira o valor das parcelas do seu benefício no app Auxílio Brasil — Foto: Divulgação/Caixa

3. Calendário para pagamento de parcelas

Também é possível conferir o calendário de pagamento das parcelas no app Auxílio Brasil. A data de pagamento do benefício é vinculada ao final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Para ter acesso ao calendário, na tela inicial, basta tocar em "Calendário de Pagamento" e digitar o último número do seu NIS. O aplicativo, então, exibirá uma tabela com a data de liberação de saque de cada mês.

4 de 6 Digite o último número do NIS para conferir a data de pagamento do seu benefício — Foto: Reprodução/Marcela Franco Digite o último número do NIS para conferir a data de pagamento do seu benefício — Foto: Reprodução/Marcela Franco

4. Dicas de educação financeira

Outro recurso presente no aplicativo são as dicas de educação financeira. Para acessar a seção, na tela inicial do app, toque em "Dicas para você". Ali, serão exibidos três tópicos sobre o assunto. Basta pressionar sobre uma das opções para conferir o conteúdo.

Até a data de publicação desta matéria, as dicas mostradas no app estão bem superficiais. Isso porque o conteúdo não explica de fato como colocar as instruções oferecidas em prática, mas é possível que os desenvolvedores melhorem esse ponto no decorrer do tempo.

5 de 6 Aplicativo Auxílio Brasil possui seção voltada para dicas de educação financeira — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo Auxílio Brasil possui seção voltada para dicas de educação financeira — Foto: Reprodução/Marcela Franco

5. Números de atendimento ao usuário

O aplicativo também disponibiliza o contato de todos os canais de atendimento da Caixa para o usuário tirar dúvidas ou resolver eventuais problemas pelo telefone. Para visualizar os números, abra o aplicativo e, em seguida, toque em "Fale com a Caixa".

Há canais voltados para atendimento do Auxílio Brasil e CAIXA cidadão. Além disso, é possível entrar em contato para fazer reclamações, pedidos de cancelamento, entre outros. Ao tocar sobre os ícones de telefone, o app direciona o usuário para a ligação.

6 de 6 App possui seção com os canais de atendimento da Caixa — Foto: Reprodução/Marcela Franco App possui seção com os canais de atendimento da Caixa — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Com informações de Caixa

Veja também: Os ‘vilões’ da luz: veja o que mais gasta energia e como economizar