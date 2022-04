Como ser bom no Free Fire? Veja 8 dicas para melhorar no jogo

Free Fire é um dos games mais baixados e jogados no Brasil. O Battle Royale da Garena conta ainda com um cenário competitivo forte, atraindo diversos times e jogadores para seus campeonatos. Para alguns iniciantes, o caminho até o nível mais alto pode parecer muito difícil, mas, com muito treino e boa orientação, é possível subir devagar e alcançar grandes patentes no jogo.

Pensando nisso, o TechTudo separou uma lista das melhores práticas a serem adotadas por jogadores iniciantes. Vale lembrar que as dicas são voltadas mais para o modo Battle Royale, já que para suceder no Contra Squad, é necessário também sintonia e comunicação com o time.

Free Fire: veja dicas para mandar bem ao começar no Battle Royale — Foto: Divulgação/Garena

1. Não use o paraquedas antes do tempo

Paraquedas é aberto automaticamente ao chegar a uma determinada altura — Foto: Reprodução/Igor Dantas

Utilizar o paraquedas antes do tempo pode lhe fazer perder preciosos segundos em busca de armas e proteção. Isso porque, enquanto se está no snowboard, o personagem desce em direção ao solo mais rapidamente. Portanto, abra o paraquedas apenas quando for necessário.

Vale ressaltar que o jogo automaticamente aciona o acessório quando chega a uma determinada altura. Assim, caso não esteja procurando aterrissar em um lugar muito alto, o recomendado é deixar que o jogo atue e abra o paraquedas de forma automática.

2. Evite andar em lugares abertos

Sempre procure proteção e lugares fechados para se deslocar. Caminhar ao ar livre fará com que você seja um alvo fácil dos seus inimigos, já que os tiros podem vir de qualquer direção. Se locomova em áreas abertas apenas para ir de um lugar a outro, de preferência correndo ou se escondendo na medida do possível. Além disso, utilize a câmera para vigiar todas as direções e não ser pego de surpresa.

Esteja atento a todos os lados quando estiver andando em lugares abertos — Foto: Reprodução/Igor Dantas

3. Procure por armaduras e capacetes

Ter uma arma potente, como os rifles ou a espingarda, é muito importante no Free Fire. Contudo, tão importante quanto é proteger o seu personagem. Por isso, não se contente apenas em pegar um bom armamento: continue vasculhando os lugares por armaduras e capacetes, pois eles lhe darão proteção extra e farão com que você se sobressaia no combate.

Note que as armaduras e capacetes possuem níveis de proteção. Quanto maior, mais efetivos esses equipamentos são. Assim, nunca deixe de pegar quando encontrá-los, já que as armaduras podem subir de nível e deixar o personagem ainda mais protegido.

Armaduras garantem maior sobrevida no combate — Foto: Reprodução/Igor Dantas

4. Procure proteção ao ser avistado

Evite a troca de tiros ao ar livre. Sempre que algum inimito encontrar você, procure por proteção ou faça uma parede de gel. Isso irá garantir uma vantagem sobre o oponente, que estará mais desprotegido e, assim, se tornará um alvo mais fácil. Não esqueça de se abaixar caso esteja em uma troca de tiros à distância. Assim, você se torna um alvo menor e, por consequência, mais difícil de ser atingido.

Sempre procure proteção ao ser avistado — Foto: Reprodução/Igor Dantas

5. Faça curativos em lugares fechados

Caso tenha tomado muito dano e seja necessário utilizar o curativo, evite fazê-lo a qualquer custo. Primeiro, procure um prédio ou um lugar mais protegido e recupere a vida lá. Caso tenha parede de gel, utilize-a antes de se curar. Isso porque, para completar o curativo, o personagem deve ficar totalmente imóvel, o que o torna um alvo fácil caso esteja ao ar livre. Assim, lugares fechados são os mais recomendados para utilizar o kit médico.

Se proteja durante a cura — Foto: Reprodução/Igor Dantas

6. Utilize a mira de precisão

Muitos jogadores iniciantes esquecem que fuzis, rifles e metralhadores possuem uma mira de precisão, facilitando muito o abate de inimigos distantes. Portanto, ao se engajar em combates a longa distância, dê preferência ao scope. Isso fará com que os tiros saiam mais precisos, além de conseguir economizar balas.

Mira de precisão ajuda em combates a longa distância — Foto: Reprodução/Igor Dantas

7. Selecione armas de corpo a corpo para correr mais rápido

Se não tiver inimigos por perto e deseja chegar aos lugares mais rápido, mude a arma empunhada pelo personagem para as de corpo a corpo (melee), como katana, bastão, foice e até mesmo o punho. Elas ajudam você a se deslocar mais rapidamente e, assim, ficar menos tempo exposto quando estiver percorrendo áreas abertas.

Armas melee o farão correr mais rápido — Foto: Reprodução/Igor Dantas

8. Use fones de ouvido

Caso queira alcançar os níveis mais altos, é necessário utilizar toda vantagem possível, e uma delas é saber onde os oponentes estão pelo som. Pelo áudio do computador ou celular, é muito difícil precisar de onde os tiros vêm ou escutar os passos dos inimigos dentro de um prédio.

Contudo, um fone de ouvido resolve grande parte desse problema. O acessório fará com que você saiba exatamente onde as ações estão acontecendo através do som e não só por aspectos visuais, o que pode fazer uma grande diferença na gameplay.