Conta MEI e mais: 4 coisas que você pode consultar no app gov.br

O Gov.br , app disponível para Android e iPhone ( iOS ), concentra em um só lugar diversas funções que podem ser úteis para brasileiros. Além do recurso nativo que permite consultar documentos digitais, como CNH e CPF, o app direciona o usuário para os portais oficiais que realizam serviços do Governo Federal - como cadastro de MEI e declaração de Imposto de Renda, por exemplo.

Com a plataforma, o usuário não precisa buscar na rede informações e páginas para realizar alguns procedimentos. Basta acessar a barra de pesquisa do aplicativo e digitar uma frase-chave para encontrar o serviço que precisa. Na lista a seguir, veja quatro recursos disponíveis no app Gov.br.

1 de 5 Aplicativo Gov.br direciona usuários para realizar consultas e procedimentos de serviços do Governo Federal — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo Gov.br direciona usuários para realizar consultas e procedimentos de serviços do Governo Federal — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Como vincular app da Caixa Tem ao seu CPF? Confira passo a passo no Fórum do TechTudo.

1. Consultar seu MEI

O aplicativo Gov.br permite consultar a situação cadastral do MEI e ainda emitir o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual. O serviço é útil para usuários que desejam comprovar a regularidade do seu negócio ou ter acesso a outras informações do CNPJ. No app, ainda é possível iniciar o procedimento para cadastrar MEI e emitir DAS, que é a guia de pagamentos dos impostos.

Para fazer consultas sobre o tema, o usuário deve tocar em "Buscar serviços", localizado na tela inicial do app, e digitar a frase-chave referente à consulta. Nesse caso, é preciso digitar "MEI" para ter acesso às informações.

2 de 5 Serviços relacionados ao MEI podem ser acessados no app Gov.br — Foto: Reprodução/Marcela Franco Serviços relacionados ao MEI podem ser acessados no app Gov.br — Foto: Reprodução/Marcela Franco

2. Consultar CNH e outros documentos

Os documentos CNH, CPF, Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) e Certificado de Habilitação Técnica (CHT) podem ser acessados no app Gov.br, na aba "Carteira". No caso da CNH, o usuário precisa instalar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito e, depois, baixar o documento para vincular a CNH digital ao app.

Já em relação aos outros documentos, basta tocar sobre o nome do certificado que o próprio sistema puxará as informações e para adicioná-las à carteira do aplicativo. A CNH digital pode ser mostrada em Blitz, enquanto o CDI costuma ser requisitado quando o cidadão é contratado por órgãos públicos, empresas privadas ou deseja tirar passaporte. O CHT, por sua vez, serve para comprovar licenças.

3 de 5 Recurso do app gov.br funciona como uma carteira digital, e permite adicionar documentos — Foto: Reprodução/Marcela Franco Recurso do app gov.br funciona como uma carteira digital, e permite adicionar documentos — Foto: Reprodução/Marcela Franco

3. Informações sobre seu imposto de renda

Outra consulta que pode ser feita pelo app Gov.br está relacionada ao Imposto de Renda. Ao pesquisar por "imposto de renda", na área "Buscar serviços", usuários podem consultar a restituição, preencher a declaração, emitir cópia do número de recibo de entrega da declaração e ainda retificar lançamentos, além de outros serviços.

Vale destacar que, tocando sobre os resultados de busca, os usuários são direcionados do app para os portais que de fato permitem fazer as consultas ou procedimentos. O serviço só está disponível para usuários com contas Gov.br com nível prata ou ouro.

4 de 5 Barra de pesquisa emite resultados sobre informações do Imposto de Renda — Foto: Reprodução/Marcela Franco Barra de pesquisa emite resultados sobre informações do Imposto de Renda — Foto: Reprodução/Marcela Franco

4. Consultar seu dinheiro esquecido em bancos

É possível consultar e solicitar a devolução de Valores a Receber pelo Banco Central. Para isso, na barra de pesquisa, busque por "dinheiro esquecido" e, depois, toque na opção "Consultar e solicitar a devolução de Valores a Receber". O app, então, direcionará o usuário para o site do Banco Central destinado à pesquisa. O resgate deve ser feito pelo navegador, via conta no Gov.br.

5 de 5 App Gov.br permite consultar dinheiro esquecido em bancos — Foto: Reprodução/Marcela Franco App Gov.br permite consultar dinheiro esquecido em bancos — Foto: Reprodução/Marcela Franco