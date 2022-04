Emojis secretos e mais: 6 funções 'escondidas' do TikTok e como usar

O TikTok , disponível para Android e iPhone ( iOS ), reúne alguns recursos não muito conhecidos entre os usuários, mas que podem ser interessantes para quem navega no app com frequência. Entre as funções "extra" estão emojis exclusivos e análises de engajamento, por exemplo, muito úteis para criadores de conteúdo. É possível também ocultar os clipes curtidos por você e, com um truque, baixar vídeos editados na plataforma sem a marca d'água.

O aplicativo ainda possui um recurso nativo que transforma vídeos da rede social em plano de fundo do celular e traduz comentários em outros idiomas. Na lista a seguir, o TechTudo selecionou seis funções "escondidas" do TikTok e como usá-las.

1. Emojis secretos

O TikTok reúne cerca de 46 emojis secretos que podem ser ativados por meio de códigos em texto e usados em legendas e comentários. As carinhas exclusivas do app de vídeo curto são representadas por rostos redondos de diferentes cores que mostram emoções humanas, como vergonha, surpresa, raiva e alegria. Além delas, há um grupo de carinhas com formato de marshmallow.

O recurso é útil para deixar as interações no app mais divertidas. Os emojis secretos do TikTok possuem o mesmo design nos sistemas operacionais do Google e da Apple. Cada carinha possui um código próprio, e é preciso digitar a emoção no idioma inglês dentro de colchetes para que as figuras apareçam nas legendas ou comentários. Confira, a seguir, os códigos dos emojis do TikTok:

Códigos de emojis secretos do TikTok Código do emoji Significado [smile] Emoji sorrindo [happy] Emoji feliz [angry] Emoji irritado [cry] Emoji chorando [embarassed] Emoji envergonhado [surprised] Emoji surpreso [wronged] Emoji injustiçado [shout] Emoji gritando irritado [flushed] Emoji ruborizado [yummy] Emoji com apetite [complacent] Emoji complacente [drool] Emoji babando [scream] Emoji assustado [weep] Emoji chorando [speechless] Emoji contrariado [funnyface] Emoji com língua de fora [laughtwithtears] Emoji chorando de rir [wicked] Emoji malvado [facewithrollingeyes] Emoji revirando os olhos [sulk] Emoji de mau humor [thinking] Emoji pensativo [lovely] Emoji mandando beijo [greedy] Emoji ambicioso, com cifrões nos olhos [wow] Emoji surpreso [joyfull] Emoji alegre [hehe] Emoji com segundas intenções [slap] Emoji com marca de tapa no rosto [tears] Emoji chorando copiosamente [stun] Emoji atordoado [cute] Emoji "fofinho" [blink] Emoji piscando com o olho de coração [disdain] Emoji desdenhando [astonish] Emoji surpreso [rage] Emoji furioso [cool] Emoji de óculos escuro [excited] Emoji animado [proud] Emoji orgulhoso [smileface] Emoji sorridente [evil] Emoji sombrio [angel] Emoji de anjo [laugh] Emoji chorando de rir [pride] Emoji orgulhoso [nap] Emoji dormindo [loveface] Emoji com olhos de coração [awkward] Emoji embaraçado [shock] Emoji surpreso

2. Tradução instantânea de comentários

Outro recurso pouco conhecido no TikTok é a tradução instantânea de comentários. Para usar a função, escolha um comentário que deseja traduzir e pressione a mensagem até o pop-up aparecer na tela. Feito isso, basta tocar em "Traduzir" para o app fazer a conversão do comentário em outra língua para o seu idioma. O recurso é útil para aqueles que querem entender o que os usuários de outro país estão falando nos comentários de uma postagem.

3. Baixar vídeos sem marca d'água

Um truque pode ajudar usuários que desejam baixar vídeos sem a marca d'água do TikTok sem recorrer a outros apps ou site. Para isso, crie e edite o vídeo na ferramenta de edição do aplicativo. Antes de ir em "Avançar" para postar o vídeo na rede social, o conteúdo será reproduzido. Use o gravador de tela do seu celular e inicie a gravação enquanto assiste à pré-visualização do conteúdo. Depois de desativar a gravação, o arquivo ficará salvo no role da câmera do seu aparelho sem a marca d'água do aplicativo.

4. Descobrir de onde são a maioria dos seus seguidores

A conta de TikTok para criadores de conteúdo oferece recursos extras para o usuário. Além de mostrar dados relacionados ao engajamento do perfil, há uma ferramenta que exibe a origem do tráfego das pessoas que consomem seu conteúdo. Não há um pré-requisito para mudar uma conta pessoal para de criador de conteúdo. Sendo assim, qualquer usuário pode fazer a alteração.

Para isso, basta acessar a aba "Configurações e privacidade" e tocar em "Gerenciar Conta". Em seguida, vá em "Trocar para Conta Corporativa". Depois da alteração, as postagem feitas no seu perfil, mostrarão o recurso "Mais dados", no canto inferior da tela. Ao tocar sobre a ferramenta, é exibida uma análise do seu conteúdo. Em "Visualizações do vídeo por região", é possível conferir de onde são a maioria dos seus espectadores.

5. Esconder vídeos curtidos

O TikTok possui uma área reservada no perfil que mostra os vídeos que você curtiu na rede social. Para aqueles que querem mais privacidade, é possível ocultar esses conteúdos. O recurso nativo no app pode ser acessado tocando nos três pontos na parte de cima da tela e, depois, em "Configurações e privacidade". Na aba, toque em "Privacidade. Lá, procure por "Vídeos curtidos" e selecione a opção "Todos" ou "Somente eu" para escolher quem pode assistir os seus vídeos curtidos.

Ainda na aba de "Privacidade", é possível ativar a função "Conta Privada", em que apenas usuários aprovados podem te seguir e visualizar as atividades do seu perfil.

6. Colocar um vídeo do TikTok como papel de parede do celular.

É possível transformar um vídeo do TikTok em papel de parede no smartphone de forma bem simples. Basta escolher qual vídeo deseja transformar em plano de fundo e tocar em "Definir como papel de parede". O app, então, mostra uma pré-visualização antes de você confirmar a ação. Depois, é só escolher se deseja colocar o vídeo na tela inicial, na tela de bloqueio ou em ambos. O recurso é interessante para personalizar o aparelho com um clipe de paisagem ou de suas coreografias preferidas.

