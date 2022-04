FIFA 22: veja os melhores jogadores em fim de contrato no Modo Carreira

O FIFA 22 tem no Modo Carreira uma das principais opções de jogo do título, onde os players simulam o trabalho de um dirigente de futebol e têm liberdade para montar seu próprio elenco nos principais clubes do mundo. Uma boa saída para não gastar tanto no processo é contar com jogadores que estão em fim de contrato, o que não vai custar nada aos cofres do time. Dessa forma, é possível negociar pré-contratos com vários jogadores de renome já nos primeiros seis meses da temporada.

Para isso, basta procurá-los no menu de transferências e oferecê-los termos pessoais que nem sempre serão aceitos, seja pelo salário ou pela tradição do clube gerido pelo usuário. Abaixo, o TechTudo reuniu os principais atletas em fim de contrato para contratar em cada posição. Vale lembrar que o simulador da EA Sports está disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch.

Goleiros

Samir Handanovic (37 anos) – Geral 86

Samir Handanovic, da Inter de Milão, é uma boa opção para a meta. O goleiro esloveno começa a temporada com 37 anos de idade, então a recomendação é contratá-lo logo na primeira temporada, já que o mesmo pode anunciar sua aposentadoria a qualquer momento. O veterano tem overall 86 e se destaca, sobretudo, no posicionamento (90).

Sergio Asenjo (32 anos) – Geral 83

Em fim de contrato pelo Villareal, Sergio Asenjo é outro goleiro na casa dos 30 anos que vale a pena ficar de olho. Com essa idade, o espanhol ainda terá pique para disputar mais algumas temporadas em alto nível. Trata-se de uma contratação pontual e com salário razoavelmente baixo, beirando a casa dos 30.000 euros semanais.

David Soria (28 anos) – Geral 81

David Soria é mais um arqueiro espanhol em fim de contrato no modo Carreira. O atleta de 28 anos veste a camisa do Getafe e pode evoluir ainda mais, visto que os goleiros costumam amadurecer mais tarde quando comparados aos jogadores de outras posições. Seu melhor atributo é a elasticidade (81).

Zagueiros

Antonio Rudiger (28 anos) – Geral 85

Antonio Rudiger, um dos principais líderes do Chelsea, estará livre para fechar um pré-contrato na janela de inverno europeia. A missão, no entanto, será desafiadora, pois os Blues lutarão para mantê-lo em Londres. Com 28 anos de idade e overall 85, é um dos melhores defensores da Premier League atualmente. A dica, nesse caso, é tentar oferecer um salário bem generoso logo nos primeiros meses da temporada.

Niklas Sule (26 anos) – Geral 83

Niklas Sule é um zagueiro que compensa a falta de agilidade com força (93) e divididas (87). Outro atrativo é a sua idade: 26 anos. Sendo assim, o alemão do Bayern de Munique ainda terá margem para desenvolver habilidades e ganhar mais alguns pontos de overall.

Matthias Ginter (28 anos) – Geral 83

Matthias Ginter, do Borussia Monchengladbach, é um zagueiro maduro, experiente e com bom fôlego (75). Isso garante ao jogador capacidade para acompanhar atacantes rápidos e vencer corridas no mano a mano. O alemão de 28 anos também se destaca na marcação (86) e nas interceptações (84).

Laterais

Juan Cuadrado (33 anos) – Geral 83

Juan Cuadrado é um dos laterais em fim de contrato mais visados do FIFA 22, muito por conta da sua idade já avançada. Como consequência, tirá-lo da Juventus (Piemonte Calcio no game) não será uma tarefa tão árdua. O colombiano é um exímio velocista e imprime muita intensidade pelo lado direito do gramado, graças aos pontos de agilidade (94) e aceleração (91).

Yuri Berchiche (31 anos) – Geral 82

Yuri Berchiche é um lateral esquerdo com atributos equilibrados. O espanhol de 31 anos tem dedicação alta no ataque, características defensivas razoáveis e fôlego de sobra para correr de área à área (característica conhecida como box to box, em inglês). Com o passar das temporadas, sua agilidade naturalmente diminuirá. Portanto, é bom já ter alguém mais novo em mente para fazer a reposição no futuro.

Noussair Mazraoui (24 anos) – Geral 81

Noussair Mazraoui, a joia do Ajax, é uma grandes revelações dos últimos tempos. O contrato do marroquino no modo Carreira se encerra ao fim da primeira temporada, mas, para contratá-lo, é bem provável que você lute com gigantes europeus. Na vida real, clubes como Barcelona e Bayern de Munique estão interessados no lateral-direito. No game não deve ser diferente.

Volantes

Franck Kessié (25 anos) – Geral 84

Franck Kessié, do Milan, é ágil, resistente, forte e bom marcador. Também distribui as bolas com qualidade à frente da zaga. Com 25 anos, tem potencial de sobra para se tornar um dos melhores de sua posição, e clubes de peso da Europa podem dificultar um possível pré-contrato. Na vida real, por exemplo, Kessié já estaria acertado com o Barcelona, justamente pela brecha dos últimos seis meses. No game, seu principal atributo é o fôlego (88), e o volante da Costa do Marfim pode ser importantíssimo para ter controle da região nas partidas.

Marcelo Brozovic (29 anos) – Geral 84

Com overall 84 e 29 anos de idade, Marcelo Brozovic, da Inter de Milão, é um ótimo volante em fim de contrato para recrutar no FIFA 22. O croata tem quatro estrelas de pé fraco, 94 de fôlego e 85 de combatividade. Excelente peça para marcar adversários e fazer a bola girar no meio-campo.

Fernandinho (36 anos) – Geral 83

O brasileiro Fernandinho é uma opção boa e barata para treinadores que não têm muito dinheiro para investir na janela. O volante de 36 anos está em fim de carreira, mas ainda é muito útil na faixa central do campo. O destaque fica por conta de seus atributos mentais: combatividade (84), reação (82), interceptações (82) e compostura (80).

Meias

David Silva (36 anos) – Geral 85

David Silva é um meio-campista habilidoso e extremamente criativo, apesar dos 36 anos de idade. O atleta da Real Sociedad não correrá o tempo inteiro, mas abastecerá o ataque com enfiadas de bola, lançamentos e várias assistências. Construção de jogo é com ele mesmo, que possui 90 pontos de passe curto e 90 de visão.

Isco (29 anos) – Geral 82

Isco é outro meia de grande capacidade técnica, que se destaca, sobretudo, pelo drible (91) e controle de bola (90). O fato de o espanhol não ser uma estrela do Real Madrid pode facilitar as negociações, mas o salário pode ser um tanto quanto salgado: o atleta custa 175.000 euros semanais aos cofres do maior campeão europeu.

Lorenzo Pellegrini (25 anos) – Geral 82

Lorenzo Pellegrini é um jogador versátil que pode atuar como meia-ofensivo, meia-central ou volante. O italiano, atualmente na Roma, tem 25 anos e pode ser considerado um reforço tanto para o presente quanto para o futuro. Suas principais características são o fôlego (88) e o passe curto (87).

Atacantes

Ousmane Dembélé (24 anos) – Geral 83

Ousmane Dembélé, do Barcelona, é um ponta incisivo que gosta de criar muitas jogadas em velocidade pelos flancos do gramado. O jovem francês tem 94 pontos de aceleração, 93 de pique e 89 de agilidade. Além disso, chuta bem com as duas pernas e possui cinco estrelas de drible. Se na vida real o jogador não consegue ter boas performances há algum tempo, no FIFA 22 ele é um dos melhores nomes do time culé.

Edinson Cavani (35 anos) – Geral 83

Edinson Cavani tem 35 anos de idade, mas não deixou de ser letal na pequena área. O atacante do Manchester United é um exímio finalizador e certamente entregará muitos gols enquanto tiver fôlego para jogar em alto nível. Contratação mais do que recomendada.

