Fogão smart: 5 coisas para buscar em um modelo inteligente

O fogão smart é um eletrodoméstico que pode compor uma cozinha inteligente. O modelo pode ser conectado ao celular, o que permite o controle a distância, e ainda apresenta funções de segurança que podem evitar acidentes. Até o momento não há modelos à venda no Brasil, mas os fogões smart podem ser encontrados no exterior.

Os usuários que querem montar uma cozinha smart e almejam importar o produto precisam estar atentos às regras de importação. Pensando nestes consumidores, o TechTudo preparou uma lista com cinco coisas para buscar em um modelo de fogão smart.

1. Verifique a capacidade

O primeiro ponto que o consumidor deve estar atento quando estiver buscando por um modelo de fogão smart é sua capacidade para cozinhar os alimentos. É possível encontrar eletrodomésticos do segmento que podem variar de quatro, cinco ou até mesmo seis bocas.

A quantidade de queimadores a ser considerada depende do uso do fogão. Os usuários que costumam esquentar muita comida precisarão de modelos com capacidade maior, ou seja, com uma quantidade maior de bocas. Por outro lado, as pessoas que utilizam para preparar menos refeições, não necessitam de uma grande capacidade, com isso, é indicado escolher modelos menores.

2. Saiba a compatibilidade com celular

O fogão smart possui um recurso que pode auxiliar diversos cozinheiros. O eletrodoméstico inteligente possibilita que o usuário conecte o celular com o sistema do fogão, permitindo o acesso a funções como controle à distância, controle do tempo de funcionamento e timer que avisa sobre o momento de desligar o fogão.

Para usar as funções smart do fogão, no entanto, é necessário verificar quais os modelos de celulares são compatíveis com o dispositivo. Nas especificações do produto é possível checar quais são os sistemas operacionais compatíveis. O comando dos recursos inteligentes é feito via aplicativo, que pode ser baixado no smartphone do usuário pela loja de apps. O programa varia para cada marca de fogão.

3. Consumo de energia

Na hora de escolher o modelo de fogão ideal, os usuários também precisam estar atentos ao consumo de energia do dispositivo. Apesar de algumas versões funcionarem a gás, é possível encontrar diversos eletrodomésticos do segmento que operam via energia elétrica.

O consumo de energia pode ser maior para os usuários que cozinham grandes quantidades de comida e que utilizam o fogão com muita frequência. Para escolher o modelo mais econômico, é preciso verificar as informações de consumo de energia nas especificações do modelo de interesse.

4. Verifique as funções

O fogão smart oferecer recursos inteligentes para os usuários, o que pode deixar o momento de preparo dos alimentos mais fácil e até mesmo mais seguro. Um dos principais destaques dos modelos inteligentes é a conectividade, o que permite controlá-los por celular com aplicativo do fabricante instalado. Alguns fogões permitem que o usuário tenha acesso ao consumo de gás ou energia, monitorem caso esqueça uma chama acesa, ou ainda vejam como está o andamento do preparo dos alimentos no forno sem precisar abrir a porta.

Como estão conectados com a internet, os modelos ainda possuem conectividade com as assistentes de voz, como a Alexa e o Google Assistente. Os modelos smart também podem ser mais seguros, pois contam com sensores e recursos para avisar de problemas, como fumaça ou alimento derramado, por exemplo. Os modelos mais modernos ainda apresentam função corta-chama, que interrompe o gás caso o fogo da boca se apague. A trava de segurança também pode estar presente nas versões inteligentes, o que evita que crianças acendam o aparelho.

5. Verifique as dimensões

As dimensões dos fogões smart podem variar de acordo com cada marca. Apesar de o dispositivo apresentar estrutura semelhante aos modelos convencionais, é interessante que o consumidor verifique as dimensões antes de decidir qual levar.

Caso o espaço de instalação do fogão seja pequeno, os modelos compactos podem se encaixar sem problemas. Enquanto os modelos com capacidade maior ocupam mais espaço. As dimensões também podem ser conferidas nas especificações do produto.

