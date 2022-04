Fone de ouvido Bluetooth: 7 modelos para ouvir músicas sem fios

Fones de ouvido com conexão Bluetooth podem ser interessantes para ouvir músicas sem se preocupar com fios. Os modelos podem ser usados ao realizar atividades físicas ou para fazer chamadas telefônicas. Empresas como Apple , Samsung , JBL e Philips oferecem opções por preços a partir de R$ 101 , como é o caso do Philips TAUH202BK/00, que apresenta cancelamento de ruído e promete 15 horas de autonomia de bateria.

O modelo TAUH202BK/00, da Philips, é um fone com conectividade Bluetooth que pode ser usado para ouvir músicas de smartphones e outros dispositivos móveis. As conchas são cobertas por uma camada macia de material sintético pelo lado de fora e espuma do lado de dentro. O dispositivo foi desenvolvido com tecnologia dobrável e os fones rotacionam em um ângulo de 90 graus. Ele ainda apresenta microfone embutido e traz recurso de cancelamento de ruído. Esta opção é vendida por preços a partir de R$ 101.

O periférico também conta com botões para controle de chamadas de voz em uma das conchas. O principal destaque do design é o arco ajustável que auxilia a prender o item na cabeça. O modelo promete 15 horas de autonomia de bateria e frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a boa qualidade de som na reprodução de músicas. No entanto, relatam que o microfone embutido não é eficiente. O TechTudo testou o fone em agosto de 2020 e concluiu que ele agradou pela experiência ao ouvir músicas, garantindo boa imersão e qualidade das diferentes faixas.

Prós: confortável e com bom custo-benefício

confortável e com bom custo-benefício Contras: usuários que relatam que microfone não é tão nítido

2. i2GO TWS Air Pro – a partir de R$ 149

O TWS Air Pro, da i2GO, é um fone intra-auricular compacto e com conexão Bluetooth. A autonomia de bateria garante três horas ininterruptas de música e chamadas e até 30 horas em repouso. O dispositivo vem com estojo recarregável e a superfície externa dos fones é sensível ao toque. Este modelo é encontrado na Amazon por valores que partem de R$ 149.

O produto promete som alto e nítido e para recarregá-lo, basta guardá-los no estojo. Ele oferece frequência entre 20 Hz a 20.000 Hz. Avaliado com nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores elogiaram a boa emissão de som.

Prós: sem fio e compacto

sem fio e compacto Contras: autonomia de bateria poderia ser maior

O Tune 500BT, da JBL, é um fone com Bluetooth que traz arco ajustável e o restante do design é dobrável para ocupar menos espaço. Além disso, promete acesso rápido e fácil a qualquer smartphone. As conchas são encobertas por material sintético espesso e macio do lado de fora, e com espuma na parte interna. O dispositivo ainda traz tecnologia JBL Pure Bass, que promete uma melhor qualidade de áudio. Esta opção é comercializada por cerca de R$ 217.

Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a maciez causada pelo estofamento em couro e a qualidade do som. Contudo, reclamam da ineficiência do microfone e da fragilidade do produto. O TechTudo fez um review do fone em maio de 2020 e constatou que o produto entrega uma experiência prazerosa ao ouvir música.

Prós: pode ser dobrado para ocupar menos espaço

pode ser dobrado para ocupar menos espaço Contras: relatos do ajuste do arco não ser muito preciso e apertar demais

O modelo W800BT Plus, da Edifier, é um fone de ouvido de conexão Bluetooth que também possui fio removível para conectar a dispositivos com entrada P2. As conchas ofertam estofado macio e ergonômico de material sintético do lado de fora e espuma na parte interna. A estrutura promete se adaptar ao tamanho da orelha e inibir os ruídos externos. A ficha técnica fica completa com microfone embutido e um botão multimídia no lado externo de uma das conchas. O equipamento é encontrado na Amazon por valores a partir de R$ 289.

O produto promete autonomia de bateria de até 50 horas para músicas e chamadas. O arco é ajustável e desenvolvido em plástico ABS e toda a estrutura do fone pode ser dobrada para ocupar menos espaço na hora de guardar. Ele tem frequência de 20 Hz a 20.000 Hz. Avaliado com nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiaram o conforto ergonômico e a qualidade de som.

Prós: conexão Bluetooth e entrada P2

conexão Bluetooth e entrada P2 Contras: tem apenas um botão multimídia

O Galaxy Buds 2, da Samsung, é um fone com conexão Bluetooth que traz microfone integrado e acompanha um estojo para recarregar o dispositivo. Ele apresenta formato intra-auricular e possui tecnologia que separa automaticamente a reprodução de sons graves dos agudos. O dispositivo também traz cancelamento de ruído, ajuste ergonômico à orelha, resistência à água e autonomia de bateria de cinco horas. O modelo é visto na Amazon por cifras a partir de R$ 449.

O produto promete conexão rápida com outros dispositivos da gigante sul-coreana, como celulares e smartwatches. Já a frequência fica entre 20 Hz e 20.000 Hz. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o isolamento de ruídos e a ótima reprodução de músicas.

Prós: possibilidade de se conectar rapidamente a outros dispositivos da Samsung

possibilidade de se conectar rapidamente a outros dispositivos da Samsung Contras: autonomia de bateria poderia ser maior

O Echo Buds (2ª geração), da Amazon, é um fone intra-auricular com conexão Bluetooth que traz integração com assistente virtual Alexa por meio do comando de voz. Ele apresenta microfone integrado e cancelamento de ruído. O dispositivo promete ainda até cinco horas de autonomia de bateria para músicas e chamadas de voz. O modelo pode ser adquirido por preços que partem de R$ 854.

O produto também conta com resistência à água e controle por voz para abrir os apps do celular e realizar tarefas como ouvir podcasts e realizar ligações. O equipamento é compatível com iOS e Android. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a eficiência do aparelho e a boa reprodução de música. No entanto, relatam que a bateria dura menos que o anunciado.

Prós: conexão com Alexa

conexão com Alexa Contras: autonomia de bateria

O AirPods de 3ª geração, da Apple, é um fone Bluetooth indicado para ser usado com iPhones, iPads e MacBooks. Ele é resistente a respingos de água e acompanha caixa com lacre magnético. O produto ainda traz microfone embutido, equalização adaptativa que ajusta automaticamente a música e design ergonômico. Este modelo é visto por valores que partem de R$ 1.664.

A ficha técnica fica completa com sensor de detecção de pele, acelerômetro de detecção de movimento, e acelerômetro de detecção de fala. A autonomia de bateria é de até seis horas e a frequência vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Avaliado com nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a boa reprodução de música. Porém, relatam que o microfone deixa a desejar quando a conexão falha.

Prós: conectividade rápida com MacBooks e iPhones

conectividade rápida com MacBooks e iPhones Contras: preço elevado

