Fone de ouvido Bluetooth Samsung: conheça 4 Galaxy Buds em detalhes

Outros destaques da linha de fones sem fio da marca sul-coreana são o Galaxy Buds 2 e o Galaxy Buds+. Para auxiliar os consumidores que pretendem adquirir um fone de ouvido com conexão Bluetooth da Samsung, o TechTudo reúne abaixo as principais informações sobre os dispositivos.

1 de 5 Fones da linha Galaxy Buds são modelos sem fio da marca Samsung — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fones da linha Galaxy Buds são modelos sem fio da marca Samsung — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Galaxy Buds Live é o fone de ouvido Bluetooth da Samsung com design elegante, que imita as curvas da orelha e do rosto para proporcionar um visual natural. O encaixe no ouvido dos usuários traz um formato exclusivo da marca, sem ponteiras intra-auriculares. Para deixar a experiência musical melhor, o dispositivo apresenta a função de cancelamento de ruído ativo, o que permite bloquear sons do ambiente. Seus drivers de áudio são de 12 mm.

2 de 5 Galaxy Buds Live apresenta uma versão rosa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Buds Live apresenta uma versão rosa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O fone possui autonomia de 6 horas de uso e o número sobe para 21 horas junto com a bateria do estojo de carregamento. É possível acionar a assistente virtual Bixby usando a voz e também ativar o Spotify com um toque prolongado na lateral do acesório. O dispositivo de áudio pode ser usado tanto em aparelhos Android quanto em iPhone (iOS). Na Amazon, é possível adquirir o produto por a partir de R$ 394 nas cores preto, branco e rosa.

O fone de ouvido possui boa avaliação dos consumidores que o adquiriram pela Amazon. Com nota 4,7 de 5, o dispositivo se destaca principalmente pela qualidade de som e duração da bateria. Alguns usuários, no entanto, relatam que o design diferenciado pode levar um tempo para se ajustar durante o uso.

Prós: duração da bateria e qualidade do áudio

3 de 5 Galaxy Buds 2 na cor preto com caixa em branco — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy Buds 2 na cor preto com caixa em branco — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy Buds 2 é um modelo intra-auricular que oferece ponteiras de silicone, o que deve trazer mais segurança para o usuário se locomover sem se preocupar de os fones caírem das orelhas. O acessório conta com cancelamento de ruído ativo e função de som ambiente, o que permite ouvir as coisas ao redor sem ter que retirar o aparelho. O dispositivo possibilita que o usuário sintonize os níveis de som ambiente e também melhore as experiências acústicas com seis configurações de equalizador.

Com design simples e apenas 5 gramas, o Galaxy Buds 2 promete se encaixar com facilidade no ouvido dos usuários. A bateria é outro destaque, pois oferece 5 horas de reprodução e mais 15 horas com o estojo totalmente carregado. No quesito conectividade, o fone é compatível com o Auto Switch, que permite trocar o emparelhamento do dispositivo sem usar as mãos. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 449.

O modelo também possui boa recepção dos clientes. Com nota de avaliação em 4,7 de 5, o destaque vai para o bom isolamento de ruídos, qualidade sonora e também a duração da bateria. Alguns consumidores relatam problemas com a conectividade do dispositivo com computadores e aparelhos iOS.

Prós: duração da bateria, isolamento de ruídos e qualidade do som

4 de 5 Galaxy Buds+ possui bateria com autonomia grande — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Buds+ possui bateria com autonomia grande — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy Buds+ traz design moderno e discreto, com tecnologias para melhorar a experiência do usuário. O modelo possui alto-falantes dinâmicos e aprimorados com a promessa de agudos mais nítidos e graves mais profundos. O principal destaque do dispositivo é a duração da bateria, que pode chegar a 11 horas ininterruptas com uma única carga e se estende por até 22 horas no total com o estojo de carregamento. O modelo ainda é compatível com o carregamento sem fio.

O fone oferece outros recursos tecnológicos, como modo ambiente e um sistema adaptativo que promete menos ruídos externos enquanto está em uma chamada. O modelo é intra-auricular com ponteiras de silicone e pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 674.

Com nota 4,8 de 5, o fone de ouvido possui boas avaliações dos clientes da Amazon. O modelo Galaxy Buds+ se destaca por conta de sua bateria de alta duração, boa reprodução de áudio e microfones que captam a voz com nitidez. Apesar da boa qualidade sonora, alguns relatos apontam que o volume de reprodução é baixo.

Prós: bateria de longa duração, bons microfones e boa reprodução de graves e agudos

O último da lista é o modelo Galaxy Buds Pro. O dispositivo intra-auricular reúne diversas tecnologias avançadas que prometem melhorar a experiência de uso. O fone conta com áudio 360: sensor inteligente de rastreamento de movimento, que aponta a direção do som conforme o usuário move a cabeça. Para mais imersão, o dispositivo oferece cancelamento de ruídos inteligente, que promete eliminar 99% dos ruídos externos. Outro destaque é a função ANC, que pode ser ajustada em diversos níveis e alterna de forma automática para o som ambiente.

O fone de ouvido é pequeno e apresenta ponteira de silicone, o que deve garantir mais segurança durante o uso. O modelo também pode ser conectado a mais de um dispositivo e alternar o conteúdo em reprodução sem a necessidade de realizar novas conexões. Com o app Smart Things, é possível localizar os fones em caso de perda. O investimento, neste caso, chega a aproximadamente R$ 799.

5 de 5 Samsung Galaxy Buds Pro — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Samsung Galaxy Buds Pro — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

A bateria do Galaxy Buds Pro é um de seus principais destaques, pois promete muitas horas de reprodução. Com a tecnologia de redução de ruídos ativa, o fone tem autonomia de 5 horas, além das outras 13 horas para recarga no estojo. Já com o recurso desligado, o dispositivo funciona por até 28 horas no total, com 8 horas de reprodução e mais 20 horas do estojo.

As avaliações dos clientes da Amazon apontam que o Galaxy Buds Pro é um modelo com boa qualidade de som e boa bateria. Sua nota no site de vendas é 4,6 de 5. No quesito conforto, no entanto, o modelo pode deixar a desejar. Conforme o relato de alguns consumidores, pode demorar um tempo para se acostumar ao uso do fone.

Prós: duração da bateria e recursos avançados de áudio

