Fonte Corsair: 7 modelos com potências e preços variados

A Corsair apresenta grande portfólio de fontes de alimentação para computador. O componente é importante porque é responsável por alimentar o sistema com energia e fazer com que todas as peças funcionem. A lista a seguir reúne modelos voltados para máquinas de entrada e também para PCs gamer. A Corsair CV450 é a opção mais barata e oferece 450W de potência e selo 80 Plus Bronze por preços a partir de R$ 326.