Fonte gamer: veja 6 modelos para montar seu computador para jogos

Fontes gamer são voltadas para quem busca montar um computador para jogos. Esta peça é capaz de distribuir energia para os componentes do PC e os modelos a seguir prometem ser compatíveis com processadores avançados e placas de vídeo dedicadas . A opção mais barata da lista é a C3Tech PS-G500B, uma fonte de 500 W que apresenta formato ATX e certificação 80 Plus Bronze por preços a partir de R$ 262 .

Já a Gamemax GP650 traz 650 W de potência e PFC Ativo por valores que partem de R$ 332. Outra alternativa é a Redragon RGPS-650W, que promete alto desempenho e design full modular por cerca de R$ 529. Confira a seguir seis fontes gamer para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Fonte gamer: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 262 e R$ 529 — Foto: Fernando Sousa/TechTudo Fonte gamer: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 262 e R$ 529 — Foto: Fernando Sousa/TechTudo

Quanto custa um PC gamer? Descubra no Fórum TechTudo

A PS-G500B, da C3Tech, apresenta formato ATX e dimensões de 9 cm de altura e 16 cm de largura. A fonte tem potência de 500 watts e refrigeração a ar e promessa de eficiência de energia. Além disso, o modelo conta com certificação 80 Plus Bronze. O produto pode ser adquirido por preços a partir de R$ 262.

O item é não-modular, suporta bivolt automático e tem uma corrente na entrada de 4 a 8 A. As especificações ainda incluem PFC ativo e uma frequência de 50 a 60 Hz. No site da Amazon, o componente recebeu nota 4,5 de 5 e elogios em relação à qualidade dos componentes.

Prós : bom custo-benefício e silenciosa

: bom custo-benefício e silenciosa Contras: não acompanha cabo AC

2 de 7 C3Tech PS-G500B traz o formato ATX — Foto: Divulgação/C3Tech C3Tech PS-G500B traz o formato ATX — Foto: Divulgação/C3Tech

2. Gamemax GP750 - a partir de R$ 306

A Gamemax GP750 é no formato ATX e promete entregar 85% de eficiência. A fonte tem certificação de 80 Plus Bronze de energia, segurança elétrica contra surtos, combustão, descargas elétricas e qualidade ISO-9001. Ela é compatível com placa-mãe ATX 24 pinos e tem frequência de 50 a 60 Hz, além de ventoinha de 120 mm para ventilação.

Segundo a marca, a GP750 tem baixo ruído acústico e filtro de entrada AC. As dimensões são de 140 mm de largura e 85 mm de altura x 150 mm. Já o cabo de energia mede 50 cm e conta com capa de proteção. Usuários na Amazon avaliaram a fonte com nota 5 de 5, que é vendida por cerca de R$ 306.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: acabamento simples

3 de 7 Gamemax GP750 traz segurança elétrica contra surtos, combustão, descargas elétricas — Foto: Divulgação/Gamemax Gamemax GP750 traz segurança elétrica contra surtos, combustão, descargas elétricas — Foto: Divulgação/Gamemax

A K-Mex EU459 tem smart design e durabilidade em 80% de eficiência. A EU459 tem potência de 500 watts e frequência de 50 a 60 Hz. Além disso, ela é compatível com o padrão ATX e conta com filtro para EMI interno. O produto é comercializado por valores que partem de R$ 325.

A marca se compromete a oferecer um produto eficiente e com baixo ruído acústico. A função liga/desliga é manual e atende às normas FCC, CE e CB. Os cabos SATA, PCI-E, 24P contam com uma malha de proteção.

Prós: componentes de alta qualidade

componentes de alta qualidade Contras: não possui certificações

4 de 7 Fonte K-Mex EU459 tem smart design — Foto: Divulgação/K-Mex Fonte K-Mex EU459 tem smart design — Foto: Divulgação/K-Mex

4. Gamemax GP650 - a partir de R$ 332

A GP650, da Gamemax, também tem formato ATX e 650 watts de potência. A voltagem com seleção automática é de 100 a 240V com eficiência de 85%. PFC Ativo e Filtro de entrada AC também marcam presença nafonte. A ficha técnica fica completa com as certificações: IEC 61000 (CE/EMC), IEC 60950 (CE/LVD), 80 Plus Bronze. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 332.

A GP650 oferece proteção interna contra curto-circuito e ventoinha de refrigeração de 120 mm. Já o cabo de energia tem 50 cm de comprimento e conta com capa de proteção. Na Amazon está avaliada com nota 4,7 de 5 e recebe elogios em relação ao silêncio e funcionalidade.

Prós: silenciosa

silenciosa Contras: relatos de que os cabos conectores são muito volumosos

5 de 7 Gamemax GP650 conta com certificação 80 Plus Bronze — Foto: Divulgação/Gamemax Gamemax GP650 conta com certificação 80 Plus Bronze — Foto: Divulgação/Gamemax

A GC-PS002, da Redragon, apresenta formato ATX e tem 600 watts de potência. A fonte possui ainda certificado de 80 Plus Bronze com 85% de eficiência e voltagem Bivolt automática. A frequência é 47 Hz a 63 Hz. As dimensões são de 12 cm de comprimento, 31 cm de largura e 20 cm de altura. O modelo é visto por valores a partir de R$ 375.

No site da Amazon, usuários da fonte fazem elogios ao funcionamento e indicam o produto para quem está montando o primeiro computador. Vale destacar que a peça não acompanha cabo de força e está disponível apenas na cor preta.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: não acompanha cabo de energia

6 de 7 Redragon GC-PS002 apresenta formato ATX — Foto: Divulgação/Redragon Redragon GC-PS002 apresenta formato ATX — Foto: Divulgação/Redragon

A RGPS-650W, da Redragon, é um modelo de alta performance com certificação 80 Plus Gold. As dimensões são de 11 cm de altura por 16 cm de largura com tensão de entrada de 100 até 240 V AC (50 até 60 Hz). Além disso, conta ainda com PFC Ativo para aumentar a eficiência energética.

A fonte tem proteção OVP, SCP e OPP e o rolamento de 120 mm é hidráulico. O design é full modular e os cabos são no estilo flat para que possam ser melhor alocados dentro do gabinete. Os consumidores interessados podem adquirir o produto por R$ 529.

Prós: design full modular

design full modular Contras: preço elevado

7 de 7 Redragon RGPS-650W promete alta performance com certificação 80 Plus Gold — Foto: Divulgação/Redragon Redragon RGPS-650W promete alta performance com certificação 80 Plus Gold — Foto: Divulgação/Redragon

Com informações de Gamemax, K-Mex, C3Tech e Redragon

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"