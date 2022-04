Friv, Poki e mais: 8 sites para jogar online sem precisar baixar

Sites como Friv, Poki, Jogos 360 e Now.gg disponibilizam games online de forma gratuita sem exigir registro ou download. Com isso, não é necessário ocupar espaço na memória do computador ou celular. Para aproveitar as plataformas, basta acessar o site desejado através do navegador, escolher um título e começar a jogar.

As bibliotecas contam com diversos gêneros, como aventura, culinária, educativos, luta, paciência e RPG, além de modos single e multiplayer que atendem a todas as idades. Os sites estão disponíveis em dispositivos móveis Android e iPhone (iOS), além de computadores Linux, Mac e Windows. Confira, a seguir, a lista completa com mais detalhes sobre os oito sites para jogar online.

1 de 6 Stumble Guys é uma das opções de jogo para acessar sem precisar baixar nada (via Now.gg, no caso) — Foto: Reprodução/Steam Stumble Guys é uma das opções de jogo para acessar sem precisar baixar nada (via Now.gg, no caso) — Foto: Reprodução/Steam

1. Friv

A ideia do Friv nasceu em 2004 e o site foi ao ar dois anos depois. Desde então, a plataforma oferece diversos jogos online de forma gratuita, mas com alguns anúncios. A biblioteca é dedicada exclusivamente a títulos de classificação livre.

É possível participar de um jogo de cartas com o 4 colors, uma espécie de Uno, montar hambúrgueres no Biggest Burger Challenge e até duelar com times de diversos países em cobranças de pênaltis no Penalti Shootout Multi League. Vale ressaltar que o Friv é todo em inglês, assim como as instruções dos games, que vêm acompanhadas dos ícones referentes às teclas e dispositivos que serão usados durante o jogo.

2. Poki

Baseado na Holanda, o Poki foi fundado em 2013 e oferece um site inteiramente em português para usuários brasileiros. O serviço atrai 30 milhões de jogadores por mês ao redor do mundo, e sua biblioteca contém mais de mil games, desde categorias como ação e aventura até esportes e tiro.

2 de 6 A página inicial de Poki traz diversos títulos conhecidos, como Uno e Temple Run — Foto: Reprodução/Adânia Souza A página inicial de Poki traz diversos títulos conhecidos, como Uno e Temple Run — Foto: Reprodução/Adânia Souza

Há ainda a possibilidade de jogar games online multiplayer e se divertir com sucessos como Crossy Road, Minecraft Classic, Subway Surfers e Temple Run. Vale ressaltar que alguns jogos podem contar instruções em outros idiomas e anúncios fazem parte da experiência em Poki.

Dessa forma, é necessário fazer login com Discord, Facebook ou Google e a própria plataforma escolherá um título de forma aleatória, sempre salvando o progresso. Outra alternativa é através da biblioteca e sem login. Vale ressaltar que now.gg exibe diversos anúncios, e algumas páginas e games possuem tradução para português, mas não são todas.

3 de 6 O site leva o mesmo nome do clássico jogo FPS — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro O site leva o mesmo nome do clássico jogo FPS — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

A plataforma deriva de um jogo de mesmo nome. Krunker é um jogo de tiro em primeira pessoa (FPS), com modos single e multiplayer que foi lançado em 2019. Além desse título, o site conta ainda com a aba games, onde é possível navegar por categorias e jogos mais recentes, além das atuais tendências da plataforma, como Cave Bhop e Z-Downfall. Além disso, Krunker informa quantos jogadores estão online em cada game e o número de vezes que aquele título já foi jogado na plataforma. Vale lembrar que o site é todo em inglês.

5. Click Jogos

O brasileiro Click Jogos nasceu em 2004 e disponibiliza mais de 25 mil games online de forma gratuita, com promessa de oferecer títulos para todas as idades. A biblioteca é dividida em categorias e abrange jogos clássicos, como Candy Crush Saga, Pac-Man e Super Mario Adventures, e games mais atuais, entre eles Free Fire e Call of Duty: Mobile.

O Click Jogos é inteiramente em português, mas alguns games são em inglês. Vale ressaltar que o site exibe diversos anúncios ao longo de seu uso, que é gratuito.

4 de 6 Site brasileiro já soma 18 anos online; games mais atuais dividem espaço com alguns clássicos — Foto: Divulgação/Click Jogos Site brasileiro já soma 18 anos online; games mais atuais dividem espaço com alguns clássicos — Foto: Divulgação/Click Jogos

6. Coquinhos

A criação mais recente da lista é o Coquinhos, fundado em 2021 com a proposta de trazer games educativos para públicos de diferentes idades, mas, sobretudo, o infantil. O site tem jogos para crianças e adultos, funcionando como uma espécie de complemento ao aprendizado formal ao estimular diferentes habilidades, como matemática, linguagens, ciências, entre outras.

Alguns dos títulos disponíveis incluem Wordle (em português, inglês e espanhol), Órgãos do Corpo Humano e 2048. O Coquinhos é todo em português, mas também possui versões em espanhol, francês e inglês, com jogos em diferentes idiomas.

7. O Jogos

5 de 6 Site brasileiro reúne centenas de games online — Foto: Divulgação/O Jogos Site brasileiro reúne centenas de games online — Foto: Divulgação/O Jogos

A plataforma brasileira foi fundada em 2014 e possui centenas de games, incluindo criações próprias. A biblioteca de O Jogos detém categorias como corrida, culinária, jogos de vestir, paciência e quebra-cabeças, prometendo atender a todas as faixas etárias.

No site, é possível se divertir com títulos populares como Bubble Shooter, Fruit Ninja e The Impossible Quiz!. O Jogos é todo em português, mas alguns games aparecem apenas em outros idiomas, e a plataforma é outra a trazer anúnciso com frequência.

8. Jogos 360

6 de 6 Biblioteca do Jogos 360 conta com mais de 10 mil games — Foto: Reprodução/Jogos 360 Biblioteca do Jogos 360 conta com mais de 10 mil games — Foto: Reprodução/Jogos 360