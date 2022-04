Gabinete Cooler Master: veja 7 modelos para montar um computador

Os gabinetes Cooler Master são desenvolvidos para proporcionar ao usuário um bom funcionamento do sistema de refrigeramento junto a um design bem trabalhado. O MasterBox Q300L, por exemplo, pode ser utilizado no modo vertical ou horizontal, tem um padrão especial nos filtros de poeira e custa cerca de R$ 359 . Já o gabinete MasterCosmo C700M é mais robusto com seus vidros curvos nas laterais, luzes RGB e construção em alumínio fundido por a partir de R$ 4.735.

No meio de uma grande variedade de modelos, escolher aquele que melhor se adequa às necessidades de cada usuário pode ser uma tarefa complicada. Para ajudar na decisão, listamos algumas opções da marca disponíveis para compra no site da Amazon. Aspectos como preço, design e funcionalidade são levados em consideração na lista a seguir.

2 de 8 Cooler Master MasterBox Q300L, um Mini Tower com flexibilidade na construção de sistemas — Foto: Reprodução /Amazon Cooler Master MasterBox Q300L, um Mini Tower com flexibilidade na construção de sistemas — Foto: Reprodução /Amazon

‎O MasterBox Q300L é no padrão Mini Tower, mais especificamente nas dimensões 39,8 cm de comprimento, 23 cm de largura e 38,1 cm de altura. Pensado para proporcionar flexibilidade na construção de sistemas, o equipamento suporta placas-mães Micro ATX e Mini ITX. É elaborado em aço e plástico na cor preta. No quesito design, o item conta com acrílico no painel lateral, deixando as peças do PC a mostra, e o padrão especial nos filtros de poeira.

Conta com uma ventoinha de 120 mm no fundo e duas no painel do topo, e ainda oferece espaço para até duas ventoinhas frontais de 140 mm e radiadores de até 240 mm. Suporta CPU de até 159 mm de altura e placas gráficas de 360 mm de comprimento. Já o gabinete pode ser realocado facilmente para posição vertical ou horizontal. Alpem disso, atrás da placa-mãe há uma área de 2 cm para a organização dos cabos. O produto tem nota 4,6 de 5 na Amazon, com elogios dos usuários para a versatilidade da peça. Algumas críticas vão para a fragilidade do material de construção, principalmente o acrílico lateral. O item pode ser adquirido a partir de R$ 359.

Prós: tamanho compacto e pode ser usado na vertical ou horizontal

Contras: o acrílico da lateral risca fácil

3 de 8 Gabinete Cooler Master MasterBox MB511 conta com malha de aço na parte frontal — Foto: Reprodução/Amazon Gabinete Cooler Master MasterBox MB511 conta com malha de aço na parte frontal — Foto: Reprodução/Amazon

O MasterBox MB511 é no tamanho Mid Tower e suporta ventoinhas e radiadores nas seguintes posições: frontal (três ventoinhas de 120 mm ou duas de 140 mm e radiadores de até 360 mm com espessura máxima de 50 mm sem ventoinhas), topo (duas ventoinhas de 120 mm ou 140 mm e suporte a radiadores de 120 mm ou 140 mm) e fundo (uma ventoinha de 120 mm ou radiador). Para garantir uma melhor ventilação o item ainda conta com malha de aço frontal e abertura no topo.

Elaborado em aço, plástico e com painel lateral de acrílico, o gabinete suporta coolers de CPU com até 165 mm de altura, placas de vídeo de até 400 mm de comprimento e fontes de alimentação de até 180 mm de largura. Compatível com placas ATX, MICRO ATX e MINI ITX, não oferece nenhum tipo de iluminação RGB. No site da Amazon, compradores elogiam a facilidade de instalação e o espaço interno, mas há relatos de problemas com a entrega. É possível adquirir o gabinete que tem 4,6 das 5 estrelas por aproximadamente R$ 470.

Prós: fácil montagem

Contras: usuários relatam que para o sistema ser eficiente é preciso ter os três coolers frontais, que não estão inclusos

4 de 8 Gabinete Cooler Master MasterBox Q500L, o painel E/S móvel pode ser realocado para várias posições — Foto: Reprodução/Amazon Gabinete Cooler Master MasterBox Q500L, o painel E/S móvel pode ser realocado para várias posições — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo MasterBox Q500L é no tamanho Mid Tower e suporta placas-mães ATX, MICRO ATX e MINI ITX. Seu layout interno junto com a localização da fonte de alimentação se adaptam ao tipo da placa permitindo montagens diferentes para cada modelo. Pode ser orientado tanto na vertical quanto na horizontal. Outro ponto a se destacar é que dependendo da configuração do hardware, o painel móvel pode ser realocado para várias posições, mantendo assim a acessibilidade.

O chassi do equipamento é todo perfurado para que haja uma maior ventilação. O item é construído em aço e plástico na cor preta com painel lateral em acrílico e filtros de pó magnéticos para facilitar a instalação e a limpeza. Possui apenas uma ventoinha e não acompanha iluminação RGB. No site da Amazon, está avaliado com nota 4,4 de 5, no entanto, compradores dizem que a qualidade do material é baixa, mas elogiam a praticidade na limpeza. Interessados precisam investir a partir de R$ 549.

Prós: montagem diferenciada para cada tipo de placa e espaço para a organização de cabos

Contras: relatos de baixa qualidade do material do chassi

5 de 8 Cooler Master MasterBox MB510L Vermelho tem inspirações esportivas — Foto: Reprodução/Amazon Cooler Master MasterBox MB510L Vermelho tem inspirações esportivas — Foto: Reprodução/Amazon

Este modelo de gabinete traz um visual mais esportivo. As texturas de carbono na parte frontal combinadas com as entradas em cada lado do painel são inspiradas nos carros esportivos. O painel ainda oferece uma ventilação otimizada graças às semi-malhas. Com suporte para diferentes composições de ventoinhas e radiadores, é compatível com placas-mães ATX, MICRO ATX e MINI ITX.

O equipamento suporta CPU com até 165 mm de altura, placas de vídeo de até 410 mm de comprimento e fontes de alimentação de até 190 mm de largura. A lateral é de acrílico e os filtros de pó estão localizados na base e na parte frontal. Com nota 4,6 de 5, os compradores da Amazon elogiam o espaço, mas também reclamam do acrílico que é facilmente arranhado. Disponível para aquisição por aproximadamente R$ 616.

Prós: espaço interno e fácil instalação

Contras: lateral de acrílico

6 de 8 Gabinete Cooler Master MasterBox MB520 RGB conta com três ventoinhas e painel frontal DarkMirror — Foto: Reprodução/Amazon Gabinete Cooler Master MasterBox MB520 RGB conta com três ventoinhas e painel frontal DarkMirror — Foto: Reprodução/Amazon

O MasterBox MB520 tem um design mais moderno graças ao painel frontal DarkMirror, que possibilita uma visão das três ventoinhas de LED RGB de 120 mm. Há um controlador para o RGB e a possibilidade de gerenciar a iluminação manualmente, caso a placa-mãe não suporte a funcionalidade. Além das três ventoinhas frontais, o modelo conta com uma ventoinha na parte traseira e amplas entradas em ambos lados do painel frontal, o que permite a respiração do sistema. Elaborado em aço, plástico e vidro temperado na lateral, o MB520 sustenta placas-mães ATX, MICRO ATX e MINI ITX.

O item oferece suporte para ventoinhas e radiadores em modos variados de montagem. Os cabos da placa de vídeo podem ser organizados através dos ilhós da fonte. O gabinete suporta coolers de CPU com até 165 mm de altura, placas de vídeo de até 410 mm de comprimento e fonte de alimentação de até 180 mm de largura. No site da Amazon, o produto recebeu nota 4,6 de 5. Há muitos elogios com relação à organização dos cabos que o item proporciona, mas há críticas ao funcionamento barulhento das fans. Interessados precisam desembolsar valores a partir de R$ 809.

Prós: organização dos cabos e vidro temperado na lateral

Contras: frente em acrílico

7 de 8 Cooler Master MasterCase H500 ARGB combina design e excelência — Foto: Reprodução / Amazon Cooler Master MasterCase H500 ARGB combina design e excelência — Foto: Reprodução / Amazon

O MasterCase H500 tem o tamanho Mid Tower e é composto por duas ventoinhas de 200 mm. As ventoinhas RGB prometem design diferenciado e excelência. São capazes de operar silenciosamente enquanto movimentam grandes volumes de ar devido ao tamanho. Os acessórios são pré-instalados e podem ser gerenciados através da placa-mãe. O equipamento conta ainda com painel lateral de vidro temperado de borda a borda e uma alça escondida no painel superior para facilitar o transporte.

Pensado para suportar placas-mães MINI ITX, MICRO ATX, ATX, SSI CEB e E-ATX, o cooler também tem filtros de pó no topo, na parte frontal e na base. O suporte de alimentação é na base, no padrão ATX. Compradores da Amazon relatam o quanto o gabinete é espaço e como isso facilita na instalação, mas há criíticas aos problemas com a entrega. O modelo H500 está disponível para compra por a partir de R$ 1.056.

Prós: espaçoso e fácil remoção dos filtros de pó para limpeza

Contras: segundo usuários, os encaixes de borracha que seguram os SSDs não são tão firmes fazendo com que a peça se solte com facilidade

8 de 8 Gabinete Cooler Master COSMOS C700M possibilita uma montagem personalizada — Foto: Reprodução / Amazon Gabinete Cooler Master COSMOS C700M possibilita uma montagem personalizada — Foto: Reprodução / Amazon

O Cosmos C700M possibilita uma montagem personalizada. O painel superior e o painel frontal são cobertos por alumínio escovado, assim como as alças que proporcionam um visual elegante. Os pés de alumínio fundido protegem e ajudam no transporte do equipamento. Já os vidros na lateral são curvos e temperados. A frente ainda traz duas faixas paralelas de iluminação RGB, que são executadas continuamente do painel superior para o painel frontal, com iluminação ARGB ambiente na parte inferior, que reflete contra as barras de alumínio.

Com relação ao sistema de ventilação, o item oferece versatilidade na montagem da refrigeração líquida. Os brackets incluídos podem suportar um radiador de 420 mm, com a capacidade de montar ventoinhas e um radiador em ambos os lados. O painel proporciona conectividade a fone de ouvidos 4 polos, porta USB 3.1, porta TypeC, quatro portas USB 3.0 adicionais, botão PWM de velocidade da ventoinha e um botão de controle RGB endereçável. Diversos compradores no site da Amazon elogiam a qualidade do produto, mas há reclamações sobre o alto preço do item, disponível para compra por R$ 4.735.

Prós: amplo espaço interno e possibilita boa organização dos cabos

Contras: alto preço

Com informações de Cooler Master

