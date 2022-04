GetNinjas é confiável? Veja como funciona plataforma para contratar serviços

GetNinjas é uma plataforma que conecta consumidores a profissionais de todo o Brasil. São mais de 500 tipos de serviços oferecidos, que variam de serviços domésticos e de reformas até aulas e saúde. Disponível na versão web e também em aplicativos para celulares Android e iPhone ( iOS ), o GetNinjas é fácil de usar: o cliente informa o tipo de serviço desejado, e a plataforma seleciona até quatro profissionais para entrar em contato com o usuário. Após receber os orçamentos, o consumidor escolhe a melhor oferta e negocia diretamente com o prestador de serviço.

Famoso por sua praticidade, o GetNinjas tem mais de dois milhões de profissionais cadastrados e recebe mais de quatro milhões de pedidos de serviços por ano. No entanto, usuários que desconhecem a plataforma podem ter dúvidas sobre sua confiabilidade e funcionamento. Pensando nisso, o TechTudo explica, nas próximas linhas, como funciona o GetNinjas e se o site é seguro.

1 de 4 GetNinjas: como funciona a plataforma que conecta clientes a prestadores de serviço — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo GetNinjas: como funciona a plataforma que conecta clientes a prestadores de serviço — Foto: Thaisi Carvalho/TechTudo

O que é o GetNinjas?

O GetNinjas surgiu em 2011 com o objetivo conectar clientes e profissionais por meio da Internet, de um jeito rápido e prático. A plataforma, que está presente em mais de três mil cidades espalhadas por todo o Brasil, pode ser acessada pelo navegador e também pelo aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS).

Há mais de 500 tipos de serviços disponíveis, que são realizados por cerca de dois milhões de profissionais cadastrados em diversas áreas. As principais categorias são assistência técnica, aulas, automóveis, consultoria, design e tecnologia, eventos, moda e beleza, reformas e reparos, saúde e serviços domésticos.

Como funciona o GetNinjas para o cliente?

Encontrar um prestador de serviço pelo GetNinjas é fácil. Para isso, os usuários pesquisam a categoria do serviço desejado e descrevem-no brevemente, incluindo informações que possam ajudar a encontrar profissionais adequados. Quanto mais detalhado for o formulário do pedido, mais aprofundada será a busca feita pela plataforma. Além disso, é preciso informar dados como nome, e-mail, celular, CEP e a data de realização do serviço.

2 de 4 GetNinjas é seguro e oferece mais de 500 tipos de serviços aos clientes — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo GetNinjas é seguro e oferece mais de 500 tipos de serviços aos clientes — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Feito isso, o GetNinjas envia o pedido aos profissionais da região. Até quatro prestadores de serviço podem entrar em contato e enviar orçamentos. O usuário, então, escolhe seu profissional preferido e negocia diretamente com ele. Se quiser se sentir mais seguro, o cliente pode pedir recomendações do profissional ou solicitar um contrato. Após a prestação do serviço, é possível deixar uma avaliação e relatar sua experiência, o que ajuda novos consumidores e fortalece a reputação do profissional.

Como funciona o GetNinjas para profissional?

Os profissionais que desejam se inscrever no GetNinjas precisam fazer o cadastro no serviço e esperar pela validação dos documentos. Com a análise aprovada, o prestador já pode visualizar os pedidos dos clientes. Para isso, porém, são necessárias moedas virtuais, que podem ser compradas no aplicativo via boleto bancário, Pix ou parceladas em até três vezes no cartão de crédito. Elas são válidas por um ano.

3 de 4 GetNinjas funciona de forma rápida e prática para clientes e prestadores de serviço — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho GetNinjas funciona de forma rápida e prática para clientes e prestadores de serviço — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Após a compra das moedas, basta entrar em contato com o cliente, enviar o orçamento para o serviço e negociar. No GetNinjas, o profissional têm acesso aos pedidos que já aceitou e consegue ver o contato dos clientes. O anúncio do serviço na plataforma pode ser editado no aplicativo apenas em celulares Android. Usuários de iPhone (iOS) devem fazer as mudanças pelo site.

GetNinjas vale a pena ou é furada?

Para saber se o GetNinjas é confiável, é possível acessar o perfil da empresa no site Reclame Aqui. A plataforma apresenta nota 8,6 e tem o selo RA1000, que destaca as empresas que possuem excelentes índices de atendimento no site. Além disso, 99,6% das reclamações foram respondidas, e 90,1% dos problemas, solucionados. Segundo o Reclame Aqui, 76% dos consumidores voltariam a fazer negócio com o GetNinjas.

4 de 4 GetNinjas é confiável, aponta Reclame Aqui — Foto: Isabela Giantomaso/TechTudo GetNinjas é confiável, aponta Reclame Aqui — Foto: Isabela Giantomaso/TechTudo

Vale ressaltar, entretanto, que a experiência dos usuários costuma variar de acordo com o profissional selecionado. Isso porque as negociações acontecem direto entre cliente e prestador de serviço, e não pelo GetNinjas. Por isso, para evitar problemas, é recomendado pedir recomendações do profissional antes de fazer a contratação.

Com informações de GetNinjas (1 e 2) e Reclame Aqui

