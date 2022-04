Gil do Vigor e mais: oito vozes 'curiosas' que foram sucesso no Waze

Usar vozes no Waze , app de rotas disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), é uma ação que pode deixar suas viagens mais divertidas. Personagens de filmes e personalidades da mídia, como Gil do Vigor, Arnold Schwarzenegger e Milton Cunha, fazem e fizeram parte do repertório de áudios do aplicativo. As narrações têm bordões inusitados e ajudam motoristas a navegar no trânsito em um trajeto mais descontraído. Lançada em 2014, a função ainda permite cadastrar vozes no guia de direção .

Os pacotes de voz, que mudam sazonalmente, ficam disponíveis por tempo limitado. A seguir, confira a lista de oito vozes curiosas que marcaram presença no Waze e divertiram milhares de motoristas.

Personalizadas, as vozes para Waze são fruto de parcerias e campanhas de divulgação; confira a lista

1. MC Fioti

MC Fioti, do hit "Bum bum tam tam (remix vacina Butantan)", foi voz do Waze

Os motoristas do Waze podem contar com o carisma de MC Fioti para receber orientações de rota. Frases descontraídas narradas pelo funkeiro fazem sucesso no app, como “Hoje tá ligado! Dia D, de chegar mais rápido" e “E, ai, meu parça! Já botou o cinto?”. Para utilizar a voz do MC Fioti, o usuário deve clicar em Meu Waze> Configurações > Voz e Som > Voz Waze > Português (BR) – MC Fioti.

O pacote de voz do cantor, lançado em 2021, também trouxe uma nova opção de ícone, "Nave da Tropa", para o veículo aparecer personalizado no mapa. Além disso, o usuário também podia escolher um dos três humores sugeridos na plataforma para utilizar como avatar.

2. Voz Retrô

Para ativar a voz retrô, abra o Waze e selecione a opção "Dirija com os anos 80".

O “Modo Retrô” conta com uma série de vozes e gírias inspirados nos anos 70, 80 e 90, e promete uma viagem ao passado. Os motoristas podem escolher entre três humores - "Bacana", "Supimpa" e o "Prafrentex" - que alteram a forma como o usuário é visto no mapa. Também é possível trocar o ícone do carro por uma Kombi vintage, Esportivo retrô ou SUV4EVA.

Se o piloto escolher a opção anos 70, receberá instruções de direção pela voz de um DJ. No caso de optar pelos anos 80, o assistente de navegação assume a voz de uma treinadora de aeróbica. Já nos anos 90, a voz é de uma diva pop. A experiência, lançada recentemente pelo GPS, está disponível por tempo limitado.

3. Christina Aguilera

Cantora Christina Aguilera no assistente de navegação do Waze

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Waze disponibilizou a voz da cantora Christina Aguilera, dona de hits como “Genie in a bottle” e “Beautiful”. A artista, conhecida por seu engajamento na defesa dos direitos das mulheres, foi escolhida para representar a campanha, que aconteceu durante o mês de março. A voz da navegação, que veio acompanhada de ícones e veículos inspirados nos clipes da cantora, foi disponibilizada em apenas dois idiomas: inglês e espanhol.

4. Batman e Charada

Batman e Charada guiaram os motoristas no Waze GPS

Personagens de filmes emblemáticos também marcaram presença no Waze, como Batman e Charada. Além do comando de voz, dublado por Eduardo Ribeiro e Marco Ribeiro, os usuários podiam trocar o ícone do carro e configurar humores especiais. A parceria entre o aplicativo e a Warner Bros, durou por tempo limitado, disponível apenas em inglês, espanhol e português até outubro de 2020.

5. Sid, A Era do Gelo

Personagem do filme "A Era do Gelo", maior bilheteria de animação no Brasil, cedeu sua voz ao app Waze

Ainda sobre personagens, Sid, de “A era do Gelo”, também fez parte das vozes curiosas que já passaram pelo Waze. Tadeu Mello, dublador do bicho preguiça na animação, também assumiu a locução das instruções de navegação do aplicativo. A campanha, feita em 2016 em parceria com a Fox Film, foi realizada para divulgar a estreia do filme no Brasil.

6. Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger guiou os motoristas do Waze com frases clássicas de filme

O astro de “O Exterminador do futuro: Gênesis”, Arnold Schwarzenegger, também cedeu sua voz para o aplicativo de rotas. A parceria com a Paramount aconteceu em 2015, a fim de promover o lançamento do longa nos cinemas. Os usuários do aplicativo receberam as instruções de rota pela narração do ator, com frases famosas do personagem. O pacote de voz do ator, disponível para download por tempo limitado, não contou com versão em português.

7. Gil do Vigor

Ex-BBB Gil do Vigor também emprestou sua voz para o assistente de navegação do Waze

Em parceria com o banco Santander, o Waze incluiu a voz e os bordões do ex-BBB Gil do Vigor, que conquistou o público com seu bom humor. “Vou ficar indignado se você não pegar a primeira saída”, “Tudo pronto, Brasil. Vamos vigorar juntos!” foram algumas das frases engraçadas que os motoristas ouviram nas instruções de direção do aplicativo. A campanha, lançada em julho de 2021, não está mais acessível aos usuários.

8. Milton Cunha

Milton Cunha, o carismático comentarista de carnaval, também marcou presença no Waze com sua voz

O comentarista de carnaval teve sua voz adicionada ao assistente de navegação do Waze após uma petição online feita por internautas, que reuniu milhares de assinaturas. Os usuários desfrutaram dos bordões que marcaram a carreira de Milton, como “Tá tudo bonitinho", "Chegou a hora de irmos para a estrada” e "Vire à direita deslumbrantemente". Embora o pacote de voz não esteja mais disponível, os usuários poderão matar as saudades de Milton Cunha na transmissão dos desfiles da Sapucaí do Carnaval RJ 2022.

Com informações de Blog do Waze

