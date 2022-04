Headset OEX: veja 7 modelos gamer para melhorar a jogatina

A OEX oferece diversas opções de headsets gamer para comprar no Brasil. Os modelos trazem características que podem agradar usuários que gostam de jogar, como a compatibilidade com som surround e funções como o smart vibration, que podem aprimorar a experiência na jogatina. A opção mais barata da lista é o HS201, que apresenta conexão USB e fios trançados por preços a partir de R$ 111 .

Já o OEX Hive traz iluminação em LED e microfone ajustável por valores que partem de R$ 234. Outra alternativa é o HS400, que conta com tecnologia de redução de ruídos por cerca de R$ 399. Confira a seguir sete headsets da OEX para comprar em 2022.

1 de 8 Headset OEX: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 111 e R$ 399 — Foto: Unsplash/Fredrick Tendong Headset OEX: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 111 e R$ 399 — Foto: Unsplash/Fredrick Tendong

Qual melhor fone de ouvido Bluetooth? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. OEX HS201 - a partir de R$ 111

O HS201 é um headset que tem foco no público gamer. O modelo possui conexão via cabo USB e tem fios trançados com dois metros de comprimento, que permitem maior liberdade ao utilizar os fones. Além disso, ele também possui controles de volume em linha e botão mute dedicado. O produto é vendido por preços que partem de R$ 111.

A haste para cabeça é acolchoada, assim como as almofadas para os ouvidos. O microfone possui ajuste de posição e o arco de cabeça também é regulável. No site da Amazon, o produto tem avaliação 3,3 de 5. Usuários apontam desconforto após longas horas de uso dos fones e a qualidade do microfone também é criticada.

Prós: cabos trançados e com bom comprimento

cabos trançados e com bom comprimento Contras: relatos de que o headset se torna desconfortável após horas de uso prolongado

2 de 8 O headset HS201, da OEX, possui conexão via cabo USB — Foto: Divulgação/OEX O headset HS201, da OEX, possui conexão via cabo USB — Foto: Divulgação/OEX

2. OEX HS200 - a partir de R$ 121

O HS200, da OEX, promete oferecer conforto extra durante as sessões de jogatina. O headset possui fios trançados para maior resistência e apresenta controle de volume em linha, o que facilita o ajuste do áudio durante as partidas. Além disso, o modelo também conta com microfone ajustável e botão dedicado para mute. Este produto é comercializado por valores a partir de R$ 121.

O fone possui haste ajustável e acolchoada, e os earpads do fone são revestidos em material confortável. A conexão é feita via dois cabos P2, um para os fones e outro para o microfone, sendo ideal para uso em computadores. O modelo possui avaliação com nota 3,8 de 5 na Amazon e, dentre as principais reclamações estão a baixa qualidade do microfone.

Prós: o cabo trançado pode oferecer maior resistência

o cabo trançado pode oferecer maior resistência Contras: a captação do microfone pode deixar a desejar

3 de 8 O modelo Action HS200, da OEX, possui cabo trançado para oferecer maior resistência — Foto: Divulgação/OEX O modelo Action HS200, da OEX, possui cabo trançado para oferecer maior resistência — Foto: Divulgação/OEX

3. OEX HS203 - a partir de R$ 176

O OEX HS203 conta com design mais robusto que apresenta detalhes em laranja nos earpads e laterais do fone. A opção possui haste acolchoada e regulável, com conchas ajustáveis e almofadadas que prometem conforto e também garantem isolamento acústico. O headset é compatível com som surround 7.1 e, segundo a fabricante, é capaz de reproduzir áudios com alta definição. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 176.

A conexão do modelo é realizada via cabo USB, sendo uma opção ideal para notebooks e desktops. O cabo é trançado, prometendo maior durabilidade e resistência. O headset também conta com microfone ajustável e controles de volume em linha, facilitando os ajustes de som durante as jogatinas. No site da Amazon, a avaliação recebida pelo modelo é de 3,7 de 5. Alguns relatos destacam alguns pontos negativos do modelo, como problemas com a conexão e chiados no microfone.

Prós: compatível com som surround

compatível com som surround Contras: o microfone pode apresentar chiados e o headset pode apresentar alguns problemas de conexão

4 de 8 OEX HS203 possui cabo trançado e sistema de som surround — Foto: Divulgação/OEX OEX HS203 possui cabo trançado e sistema de som surround — Foto: Divulgação/OEX

4. OEX Hive - a partir de R$ 234

O OEX Hive traz um design diferenciado. O modelo possui as laterais das conchas em tom rosé e iluminação em LED no centro que pode assumir sete cores diferentes. Ele possui headband elástica e se adequa à cabeça do usuário. O headset também possui controle de volume em linha, traz um botão 3D para controle do som e tem microfone ajustável. Esta opção é vista por cerca de R$ 234.

A opção ainda é compatível com a experiência de som surround 7.1, e possui software para customização do áudio e das cores do LED. O modelo possui conexão USB e o cabo tem 2,2 metros de comprimento. Na Amazon, a avaliação do modelo tem nota 4,4 de 5. Usuários elogiam o conforto dos fones e o som de boa qualidade, mas criticam que não é permitido apagar as luzes de LED.

Prós: headband auto-ajustável e conchas almofadadas que oferecem conforto

headband auto-ajustável e conchas almofadadas que oferecem conforto Contras: falta de uma opção que permita desligar as luzes de LED

5 de 8 O modelo Hive, da OEX, possui luzes em LED nas laterais que podem complementar o setup — Foto: Divulgação/OEX O modelo Hive, da OEX, possui luzes em LED nas laterais que podem complementar o setup — Foto: Divulgação/OEX

5. OEX HS403 - a partir de R$ 239

O modelo HS403 traz um design arrojado, com detalhes em metal escovado nas conchas. O headset possui haste regulável e acolchoada para a cabeça, além de earpads almofadados revestidos de material ultra macio. O microfone é flexível e pode ser ajustado da forma como o usuário preferir. O acessório ainda possui um botão de mute acoplado às conchas do fone e pode ser adquirido por valores que partem de R$ 239.

O headset possui conexão P2, sendo compatível com celulares, notebooks, PCs, Mac, Xbox One e PS4, por exemplo. Ele também possui controle de volume em linha, o que facilita o controle do som durante as partidas. No site da Amazon, a avaliação do modelo é de 4,2 de 5 estrelas. Usuários pontuam o conforto do headset como um ponto positivo, mas criticam que o cabo de conexão aparenta ser frágil.

Prós: conexão multiplataforma e botão mute

conexão multiplataforma e botão mute Contras: preço elevado e aparência frágil dos cabos

6 de 8 O OEX HS403 possui conexão multiplataforma e pode ser usado em PCs, laptops, celulares e videogames — Foto: Divulgação/OEX O OEX HS403 possui conexão multiplataforma e pode ser usado em PCs, laptops, celulares e videogames — Foto: Divulgação/OEX

6. OEX HS411 - a partir de R$ 339

O HS411 possui design robusto, com earpads um pouco maiores. A haste para a cabeça é regulável e acolchoada. As conchas são revestidas em material ultra macio, que promete maior conforto e aderência. De acordo com a fabricante, o headset pode reproduzir áudios de alta definição, e a opção ainda conta com microfone flexível que pode aprimorar a captação da voz. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 339.

A opção possui conexão multiplataforma, compatível com celulares, PCs, notebooks e consoles, mas também acompanha um adaptador P2 com saída para fone e microfone. Além disso, o headset ainda oferece controles de volume em linha e opção para dar mute no microfone. A avaliação do modelo no site da Amazon é de 5 estrelas.

Prós: conexão multiplataforma e promessa de som com alta definição

conexão multiplataforma e promessa de som com alta definição Contras: preço elevado

7 de 8 O modelo HS411, da OEX, possui design arrojado e promessa de som com alta definição — Foto: Divulgação/OEX O modelo HS411, da OEX, possui design arrojado e promessa de som com alta definição — Foto: Divulgação/OEX

7. OEX HS400 - a partir de R$ 399

O HS400 traz um design diferente dos modelos listados acima. Ele possui detalhe em LED nas laterais e tem as conchas gradeadas, garantindo um visual mais arrojado ao setup. O modelo está disponível na cor branca ou preta, possui haste elástica auto-ajustável e earpads revestidos em material macio. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 399 para adquirir o produto.

A opção é compatível com som surround 7.1, e possui função smart vibration, capazes de elevar a experiência de áudio durante as partidas. O microfone do modelo é ajustável e traz tecnologia de redução de ruídos. O modelo possui controle de volume em linha e tem conexão via cabo USB. No site da Amazon, a avaliação do headset é de 4,7 de 5. Usuários elogiam o conforto dos fones e o áudio do microfone.

Prós: compatível com funções como som surround e smart vibration, que podem aprimorar as partidas

compatível com funções como som surround e smart vibration, que podem aprimorar as partidas Contras: preço elevado

8 de 8 O modelo HS400, da OEX, é compatível com funções como som Surround e Smart Vibration — Foto: Divulgação/OEX O modelo HS400, da OEX, é compatível com funções como som Surround e Smart Vibration — Foto: Divulgação/OEX

Com informações de OEX (1/2/3/4/5/6/7)

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"