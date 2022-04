Impressora HP Wi-Fi: 7 modelos para imprimir documentos sem cabos

Já a HP Ink Tank 416 permite impressão de até 8 mil páginas coloridas e 6 mil em preto e branco por cerca de R$ 987. Outra alternativa é a HP Laserjet M428FDW promete imprimir até 80 mil páginas e pode ser encontrada por cifras que partem de R$ 2.969. Confira a seguir sete impressoras da HP com Wi-Fi para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Impressora HP Wi-Fi: veja sete opções por preços que variam entre R$ 289 e R$ 2.969 — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Impressora HP Wi-Fi: veja sete opções por preços que variam entre R$ 289 e R$ 2.969 — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

Qual impressora comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

A Advantage 2376, da HP, é uma impressora que utiliza jatos de tinta para imprimir textos e imagens. Ela oferece a opção de imprimir arquivos em folhas de diversas gramaturas, consegue escanear documentos e tirar cópias. No painel de controle, conta com botões e um sensor que informam os status da impressora, como quando o cartucho precisa ser trocado ou quando está sem papel, por exemplo. A impressora com conexão Wi-Fi pode ser adquirido por preços a partir de R$ 289.

O tipo de impressão é digital, isto é, não utiliza chapas e precisa de arquivo base como fotos ou PDF, por exemplo. O equipamento traz ainda conexão USB para notebook e computador. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a qualidade da impressora. No entanto, relatam problemas na impressão com pouco tempo de uso.

Prós: boa funcionalidade e bom custo-benefício

boa funcionalidade e bom custo-benefício Contras: engasgos com o papel são comuns

2 de 8 HP DeskJet Ink Advantage 2376 é uma impressora com jata de tinta que conta com conexão Wi-Fi — Foto: Divulgação/HP HP DeskJet Ink Advantage 2376 é uma impressora com jata de tinta que conta com conexão Wi-Fi — Foto: Divulgação/HP

A Advantage 2774, da HP, é uma impressora digital que oferece um visor que conta a quantidade de impressões feitas e que informa quando é necessário trocar os cartuchos de tinta ou colocar mais papel. Ela ainda disponibiliza conexão Wi-Fi para se comunicar com desktops, notebooks e outros dispositivos móveis, o que permite a impressão sem a necessidade de fios de conexão. Esta opção é encontrada na Amazon por valores que partem de R$ 379.

A configuração e comandos para imprimir devem ser realizados no aplicativo HP Smart. O dispositivo oferece impressão, digitalização, e cópia de arquivos. A ficha técnica fica completa com cabo USB 2.0 e compatibilidade com os sistemas operacionais Windows e macOS. O equipamento promete a impressão descomplicada de papel de várias gramaturas, como fotográfico, de envelope, etiquetas e de ofício. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a boa qualidade da impressão. Porém, relatam problemas para conectar o dispositivo às redes Wi-Fi.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: não é indicado para grandes volumes de impressão

3 de 8 HP DeskJet Ink Advantage 2774 permite imprimir arquivos direto do celular — Foto: Divulgação/HP HP DeskJet Ink Advantage 2774 permite imprimir arquivos direto do celular — Foto: Divulgação/HP

A Deskjet 3776, da HP, é uma impressora digital compacta. Esta opção oferece visor para contagem de impressões e aviso para troca de cartuchos. Ela pode ser conectada ao notebook e desktop via cabo USB 2.0 ou utilizada por qualquer dispositivo via Wi-Fi. O modelo pode ser usado ainda para impressão, digitalização e cópia de documentos.

O equipamento compatível com os sistemas operacionais Windows e macOS é comercializado por cifras a partir de R$ 470. Avaliado com nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários elogiaram a entrega rápida. No entanto, criticam o scanner, pois o espaço reduzido permite copiar apenas folhas e não pode ser usado para digitalizar livros, por exemplo

Prós: design compacto que ocupa pouco espaço

design compacto que ocupa pouco espaço Contras: não oferta muito espaço para escaneamento

4 de 8 DeskJet Ink Advantage 3776 tem design compacto — Foto: Divulgação/HP DeskJet Ink Advantage 3776 tem design compacto — Foto: Divulgação/HP

A Ink Tank 416, da HP, é uma impressora digital que tem um núcleo de armazenamento das tintas localizado na parte lateral em vez de ser interno. Ela apresenta painel para contagem de impressões e alertas para troca de cartuchos. As especificações contam com conectividade USB 2.0 e Wi-Fi. O modelo oferece impressão, digitalização, e cópia e pode ser usado com os sistemas operacionais Windows e macOS. O produto é visto por valores a partir de R$ 987.

O equipamento permite impressão de até 8 mil páginas coloridas e 6 mil em preto e branco. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a ótima qualidade gráfica das impressões. Porém, ressaltam que podem acontecer problemas na impressão.

Prós: indicada para quem realiza grandes volumes de impressão

indicada para quem realiza grandes volumes de impressão Contras: não vem com cabo USB

5 de 8 HP Ink Tank 416 pode imprimir, digitalizar e copiar — Foto: Divulgação/HP HP Ink Tank 416 pode imprimir, digitalizar e copiar — Foto: Divulgação/HP

A Smart Tank 517, da HP, é uma impressora digital que oferece conexão Wi-Fi e USB 2.0. Ela apresenta um visor para status de impressão e alerta de troca de cartucho. O equipamento imprime, digitaliza e copia documentos. O equipamento é compatível com os sistemas operacionais Windows e macOS e pode ser indicado para grandes volumes de impressão: promete 8 mil cópias de páginas coloridas, e 12 mil em preto e branco.

Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a qualidade superior da impressão. No entanto, criticam a instabilidade da conexão Wi-Fi para imprimir. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.034 para comprar este modelo.

Prós: alta capacidade de impressão

alta capacidade de impressão Contras: não conecta ao Wi-Fi automaticamente

6 de 8 HP Smart Tank 517 é uma impressora digital que oferece conexão Wi-Fi e USB 2.0 — Foto: Divulgação/HP HP Smart Tank 517 é uma impressora digital que oferece conexão Wi-Fi e USB 2.0 — Foto: Divulgação/HP

A 4RY26A, da HP, é uma impressora a laser, isto é, aquece um conjunto de pó colorido e os utiliza para pigmentar a folha de um documento ou fotografia. A tinta promete ser bastante econômica, economiza energia e é mais rápida do que os demais dispositivos de impressão residenciais ou de escritório. O dispositivo apresenta um visor que mostra o status da impressão e da quantidade de tinta disponível. O modelo pode ser usado para impressão, digitalização e cópia. Ela é vendida por cerca de R$ 2.519.

A impressora é compatível com Wi-Fi, Portanto, é possível imprimir arquivos de PCs ou dispositivos móveis. O equipamento pode ser indicado para uso profissional, já que aguenta altos volumes de impressão. Avaliada com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacaram positivamente a qualidade superior de impressão e a rapidez mesmo em arquivos fotográficos com muitos detalhes. No entanto, relatam que a propaganda de impressão de 5 mil páginas não é condizente com a realidade.

Prós: impressão rápida e econômica

impressão rápida e econômica Contras: instabilidade para conexão sem fio

7 de 8 HP Laser 4RY26A é uma impressora a laser que pode ser usada em escritórios — Foto: Divulgação/HP HP Laser 4RY26A é uma impressora a laser que pode ser usada em escritórios — Foto: Divulgação/HP

A M428FDW, da HP, é uma impressora a laser com uma tela touch de 2,7 polegadas para configurar comandos e visualizar status da máquina. Ela possui conexão USB 2.0 para notebooks e desktops, entrada para cabo Ethernet e Wi-Fi.

Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a rapidez e qualidade de impressão. O equipamento oferece impressão, digitalização e cópia. O modelo promete imprimir até 80 mil páginas e pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 2.969.

Prós: entrada para cabo Ethernet, o que favorece a impressão via internet

entrada para cabo Ethernet, o que favorece a impressão via internet Contras: toner caro

8 de 8 HP Laserjet M428FDW tem entrada para cabo Ethernet — Foto: Divulgação/HP HP Laserjet M428FDW tem entrada para cabo Ethernet — Foto: Divulgação/HP

Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV