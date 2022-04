Impressora Zebra: 5 opções para deixar o seu negócio completo

Na lista abaixo, destacamos a GX420T como modelo com melhor custo benefício. Por preços a partir de R$ 1.300, é ideal para o uso em comércios pela compatibilidade com os principais serviços exigidos e pela capacidade de conexão via Bluetooth, Ethernet e Serial. A ZD230 é específica para a impressão de etiquetas como as usadas em laboratórios, conta com conexão USB e Ethernet, e requer um investimento de cerca de R$ 2.499. Já a ZT230 garante design robusto, imprime papéis mais largos e promete velocidade e eficiência acima da média por aproximadamente R$ 6.009.

A GX420T, assim como todas a seguir, é uma impressora térmica: dispensa o uso de tintas, pois é capaz de "queimar" o papel da bobina emugares pré-determinados a fim de imprimir cupons e notas fiscais. Apresenta conexão USB, Ethernet e Serial. Indicada para imprimir códigos de barra, oferece uma velocidade de impressão de aproximadamente 15 cm por segundo. Segundo a marca, promete a melhor velocidade e eficiência da categoria.

A qualidade de impressão do modelo é de 203 DPI e ainda garante um armazenamento interno de 8 MB. Nas dimensões, traz as seguintes medidas: 34,29 cm de comprimento, 27,94 cm de altura e 25,40 cm de largura. Não apresenta notas ou avaliações no site da Amazon até o fechamento desta matéria e está disponível por valores a partir de R$ 1.300.

Prós: múltiplas possibilidades de conexão

múltiplas possibilidades de conexão Contras: o tamanho não é compacto

O modelo ZD220 é uma impressora térmica com design compacto, confeccionada com dupla parede para garantir maior durabilidade. Apresenta conectividade USB e imprime cerca de 10 cm por segundo. Ainda, permite que o usuário alterne o tipo de impressão entre a térmica direta (imagem não digital queimada no rolo) e por transferência térmica (imagem digital). Dispõe de qualidade de impressão de 203 DPI e dimensões em: 18 cm de comprimento, 20 cm de altura e 25 cm de largura. Oferece armazenamento interno de 128 MB.

Avaliada com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a rapidez e a qualidade da impressão. No entanto, criticam o barulho durante o funcionamento e informam que a tecnologia não é plug-and-play, diferente do anunciado pela marca. Esta opção está disponível por preços a partir de R$ 1.649.

Prós: design mais compacto

design mais compacto Contras: não vem com adaptador específico para inserir os rolos de impressão

O modelo ZD230 dispõe de conectividade USB e Ethernet, imprime etiquetas ideais para o uso em laboratórios e oferece resolução máxima de impressão de 203 DPI. Com velocidade de impressão em cerca de 15 cm por segundo, tem o seguinte tamanho: 30 cm de comprimento, 30 cm de altura e 25 cm de largura.

Avaliada com nota 5 de 5 na Amazon, o produto ainda não apresenta avaliações dos usuários até o fechamento desta matéria. Interessados precisam investir cifras a partir de R$ 2.499.

Prós: eficiência energética A+

eficiência energética A+ Contras: tamanho não é compacto

O modelo ZD420D oferece impressão térmica e duas portas de conexão USB: uma com entrada A e outra B. Conta com resolução de 203 DPI e promete imprimir a cerca de 15 cm por segundo. Garante capacidade interna de armazenamento de 256 MB e tem as seguintes dimensões: 31 cm de comprimento, 24 cm de altura e 24 cm de largura.

Avaliado com uma nota 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a eficiência do sistema de impressão. Contudo, criticam o tamanho grande da máquina. O modelo é visto por valores a partir de R$ 3.977.

Prós: 256 MB de armazenamento interno

256 MB de armazenamento interno Contras: tamanho grande

O modelo ZT230 é uma impressora térmica com bobina mais larga que as demais, ideal para a impressão de etiquetas fiscais grandes. Oferece teclas para administrar o controle da impressão, além de conexão USB, Ethernet e Serial. É a maior opção da lista, com 50 cm de comprimento, 25 cm de altura e 30 de largura. Promete máxima capacidade para impressões rápidas e de grande volume, sendo indicada especialmente para fábricas.

Com uma porta ergonômica de dobradura dupla, necessita de apenas 10 cm de espaço de rotação, o que reduz a altura do equipamento e permite que seja alocado em uma prateleira ou na frente de outro item. Disponibiliza resolução máxima de 300 DPI, memória interna de 128 MB e impressão de 15 cm por segundo. Atualmente, o produto não apresenta notas ou avaliações dos usuários no site da Amazon. O modelo pode ser comprado por valores a partir de R$ 6.009.

Prós: agilidade e rapidez de impressão

agilidade e rapidez de impressão Contras: preço bastante elevado

