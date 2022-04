Leitor de PDF para PC: cinco programas para ler documentos no Windows

Funções mais avançadas de edição e conversão de arquivos, compartilhamento e alterações colaborativas por meio da nuvem também estão disponíveis nos softwares. O TechTudo listou cinco opções de plataformas gratuitas para editar PDF, como funcionam, quais são os seus principais recursos e vantagens.

1 de 6 Leitores PDF oferecem funcionalidades básicas de edição e são gratuitos; veja lista — Foto: Filipe Garrett/TechTudo Leitores PDF oferecem funcionalidades básicas de edição e são gratuitos; veja lista — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

1. Acrobat Reader

O Acrobat é o leitor oficial de PDF da Adobe, e talvez a melhor opção para quem está procurando um software mais completo. O produto desenvolvido pela criadora do formato PDF oferece diversas funcionalidades básicas que são comuns em outros editores, como leitura de PDFs, aplicação de assinaturas em documentos, realização de anotações e edições simples, além da possibilidade de compartilhar arquivos.

2 de 6 Reader DC é o leitor de PDF oficial da Adobe — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Reader DC é o leitor de PDF oficial da Adobe — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Por se tratar de um produto da Adobe, o Acrobat apresenta um grande nível de integração com outros produtos e serviços da Creative Cloud. No momento, a aplicação está disponível em dois formatos: o Reader DC, completamente gratuito e mais limitado, e o Acrobat Pro DC, versão mais completa e voltada à edição de PDFs que exige pagamento após o período de avaliação, que dura sete dias.

O Foxit Reader é um leitor de arquivos PDF bem completo que disponibiliza recursos que permitem a fácil integração com serviços na nuvem, além da leitura direta dos arquivos no navegador. Entre as funcionalidades do serviço estão o oferecimento de ferramentas para você preencher formulários e assinar PDFs digitalmente.

3 de 6 Foxit: reader para PC tem vários recursos, edição paga e uma interface com similar ao Office — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Foxit: reader para PC tem vários recursos, edição paga e uma interface com similar ao Office — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

A interface gráfica do Foxit é caprichada e herda a linguagem da Microsoft usada nos aplicativos do Office. Integrado com serviço da nuvem da desenvolvedora, o Foxit também facilita a conversão de vários formatos em PDF e a mesclagem de mais de um PDF em um único arquivo. O software fornece ainda o recurso de compactação, bastante útil para diminuir o tamanho de arquivos de grande quantidade de páginas ou imagens.

3. Nitro

O Nitro é um bom leitor de PDF que perde pontos apenas no quesito disponibilidade: o desenvolvedor do software vincula o leitor gratuito a um teste de avaliação da versão Pro do produto, que é paga e com mais funcionalidades. Por isso, pode haver dificuldade em distinguir o que faz parte do leitor e o que está englobado no pacote pago. Outra restrição é a falta de uma versão em português.

4 de 6 Nitro: versão Pro é liberada por 14 dias e pode confundir usuários desatentos com recursos bem avançados de edição — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Nitro: versão Pro é liberada por 14 dias e pode confundir usuários desatentos com recursos bem avançados de edição — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

De acordo com o material de divulgação do site – que também é disponibilizado em inglês –, usuários que optarem por não pagar por uma assinatura ainda terão acesso aos recursos básicos, como gerar novos PDFs, convertê-los para outros arquivos, fazer anotações em documentos e incluir assinaturas digitais.

4. SlimPDF

“Slim”, em inglês, significa “magro”. O nome do software não é por acaso: o SlimPDF é um leitor bem pequeno que consome apenas 15 MB do armazenamento disponível no seu computador. Considerado pouco exigente em termos de recursos encontrados no sistema, o aplicativo é mais simples do que as outras plataformas, mas ainda permite abrir PDFs e realizar operações básicas, como edições simples e anotações.

5 de 6 Programa SlimPDF é leve e oferece um bom nível de recursos — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Programa SlimPDF é leve e oferece um bom nível de recursos — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

No entanto, funções mais avançadas acabam se tornando disponíveis apenas por meio de softwares pagos aos quais o usuário é encaminhado ao clicar nos recursos do software. Vale ressaltar que o SlimPDF também não oferece uma versão em português.

5. Sumatra PDF

O Sumatra é um leitor de PDF que também é compatível com outros formatos de arquivos, como MOBI e EPUB, comuns em e-books. O programa é completamente gratuito, mas tem uma baixa oferta de recursos: não há suporte a edições simples, aplicação de assinatura ou mesmo anotações.

6 de 6 Sumatra é um leitor PDF simples e com menos funcionalidades do que os rivais da lista — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Sumatra é um leitor PDF simples e com menos funcionalidades do que os rivais da lista — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

A interface do Sumatra PDF é um pouco menos desenvolvida. A plataforma oferece uma opção denominada "portable", que dispensa a instalação no sistema operacional e pode ser uma alternativa para quem não deseja ler PDFs no navegador de Internet. Pessoas com PCs mais antigos também podem optar por esse formato, para evitar travamentos.

