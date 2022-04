Memória RAM 32 GB: 6 opções para montar seu PC gamer

Memória RAM de 32 GB é um bom investimento para quem deseja aumentar a performance no PC ou no notebook, já que o componente é um dos mais importantes para rodar jogos ou softwares de produtividade mais pesados. Marcas como HyperX (linha gamer da Kingston ), Adata e Corsair oferecem opções por preços diversos no varejo online brasileiro

É possível encontrar kits com dois módulos DDR4 com frequências de até 3.200 MHz por valores a partir dos R$ 1.102, o que pode permitir que os usuários habilitem recursos como o dual-channel, que promete ganhos substanciais em sistemas compatíveis. Além disso, 32 GB é um volume interessante, afinal, boa parte dos jogos modernos exigem ao menos 16 GB em suas especificações recomendadas. A seguir, o TechTudo apresenta mais informações de seis modelos de memória RAM disponíveis no mercado brasileiro.

1 de 7 Lista reúne modelos de memória RAM com 32 GB de preços variados — Foto: Divulgação/HyperX Lista reúne modelos de memória RAM com 32 GB de preços variados — Foto: Divulgação/HyperX

1. ADATA XPG Gammix – a partir de R$ 1.102

2 de 7 ADATA XPG Gammix tem visual bem moderno e diferente das concorrentes — Foto: Reprodução/Amazon ADATA XPG Gammix tem visual bem moderno e diferente das concorrentes — Foto: Reprodução/Amazon

O kit com dois módulos da ADATA conta com um visual moderno com destaque para o dissipador de calor, que deixa o design diferente. Cada módulo oferece 16 GB de memória com frequências de até 3.200 MHz, sendo soluções destinadas a desktops.

Além do bom desempenho, usuários destacam a qualidade de construção e o visual arrojado que as memórias possuem, ainda mais por ser uma das soluções mais baratas disponíveis no mercado brasileiro. As duas avaliações disponíveis na Amazon dão nota 5 de 5 para o artigo, e os interessados podem comprá-lo por a partir de R$ 1.102.

Prós: frequência elevada, visual arrojado e custo baixo

3 de 7 Kit da Corsair Vengeance LPX oferece 32 GB divididos em dois módulos — Foto: Divulgação/Corsair Kit da Corsair Vengeance LPX oferece 32 GB divididos em dois módulos — Foto: Divulgação/Corsair

O segundo item da lista também traz dois módulos de 16 GB cada, que no modelo Corsair Vengeance LPX entregam até 2.133 MHz em memórias destinadas a desktops. O clock está abaixo de outras soluções do segmento, ainda mais quando consideramos que o modelo também não oferece um visual diferenciado.

No entento, apesar do design pouco extravagante, usuários relatam que as memórias oferecem sim um bom desempenho, além de ocupar menos espaço graças ao dissipador menor, o que permite a utilização em desktops mais compactos. As reclamações vão para problemas na hora da entrega. O modelo, que é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, pode ser comprado por cerca de R$ 1.534.

Prós: dissipador de alumínio e suporte ao dual-channel

4 de 7 HyperX Impact HX426S15IB2K232 são indicados para notebooks e não contam com dissipador — Foto: Reprodução/Amazon HyperX Impact HX426S15IB2K232 são indicados para notebooks e não contam com dissipador — Foto: Reprodução/Amazon

A primeira opção da HyperX da lista é destinada a notebooks, o que faz com que além de trazer um design mais compacto, restrinja um pouco o desempenho dos módulos SODIMM. As memórias oferecem frequências de até 2.666 MHz, valor intermediário que fica um pouco abaixo do potencial máximo da interface.

Assim como boa parte dos módulos destinados a laptops, a HyperX Impact não traz os dissipadores de calor, o que não deve ser um problema, visto que a voltagem das memórias é mais baixa que em outras soluções para desktops. Usuários destacam a qualidade e a durabilidade do artigo, mas reclamam de não ser compatível com alguns modelos de iMac. Com nota 5 de 5, o kit pode ser comprado por aproximadamente R$ 1.999.

Prós: confiabilidade e desempenho equilibrado

5 de 7 HyperX Fury HX432C16FB3AK2/32 traz iluminação na parte superior — Foto: Reprodução/Amazon HyperX Fury HX432C16FB3AK2/32 traz iluminação na parte superior — Foto: Reprodução/Amazon

Seguimos com mais uma opção da HyperX, desta vez com visual arrojado e promessa de mais desempenho para jogos e tarefas pesadas. Os módulos para desktops contam com um dissipador diferenciado, que na parte superior traz iluminação RGB, o que é um dos pontos de destaque do componente de acordo com comentários dos consumidores.

Quanto à performance, o kit promete entregar até 3.200 MHz de frequência, o que está mais próximo de padrões de alto desempenho e deve até mesmo render alguma possibilidade de overclock em sistemas compatíveis. Interessados precisam investir cerca de R$ 1.999.

Prós: visual, bom desempenho e dissipador robusto

6 de 7 HyperX Fury HX430C16FB3A/32 tem visual moderno e promete alto desempenho — Foto: Reprodução/Amazon HyperX Fury HX430C16FB3A/32 tem visual moderno e promete alto desempenho — Foto: Reprodução/Amazon

Com um visual similar ao de outros modelos avançados da HyperX, a Fury HX430C16FB3A/32 traz 32 GB em um único módulo, o que pode favorecer quem já tem os slots ocupados e também quem pretende adicionar um volume muito maior de RAM. O clock não é dos mais elevados, com 3.000 MHz. O modelo é visto na Amazon por valores próximos dos R$ 2.010.

O módulo oferece um visual moderno e iluminado, tendo ainda um dissipador de calor que promete ser competente. As memórias com 32 GB são indicadas principalmente para sistemas de alto desempenho, uma vez que, para sistemas intermediários, talvez seja mais interessante considerar investir em dois módulos de 16 GB.

Prós: visual moderno, grande volume de RAM em um componente único, alto desempenho

7 de 7 HyperX Fury HX432C16FB3/32 tem visual mais sóbrio que outras soluções avançadas — Foto: Reprodução/Amazon HyperX Fury HX432C16FB3/32 tem visual mais sóbrio que outras soluções avançadas — Foto: Reprodução/Amazon

Sendo mais um modelo que promete durabilidade, o último módulo de 32 GB da HyperX da lista aparece como uma opção para quem deseja um volume maior de RAM em um único componente. O dispositivo com 3.200 MHz é oferecido com garantia vitalícia, o que pode de certa forma justificar seu preço elevado em cerca de R$ 2.247.

O módulo para desktops, assim como outras soluções da marca, traz um dissipador de calor com recortes diferentes, que além de permitir a dissipação, dá um visual mais arrojado ao componente. Infelizmente o HyperX Fury HX430C16FB3A não conta com iluminação como outros modelos de ponta, o que pode desagradar quem não abre mão de um visual mais agressivo.

Prós: promessa de bom desempenho, garantia vitalícia e dissipador robusto

