Mensagem de Páscoa 2022 para WhatsApp: 5 apps com frases, imagens e GIFs

Mensagens de Feliz Páscoa para enviar no WhatsApp podem ser encontradas em diversos aplicativos disponíveis para Android e iPhone ( iOS ). As opções trazem variedades nos formatos e incluem figurinhas, cartões, textos curtos, GIFs, imagens e vídeos com felicitações para a data comemorativa.

Na lista abaixo, o TechTudo reuniu cinco apps para encontrar mensagens de Feliz Páscoa e celebrar a data com a família e amigos. Veja quais são e como usá-las.

1 de 6 Mensagens de Páscoa para WhatsApp: lista reúne cinco opções para Android e iPhone (iOS) — Foto: Clara Fabro/TechTudo Mensagens de Páscoa para WhatsApp: lista reúne cinco opções para Android e iPhone (iOS) — Foto: Clara Fabro/TechTudo

O Canva é um aplicativo de design gráfico disponível para celulares Android e iPhone (iOS) que permite criar e encontrar templates com temas diversos, como mensagens de Feliz Páscoa. Para usá-lo, é necessário se cadastrar, o que pode ser feito a partir das credenciais de conta Google, ID Apple ou e-mail.

Para buscar por conteúdos de interesse, basta usar a barra no menu superior e pesquisar por palavras-chave como "Feliz Páscoa" ou "Mensagens de Páscoa". O app, então, retornará com resultados de cartões decorativos com a temática. Além disso, também é possível criar um cartão do zero. Para isso, basta tocar em "+", definir o tamanho da criação e buscar por um template. Na sequência, você pode modificar o design escolhido ao adicionar textos, formas ou trocar cores, por exemplo.

O Canva é um app bem completo e oferece diversas opções de design em sua versão gratuita. Apesar disso, o programa também conta com uma versão paga, que custa cerca de R$ 34,90 por mês e libera elementos premium, além de 100 GB de armazenamento para aprimorar criações.

2 de 6 É possível encontrar templates de Feliz Páscoa no Canva — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível encontrar templates de Feliz Páscoa no Canva — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Disponível para Android e iPhone (iOS), o PicsArt é outra opção de editor. Nele, é possível criar colagens e editar fotos próprias de Páscoa ao adicionar orelhinhas de coelho e ovos de chocolate, por exemplo. Você também pode criar um template do zero com elementos que remetem à data comemorativa. Assim como o Canva, o PicsArt também conta com um serviço premium que libera funções e recursos extras por R$ 31,90 ao mês.

Para usar o PicsArt, basta escolher uma imagem da galeria do celular e, na tela seguinte, tocar em "Stickers" para adicionar adesivos com o tema de Páscoa à foto. Basta usar a barra de pesquisa para encontrar os elementos e, então, posicioná-los sobre a tela. Também é possível usar as fotos liberadas pelo app para criar cartão de Páscoa. Para isso, é preciso apenas selecionar a foto na aba "Fotos Livres" ou "Colorir Fundos", tocar sobre "Sticker", buscar por elementos com o tema de "Páscoa" e adicionar os adesivos ao cartão.

3 de 6 Aplicativo de edição PicsArt permite criar cartão virtual de Páscoa com foto própria — Foto: Reprodução/ Marcela Franco Aplicativo de edição PicsArt permite criar cartão virtual de Páscoa com foto própria — Foto: Reprodução/ Marcela Franco

O CC Express permite criar ou modificar templates já existentes. A opção disponível para celulares Android e iPhone (iOS), conta com funções como criações de logotipos e colagens, além de outros recursos gratuitos. O app também possui ferramentas premium, liberadas com a assinatura de um plano que custa R$ 51,90 por mês.

Toque na barra de pesquisa, no menu superior do app, e busque por palavras-chave como "Feliz Páscoa", por exemplo, para encontrar templates da data. Em seguida, selecione um design e edite da forma como preferir. É possível adicionar novos elementos, animações e até modificar as cores ou as caixas de texto do cartão. Já para criar um cartão de Páscoa com uma foto da sua galeria, pressione o ícone de "+", selecione a imagem desejada e acrescente os elementos desejados.

4 de 6 O CC Express permite criar cartões personalizados de Páscoa — Foto: Reprodução/Clara Fabro O CC Express permite criar cartões personalizados de Páscoa — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Frases e Mensagens Prontas

5 de 6 O app Frases e Mensagens Prontas permite que usuário crie cartões com frases — Foto: Reprodução/ Marcela Franco O app Frases e Mensagens Prontas permite que usuário crie cartões com frases — Foto: Reprodução/ Marcela Franco

O app Frases e Mensagens Prontas está disponível para Android e iPhone (iOS) e conta com uma série de textos curtos para compartilhar no WhatsApp. Os temas são bastante diversos e incluem desde mensagens de pensadores famosos, como Albert Einstein e Charles Chaplin, à frases em comemoração à datas festivas, como Natal e Páscoa.

Para encontrar mensagens de Páscoa, deslize a tela até achar a aba com a opção. Então, selecione a mensagem que mais gostar e toque sobre o ícone de compartilhar para enviá-la no WhatsApp. O app também conta com outra função interessante: a de criar um cartão com a frase escolhida. Para isso, basta tocar sobre o texto e, depois, sobre o ícone de foto, no canto inferior direito da tela. Na próxima página, selecione uma imagem de fundo e altere o tamanho, cor e estilo da fonte.

5. Sticker.ly

6 de 6 O Sticker.ly permite criar figurinhas personalizadas, incluindo adesivos de Feliz Páscoa — Foto: Reprodução/Raquel Freire O Sticker.ly permite criar figurinhas personalizadas, incluindo adesivos de Feliz Páscoa — Foto: Reprodução/Raquel Freire

O Sticker.ly é um app de figurinhas para WhatsApp que não precisa de cadastro para ser usado. Para encontrar adesivos de Páscoa, toque sobre o ícone de lupa, no menu inferior, e pesquise por palavras-chave como "Páscoa" ou "Feliz Páscoa". Será possível checar uma lista com os stickes disponíveis e, para salvá-los no WhatsApp, basta tocar sobre "Adicionar".

Também é possível criar as próprias figurinhas no app disponível para celulares Android e iPhone (iOS). O procedimento é bem simples: para começar, pressione o ícone de "+", no centro da tela, e escolha entre stickers "normais" ou "animados". Em seguida, selecione a foto, recorte-a, adicione tags se quiser, e conclua a edição.

