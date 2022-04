Microfone barato: veja 7 modelos por a partir de R$ 14

Microfone barato pode ser uma boa opção para quem deseja captar sons com melhor qualidade sem pesar no bolso. Os modelos com design e especificações variadas são equipados com tripé de mesa ajustável ou grampo para prender na roupa. Há opções compatíveis com celular , computador , câmera e filmadora .

O produto mais barato da lista é o Tomate MP-018, um modelo simples de lapela disponível por a partir de R$ 14. Outra opção de destaque é o Trust GXT 232. Ele é equipado com filtro de grade, tripé e custa cerca de R$ 135. Com valores diversos por um investimento máximo em cerca de R$ 200, a seleção abaixo tem aparelhos com um bom custo-benefício. A seguir, conheça sete opções de microfones baratos para comprar no Brasil.

1 de 8 Microfone barato: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 14 e R$ 210 — Foto: Divulgação/Freepik (Racool_studio) Microfone barato: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 14 e R$ 210 — Foto: Divulgação/Freepik (Racool_studio)

2 de 8 Microfone Tomate MP-018 é o modelo mais em conta da lista — Foto: Reprodução/Amazon Microfone Tomate MP-018 é o modelo mais em conta da lista — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo Tomate MP-018 é um microfone de lapela indicado para quem deseja captar áudios de entrevistas, mas não pode gastar muito. O equipamento apresenta perfil condensador: é mais sensível, o que permite captar sons muito sutis. Equipado com plug P2, o acessório é compatível com computadores, câmeras e filmadoras. No entanto, é possível conectá-lo ao celular com o auxílio de um adaptador P3. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 14.

O equipamento é fabricado com material plástico e pesa 30 gramas. Além disso, possui cabo com extensão de 1,5 metro. Ele é avaliado com nota 3,3 de 5 pelos consumidores da Amazon, que apontam como ponto positivo o bom custo-benefício. Os comentários negativos, por sua vez, estão relacionados à baixa qualidade de captação.

Prós: preço baixo

preço baixo Contras: adaptador P3 para conectar ao celular não incluso

2. Xtrad CH0805 - a partir de R$ 73

3 de 8 Microfone Xtrad CH0805 possui polaridade omnidirecional — Foto: Reprodução/Amazon Microfone Xtrad CH0805 possui polaridade omnidirecional — Foto: Reprodução/Amazon

O microfone condensador Xtrad Ch0805 apresenta um perfil iniciante. O produto acompanha tripé de mesa ajustável, sendo indicado para criadores de conteúdo que não possuem um orçamento tão alto. O modelo é ideal para alcançar detalhes dos sons, pois apresenta captação omnidirecional (360º). O equipamento usa conectividade P2 e, segundo a fabricante, funciona em computador e notebook. Em relação ao design, é composto pelas cores preta, cinza e detalhe em amarelo.

Com 16 cm de comprimento, 11 cm de largura e 8 cm de altura, o acessório pesa 900 gramas. Já o cabo tem 1,85 metro. Consumidores da Amazon deram nota 4,3 de 5 para o produto, com elogios para o bom-custo benefício e para a qualidade do som, enquanto as críticas falam do baixo volume de transmissão. O microfone está disponível por valores a partir de R$ 73.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: tripé não é emborrachado

3. Warrior PH255 - a partir de R$ 89

4 de 8 Warrior PH255 é indicado para quem gosta de fazer streaming de partidas — Foto: Reprodução/Amazon Warrior PH255 é indicado para quem gosta de fazer streaming de partidas — Foto: Reprodução/Amazon

O Warrior PH255 apresenta um design simples com suporte flexível de metal, permitindo colocar o microfone em até 30 cm de altura. A base do produto, que possui LED na cor azul, é feita de material antiderrapante para evitar movimentações indesejadas. O modelo é indicado para o público gamer que transmite jogos e está a procura de um equipamento mais em conta. Interessados podem comprar esta opção por valores a partir de R$ 89.

Com entrada USB, o microfone é compatível com qualquer computador. Além disso, é equipado com botão mudo na base, que pode ser acionado facilmente. O produto pesa 200 gramas e possui polaridade omnidirecional (360°). Avaliado com nota 4,4 de 5, os consumidores da Amazon destacam o custo-benefício e a boa captação para criação de conteúdo de amadores e iniciantes. Entre os comentários negativos, estão relatos da curta vida útil do aparelho.

Prós: apresenta botão mudo

apresenta botão mudo Contras: suporte leve demais pode dificultar a estabilidade

5 de 8 Trust GXT 212 possui conectividade P2 e acompanha adaptador USB — Foto: Reprodução/Amazon Trust GXT 212 possui conectividade P2 e acompanha adaptador USB — Foto: Reprodução/Amazon

O microfone de mesa Trust GXT 212 acompanha tripé ajustável e tem conectividade P2, além de adaptador USB, sendo compatível com notebooks e computadores. O modelo condensador com polaridade omnidirecional é equipado com cabo de 1,80 metro e pode ser comprado no Brasil por valores que partem de R$ 135.

O modelo de entrada é destinado para a gravação de voz e de música, além de jogos. Segundo a fabricante, o produto é focado no público gamer que realiza transmissões na Twitch e no Youtube. Também pode ser uma boa opção para quem deseja melhorar o áudio em reuniões sem gastar muito. No design, o equipamento possui cor preta com detalhes em vermelho. É avaliado com 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, que destacam a qualidade do produto. No entanto, alguns dizem que o equipamento não atende às expectativas.

Prós: acompanha adaptador USB

acompanha adaptador USB Contras: ausência do botão mudo pode desagradar os usuários

6 de 8 Microfone de lapela Boya BY-M1acompanha grampo para prender na roupa — Foto: Reprodução/Amazon Microfone de lapela Boya BY-M1acompanha grampo para prender na roupa — Foto: Reprodução/Amazon

O Boya BY-M1 é um microfone de lapela com cabo de dois metros, ideal para conectar o equipamento em câmeras ou dispositivos de captação que estejam posicionados mais distantes. Com conectividade P3, o modelo possui uma peça que permite alternar o uso entre câmera e celular. O produto, que acompanha um adaptador P2 e outro P10, pode ser comprado por cifras que partem dos R$ 151.

Além disso, o equipamento pesa 110 gramas e apresenta padrão de captação omnidirecional. Ele é indicado para quem precisa de um microfone leve e compacto. No site da Amazon, clientes avaliam o produto com nota 3,8 de 5, com destaque para o custo-benefício e a captação de áudio, atendendo principalmente ao público iniciante e amador. Já entre os comentários negativos, existem poucas reclamações sobre equipamentos que não funcionam em determinados sistemas operacionais.

Prós: bom custo benefício, cabo de dois metros e acompanha adaptadores P2 e P10

bom custo benefício, cabo de dois metros e acompanha adaptadores P2 e P10 Contras: não há

7 de 8 Microfone OEX ‎MG100 é equipado com botão mudo — Foto: Reprodução/Amazon Microfone OEX ‎MG100 é equipado com botão mudo — Foto: Reprodução/Amazon

O OEX ‎MG100 é um microfone condensador com polaridade omnidirecional, ou seja, capta o som em todas as direções com o mesmo destaque. O modelo apresenta conexão USB tipo C e cabo de 1,5 metro de comprimento. Em relação ao design, a cor predominante é o preto e possui detalhes em laranja. O suporte de braço ajustável possui um botão para alterar o volume ou mutar a captação sonora. Além disso, o OEX ‎MG100 é equipado com uma base antiderrapante, pesa 320 gramas e pode ser usado fora da base, o que traz versatilidade.

Ele pode ser encontrado no varejo online por cifras que partem dos R$ 160 e é avaliado com nota 4,4 de 5 no site da Amazon. Grande parte dos comentários são positivos, destacando o bom custo-benefício e a qualidade na captura de áudio omnidirecional. Entre os pontos negativos relatados estão a alta sensibilidade, algumas interferências com o celular e a presença de ruído.

Prós: presença de botão mudo e versatilidade no uso

presença de botão mudo e versatilidade no uso Contras: alta sensibilidade

8 de 8 Trust GXT 232 é um modelo é compatível com computadores e notebooks — Foto: Reprodução/Amazon Trust GXT 232 é um modelo é compatível com computadores e notebooks — Foto: Reprodução/Amazon

Apesar de ser o modelo com o preço mais elevado da lista, o Trust GXT 232 apresenta um bom custo-benefício para quem precisa de uma opção mais avançada. Por cifras que partem de R$ 210, o microfone é equipado com filtro de grade, estrutura que serve para diminuir o som da respiração e proporcionar uma reprodução mais limpa e nítida. Além disso, o equipamento possui tripé de mesa ajustável, cabo de 1,5 metro de extensão e suspensão elástica antivibrações para reduzir ruídos.

O microfone usa conectividade USB e funciona em computador e notebook. É indicado para iniciantes que buscam por um microfone mais completo por preço competitivo. O modelo é avaliado com nota 4,5 de 5 no site da Amazon. Comentários positivos reforçam a qualidade do produto, mas os relatos negativos citam prejuízos na captação a partir de uma distância de 30 cm.

Prós: equipado com filtro de grade e suspensão elástica antivibrações

equipado com filtro de grade e suspensão elástica antivibrações Contras: captação pode não ser tão potente dependendo da distância entre a boca e o produto

