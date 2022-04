Microfone dinâmico: 6 opções profissionais por a partir de R$ 93

Já o Audio Technica AT2040 traz tecnologia hipercardioide e pode ser indicado para podcasts por cerca de R$ 1.039. Outra alternativa é o Shure Beta 52A, que conta com clipe para acoplar o dispositivo em tripé e pode ser ideal para recepcionar o som de instrumentos por valores que partem de R$ 2.219. Confira a seguir seis microfones dinâmicos para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Microfone dinâmico: lista reune seis modelos profissionais por preços que variam entre R$ 93 e R$ 2.219 — Foto: Divulgação/Audio Technica Microfone dinâmico: lista reune seis modelos profissionais por preços que variam entre R$ 93 e R$ 2.219 — Foto: Divulgação/Audio Technica

O modelo M-58, da MXT, é um microfone profissional de mão. O cabo apresenta três metros de comprimento e entrada tipo P10. O modelo oferece tecnologia unidirecional, que capta o som na parte da frente e tende a rejeitar ruídos provenientes das laterais. O produto é encontrado por preços a partir de R$ 93.

Ele apresenta um design clássico, geralmente utilizado em shows ou karaokê e fornece botões para ligar e desligar o aparelho. O dispositivo ainda acompanha um adaptador para entrada P2. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o custo-benefício, mas criticam a fragilidade da embalagem do produto.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: a conexão cabeada não proporciona muita liberdade

2 de 7 M-58, da MXT, oferece cabo de três metros de comprimento — Foto: Divulgação/MXT M-58, da MXT, oferece cabo de três metros de comprimento — Foto: Divulgação/MXT

O M8000, da Audio Technica, apresenta um design discreto em preto. O modelo não oferece botões de controle, mas inclui grampo de suporte para encaixar em tripés de microfone. O dispositivo apresenta tecnologia hipercardioide, ou seja, capta o som da parte da frente, das laterais, e rejeita os ruídos de trás. O produto é visto por valores que partem de R$ 312.

O microfone não vem com cabo, bateria, ou mesmo fonte para funcionamento à distância. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa recepção sonora. Porém, criticam o clipe de encaixe e a ausência do cabo.

Prós: já vem com clipe para encaixe no tripé

já vem com clipe para encaixe no tripé Contras: não vem com cabo

3 de 7 Audio Technica M8000 apresenta tecnologia hipercardioide — Foto: Divulgação/Audio Technica Audio Technica M8000 apresenta tecnologia hipercardioide — Foto: Divulgação/Audio Technica

3. Behringer SL 75C – a partir de R$ 345

O modelo SL 75C, da Behringer, traz um design preto discreto e sem botões de controle. Ele apresenta configuração cardioide para absorver a emissão sonora na frente e rejeitar as dos demais lados. O modelo é indicado para receptar vozes e sons de instrumentos como guitarra e bateria. O produto é comercializado por cifras a partir de R$ 345.

A alimentação do aparelho é sustentada por meio de baterias internas. O dispositivo acompanha um clipe para encaixe em tripé. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa captação sonora. No entanto, criticam o preço elevado.

Prós: design compacto

design compacto Contras: ausência de cabo e carregador para a bateria

4 de 7 Behringer SL 75C é indicado para receptar vozes e sons de instrumentos como guitarra e bateria — Foto: Divulgação/Behringer Behringer SL 75C é indicado para receptar vozes e sons de instrumentos como guitarra e bateria — Foto: Divulgação/Behringer

O PGA58, da Shure, é um microfone preto e compacto, ideal para ficar no tripé. Ele vem com uma capinha protetora confeccionada em material sintético, um clipe para encaixe em tripé e um cabo de conexão XLR de 4,5 metros de comprimento. O modelo é vendido por cerca de R$ 553.

O dispositivo dispõe de configuração cardioide para absorver a emissão sonora na frente e rejeitar as dos demais lados. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam o custo-benefício. Porém, relatam sons frequentes de interferência.

Prós: pode ser utilizado sem fio

pode ser utilizado sem fio Contras: relatos de não reproduzir a voz de maneira muito fiel

5 de 7 Shure PGA58 pode ser ideal para ficar no tripé — Foto: Divulgação/Shure Shure PGA58 pode ser ideal para ficar no tripé — Foto: Divulgação/Shure

O modelo AT2040, da Audio Technica, traz um design sofisticado. Ele apresenta tecnologia hipercardioide, isto é, capta o som da parte da frente, das laterais, e rejeita a traseira. Inclui suporte giratório, adaptador rosqueado e uma bolsa protetora. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 1.039.

O aparelho promete som de transmissão assertivo e pode ser indicado para podcasts. Além disso, apresenta diafragma grande e promete um som suave, natural e baixo ruído. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a eficiência do dispositivo. Porém, criticam a ausência de cabo para conexão.

Prós: suporte de choque integrado diminui o ruído

suporte de choque integrado diminui o ruído Contras: não vem com cabo

6 de 7 Audio Technica AT2040 pode ser indicado para podcasts — Foto: Divulgação/Audio Technica Audio Technica AT2040 pode ser indicado para podcasts — Foto: Divulgação/Audio Technica

O modelo Beta 52A, da Shure, é um microfone compacto, indicado para recepcionar o som de instrumentos de percussão e cordas. Ele possui tecnologia supercardioide, isto é, muita sensibilidade para captar sons da parte da frente, e sensibilidade moderada para sons laterais ou traseiros. O modelo funciona sem fio e precisa de uma bateria AAA.

O microfone vem com clipe para acoplar o dispositivo em tripé e acompanha uma bolsa de proteção confeccionada em material sintético. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a possibilidade de utilizá-lo com cabo caso seja preciso, mas criticam a recepção do som, que pode soar abafada. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 2.219 para adquirir o produto.

Prós: sem fio

sem fio Contras: preço elevado

7 de 7 Shure Beta 52A é indicado para recepcionar o som de instrumentos — Foto: Divulgação/Shure Shure Beta 52A é indicado para recepcionar o som de instrumentos — Foto: Divulgação/Shure

