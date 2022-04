Mochila Dell: veja 5 opções para guardar seu notebook

Outra opção de destaque é a ‎Dell Gaming 460-BCZE, que é indicada para o público gamer e possui capacidade de 18 litros por cifras que partem de R$ 389. Já a PE-BPS-15-20 traz um espaço para o cabo do carregador portátil e pode ser usada para notebooks de até 15 polegadas por cerca de R$ 1.119. Confira a seguir cinco mochilas da Dell para comprar no Brasil em 2022.

1 de 6 Mochila Dell: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 219 e R$ 1.119 — Foto: Unsplash/Fernando Hernandez Mochila Dell: lista reúne cinco modelos por preços que variam entre R$ 219 e R$ 1.119 — Foto: Unsplash/Fernando Hernandez

A Dell ES-BP-15-20 é uma mochila fabricada com material resistente à água. Ele ainda possui painel frontal com impressão gráfica reflexível e zíper oculto, o que deve auxiliar na segurança. O interior do produto é acolchoado, assim como as alças retas da mochila. O modelo ainda é equipado com painel traseiro de malha de ar, o que promete garantir fluxo de ar e mais conforto. O acessório possui um bolso principal e secundário, além de dois bolsos laterais com furos. O produdo é vendido na Amazon por preços a partir de R$ 219.

Com uma dimensão de 14 cm de profundidade x 43 cm de altura x 33 cm de largura, a mochila é compatível com notebooks de até 15,6 polegadas. Consumidores da Amazon deram nota 4,6 de 5 para a mochila e apontaram como fator negativo o desgaste na costura com pouco tempo de uso. Apesar disso, alguns comentários deram destaque ao conforto e a qualidade do modelo. A Dell ‎ES-BP-15-20 é indicada para o público que busca segurança e proteção para transportar o notebook, mas não quer gastar muito.

Prós: modelo antifurto, bom custo-benefício e resistente à água

modelo antifurto, bom custo-benefício e resistente à água Contras: não possui bolso interno

2 de 6 Dell ‎ES-BP-15-20 é fabricada com material resistente à água e traz suporte para notebooks de até 15,6 polegadas — Foto: Divulgação/Dell Dell ‎ES-BP-15-20 é fabricada com material resistente à água e traz suporte para notebooks de até 15,6 polegadas — Foto: Divulgação/Dell

A Dell Pro EcoLoop é projetada com material ecológico, possui 17 cm de profundidade, 31 cm de largura e 44 cm de altura, sendo compatível com notebooks de até 17 polegadas. O produto possui forro anti arranhão Nylex, que não deixa absorver líquido no tecido e tem parte interna acolchoada. A mochila também apresenta organizador integrado e compartimento com zíper. Ela é vendida por cerca de R$ 289.

A mochila apresenta ainda três bolsos frontais e dois laterais de malha. Em relação ao design, a Dell Pro EcoLoop traz um aspecto mais oval. Em relação ao material, possui tecido feito com 100% plástico recolhido dos oceanos. É ideal para quem deseja uma mochila confortável e elegante e possui orçamento.

Prós: fabricada com material ecológico

fabricada com material ecológico Contras: preço elevado

3 de 6 Dell Pro EcoLoop pode ser usada para transportar notebooks de até 17 polegadas — Foto: Divulgação/Dell Dell Pro EcoLoop pode ser usada para transportar notebooks de até 17 polegadas — Foto: Divulgação/Dell

A Dell ‎PO-BP-15-20 é um modelo com dimensões de 16 cm de profundidade, 31 cm de largura e 43 de altura, tem compatibilidade com notebooks de 15,6 polegadas. O produto é fabricado com material resistente à água, enchimento de EVA, que promete proteção contra impactos e forro de espuma. O modelo é equipado com quatro bolsos com zíper e dois bolsos laterais esticáveis, além de compartimentos internos com e sem zíper. A mochila é vendida por cifras a partir de R$ 299.

A Dell PO-BP-15-20 possui painel traseiro de malha de ar respirável, ideal para não suar as costas e alças de ombro no formato de "S". Este acessório possui um espaço para o cabo do carregador portátil chegar ao compartimento do notebook, permitindo recarregar o dispositivo dentro da mochila. Ela é indicado para quem possui orçamento mais alto e deseja adquirir um modelo de bolsa mais formal. Além disso, é um modelo para aqueles que querem deixar os objetos transportados mais organizados. Consumidores da Amazon deram nota 4,7 de 5 para o produto. Como apontamentos positivos relataram a quantidade de compartimentos e divisórias, além do conforto. Os comentários negativos indicaram falhas na costura com pouco tempo de uso.

Prós: resistente à água, vários compartimentos, proteção contra impacto

resistente à água, vários compartimentos, proteção contra impacto Contras: a costura poderia ser mais resistente

4 de 6 Dell ‎PO-BP-15-20 promete proteção contra impactos — Foto: Divulgação/Dell Dell ‎PO-BP-15-20 promete proteção contra impactos — Foto: Divulgação/Dell

A Dell Gaming 460-BCZE é uma mochila com capacidade de 18 litros e resistência à água. Ela tem 17 cm de profundidade x 49 cm de altura x 32,5 cm de largura e é compatível com notebooks de 15,6 e alguns modelos de 17,3 polegadas. O painel frontal da mochila apresenta um design refletor formado por triângulos de tamanhos variados, que juntos dão um tom de arco-íris, proporcionando visibilidade em locais escuros. A bolsa é comercializada na Amazon por valores que partem de R$ 389.

O produto possui variedade de bolsos, inclusive um compartimento com zíper na parte interna. O acessório possui uma alça superior e duas alças de ombro no formato em "S" e com fecho de engate rápido. A mochila é indicada para pessoas que possuem notebook gamer e desejam conforto e proteção para transportar o aparelho. A mochila ainda é equipada com gancho fixador e capa de chuva acoplada. No site da Amazon, este modelo é avaliado com nota 4,7 de 5. Consumidores relatam como ponto negativo a falta de durabilidade, no entanto, há comentários positivos destacando o custo-benefício, espaçamento e acabamento do produto.

Prós: resistente à água, variedade de bolsos, acompanha gancho fixador e chapa de chuva acoplado

resistente à água, variedade de bolsos, acompanha gancho fixador e chapa de chuva acoplado Contras: ausência da costura na cinta que segura a capa de chuva

5 de 6 ‎Dell Gaming 460-BCZE tem capacidade de 18 litros — Foto: Divulgação/Dell ‎Dell Gaming 460-BCZE tem capacidade de 18 litros — Foto: Divulgação/Dell

A Dell PE-BPS-15-20 é o modelo com o preço mais elevado da lista. Ela é eco-friendly e possui zíperes e outros detalhes em couro. A mochila é resistente à água e apresenta forro anti arranhão. O bolso para guardar notebook e tablet possui dois compartimentos. Com três bolsos de zíperes, a parte traseira do acessório é equipada com malha de ar respirável. Ela pode ser ideal para usuários que podem gastar mais e procuram por uma mochila que não ocupe muito espaço e ofereça proteção para transportar o notebook. O produto compatível com notebooks de até 15 polegadas pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 1.119.

Sua alça de mão é acolchoada e também possui acabamento em couro. A parte interna da bolsa possui um espaço para o cabo do carregador portátil passar para o compartimento do notebook, além de organizador que encaixa mouse, canetas e carregador. Na parte traseira, há ainda uma faixa que permite encaixar a mochila na alça de malas.

Prós: modelo slim e bolsos organizadores na parte interna

modelo slim e bolsos organizadores na parte interna Contras: preço elevado e ausência de bolsos laterais

6 de 6 Mochila Dell PE-BPS-15-20 apresenta detalhes em couro — Foto: Divulgação/Dell Mochila Dell PE-BPS-15-20 apresenta detalhes em couro — Foto: Divulgação/Dell

