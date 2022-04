Mochila HP: 6 modelos para guardar o notebook com segurança e estilo

A HP oferece amplo portfólio de mochilas feitas para transportar notebooks . Elas podem ser ideais para quem estuda ou trabalha e precisa se deslocar sem abrir mão do laptop. As bolsas oferecem estruturas dedicadas para comportar e proteger o computador, além de oferecer espaço extra para outros pertences. O modelo mais barato da lista é a HP 3UA63LA, que comporta notebooks de até 15,6 polegadas e ainda apresenta um espaço lateral para garrafa de água por preços a partir de R$ 149 .

Já a HP Sport é confeccionada inteiramente em tecido e malha e pode ser adquirida por valores que partem de R$ 306. Outra alternativa é a HP Gamer 3EJ61LA, que promete ser ideal para uso frequente por ter bastante espaço de armazenamento por cerca de R$ 359. Confira a seguir seis mochilas da HP para comprar no Brasil em 2022.

A HP 3UA63LA é uma mochila para notebook que comporta notebooks de até 15,6 polegadas. O acessório oferece alças simples ajustáveis e com acolchoamento, além de apoio nas costas para o trapézio e lombar. A bolsa ainda apresenta um espaço lateral para garrafa de água e um bolso com fechadura de zíper na parte frontal. A abertura principal apresenta dois zíperes, que resguarda no interior um espaço para notebook de 15,6 polegadas ou tablets de até 10 polegadas, um bolso para material escolar e um espaço para cadernos. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 149.

O material foi desenvolvido em tecido e o design promete ser bastante compacto e leve. Ela tem 49 cm de comprimento, 36 cm de altura e 7 cm de largura. Avaliado com uma nota de 3,9 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a fácil adaptação do produto às costas e a maciez proporcionada pelos acolchoamentos. No entanto, criticam a fragilidade das alças, que se desfazem e soltam da base com menos de dois meses de uso.

A mochila Pavilion RollTop, da HP, é indicada para acomodar notebooks com até 15,6 polegadas. O produto oferece design minimalista esportivo, desenvolvido inteiramente em tecido. Além disso, dispõe de um bolso com zíper na parte lateral e um fecho regulador vertical no centro para abaixar o volume superior e lacrar a abertura principal da bolsa. A parte interna promete acomodar notebooks, tablets e ainda sobra espaço para um caderno e estojo. Esta opção é encontrado por cifras que partem de R$ 225.

A bolsa ainda contém um bolso de zíper nas costas, o que deve ser útil para retirar o notebook sem a necessidade de abrir pelo fecho principal e um bolso frontal médio. As alças são acolchoadas, assim como o compartimento interno. Ela tem 48 cm de altura, 29 cm de largura e 16 cm de profundidade.

A mochila Odyssey, da HP, é mais uma indicada para acomodar notebooks de até 15,6 polegadas. A bolsa é produzida em tecido e acolchoamentos sintéticos impermeáveis. Ela apresenta dois bolsos laterais: um com fecho de velcro e outro para acomodar uma garrafa de água. Além disso, traz um bolso frontal com zíper na parte superior. O modelo oferece duas alças de mão: uma no topo e outra na parte frontal. A abertura principal no topo é lacrada com zíper, enquanto a parte posterior de apoio para as costas dispõe de acolchoamentos anatômicos em espuma para o trapézio, grande dorsal, e lombar. Já as alças de ombros garantem segurança e um fecho horizontal de encaixe na altura do umbigo. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 285.

O espaço interno contém acolchoamento em malha camuflada, acomoda um notebook e conta com dois bolsos internos sem fecho para divisão de pertences, além de espaço adicional para cadernos. Ela tem 46 cm de altura, 15 cm de largura e 33 cm de profundidade. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam o conforto dos acolchoamentos e a beleza do produto. Porém, reclamam da fragilidade do zíper e a impossibilidade de guardar objetos nos outros bolsos se o principal estiver ocupado.

A mochila Sport, da HP, possui um design clássico com vários bolsos. Ela acomoda notebooks de até 15,6 polegadas. O acessório apresenta dois bolsos laterais de malha de furos, indicados para armazenar garrafas de água. Além disso, traz um bolso médio na parte frontal inferior, um bolso pequeno na superior central, outro médio acima do pequeno, e a abertura principal: todos com fecho em zíper. Este modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 306.

O produto é confeccionado inteiramente em tecido e malha. A parte de trás para apoio das costas foi desenvolvida em material confortável. Ela tem 49 cm de comprimento, 36 cm de altura e 7 cm de largura.

A Pavilion Tech, da HP, oferece design esportivo e foi confeccionada inteiramente em tecido e malha. A mochila apresenta dois bolsos fundos de tecido, um para cada lado do produto, a fim de acomodar objetos como garrafas, celulares e óculos. Ela conta com duas alças de transporte, uma frontal e no meio do corpo e outra no topo. O interior das alças é desenvolvido em material confortável, e o apoio para as costas oferece acolchoado anatômico para as costas. As alças dispõem de um feixe de encaixe que as une, ideal para firmar a bolsa ao corpo. Já a abertura principal contém fecho de zíper. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 309.

O interior é dividido em duas sessões: uma específica para notebooks de até 15,6 polegadas (que pode ser aberta por um bolso atrás do principal, também com fecho em zíper), e outra com espaço amplo para qualquer pertence. Todo o interior é feito de material especialmente revestido e a parte exterior é resistente à água. O modelo tem 36 cm comprimento, 10 cm de altura e 52 cm de largura. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os usuários pontuam o interior bem organizado do produto e o conforto gerado pelos apoios de costas. Porém, criticam o preço elevado e a fragilidade do zíper.

A mochila Gamer 3EJ61LA, da HP, conta com design moderno e apoio sólido frontal que ajuda a proteger a bolsa. Ela conta com três aberturas com fecho em zíper: uma média na frente, uma grande atrás, e outra mais larga no fim. O último bolso é exclusivo para armazenar notebooks de até 15,6 polegadas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 359 para adquirir o produto.

O interior dos bolsos é revestido por materiais mais rígidos, o que garante firmeza e organização entre cada bolso. A bolsa promete ser ideal para uso frequente por ter bastante espaço de armazenamento. Ela tem 48,5 cm comprimento, 31 cm de altura e 14,5 cm de largura. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a qualidade do produto. Porém, criticam o preço elevado.

