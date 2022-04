Monitor 144 Hz: 6 modelos ideais para jogos por a partir de R$ 1.105

1 de 7 Monitor 144 Hz: lista reúne seis modelos que devem agradar os gamers por preços que variam entre R$ 1.105 e R$ 2.070 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Monitor 144 Hz: lista reúne seis modelos que devem agradar os gamers por preços que variam entre R$ 1.105 e R$ 2.070 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Monitor ultrawide LG: onde comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O LG Pro Gamer 24GL600F é um monitor para quem busca uma tela capaz de oferecer uma experiência de maior desempenho. A tela Full HD LED de 24 polegadas possui taxa de atualização de até 144 Hz, valor essencial em jogos competitivos modernos. A avaliação dos consumidores na Amazon mostra que esta combinação é interessante para quem pretende explorar esse universo competitivo. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 1.105.

O tempo de resposta é de até 1 ms, tendo ainda suporte à tecnologia FreeSync, que promete sincronizar a exibição de quadros para evitar os efeitos de screen tearing (quebra nas imagens). Atualmente, o equipamento está avaliado em 4,8 de 5 estrelas. No entanto, de acordo com as avaliações, os usuários notaram a falta de um conforto visual quando a taxa de brilho é elevada.

Prós: custo-benefício e sincronização alta

custo-benefício e sincronização alta Contra: taxa de brilho alta pode causar desconforto visual

2 de 7 LG 24GL600F tem visual mais arrojado com detalhes na cor vermelha — Foto: Divulgação/LG LG 24GL600F tem visual mais arrojado com detalhes na cor vermelha — Foto: Divulgação/LG

O LG UltraGear 24GN600 é um monitor com tela plana que promete oferecer uma maior qualidade e uma experiência de maior desempenho. O display é um modelo de 23,8 polegadas com resolução HDR10 e taxa de atualização de 144 Hz. A avaliação dos consumidores da Amazon mostra que esta combinação é interessante para quem pretende explorar melhor os gráficos dos jogos. O produto é visto por valores que partem de R$ 1.519.

O monitor conta com a tecnologia OnScreen Control, função que permite alterar as configurações da tela, customizar a tela em até 14 modos. A tela recebeu avaliação 4,8 de 5 estrelas. Os consumidores apontam que monitor é uma boa opção pelo preço que é oferecido, além da confortabilidade e da tecnologia FreeSync, uma função para combater o problema da quebra de quadros em jogos quando eles são reproduzidos com frames cortados.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pode apresentar dead pixel após determinado tempo de uso

3 de 7 LG UltraGear 24GN600 apresenta taxa de atualização de 144 Hz e tecnologia FreeSync — Foto: Divulgação/LG LG UltraGear 24GN600 apresenta taxa de atualização de 144 Hz e tecnologia FreeSync — Foto: Divulgação/LG

O MSI Optix G24C pode ser uma boa opção para quem procura um display curvo. O monitor utiliza tela da Samsung com curvatura de 1800R. O monitor LED de 24 polegadas e resolução Full HD oferece suporte à tecnologia FreeSync, que tem como função adequar a exibição dos quadros com os quadros gerados pela GPU. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 1.647.

O produto oferece ainda um sistema que permite ao jogador utilizar uma mira sobreposta na tela, que pode ser ajustada de acordo com o game. Esta característica deve facilitar a vida dos gamers principalmente em jogos FPS. Na Amazon, o Msi Optix G24C recebeu avaliação 4,5 de 5 estrelas. Porém, diversos consumidores apontaram uma pequena falha no LED no canto da tela após um determinado tempo de uso.

Prós: tela de alta qualidade e configurações intuitivas e fáceis

tela de alta qualidade e configurações intuitivas e fáceis Contra: controle de brilho

4 de 7 MSI Optix G24C utiliza um display curvo da Samsung — Foto: Divulgação/MSI MSI Optix G24C utiliza um display curvo da Samsung — Foto: Divulgação/MSI

O AOC Hero 27G2 é um monitor com tela plana que promete oferecer uma maior qualidade. Ele é um modelo de 27 polegadas com resolução Full HD. A taxa de atualização de até 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms podem trazer vantagem durante os jogos, já que podem diminuir o tempo de reação dos jogadores. O monitor possui um visual que traz bordas finas para o display e sua base ajustável promete um controle preciso da altura e ângulo de visão. Esta opção é encontrado por cerca de R$ 1.755.

Ele ainda tem tecnologia G-Sync, da Nvidia, que elimina qualquer corte ou travamentos por meio da sincronização, sem travamentos na tela. Na Amazon, o AOC Hero 27G2 recebeu avaliação 4,6 de 5 estrelas. Os consumidores apontam que monitor é uma boa opção pelo preço que é oferecido, além da confortabilidade do Dial Point, uma mira vermelha que fica posicionada no centro da tela para mais rapidez e eficiência durante os jogos.

Prós: qualidade de imagem

qualidade de imagem Contras: pixelização na tela

5 de 7 O AOC Hero 27G2 é um monitor com tela plana e taxa de atualização de até 144 Hz — Foto: Reprodução/AOC O AOC Hero 27G2 é um monitor com tela plana e taxa de atualização de até 144 Hz — Foto: Reprodução/AOC

O Samsung ‎C24RG50FQL é um monitor com 23,5 polegadas que promete mais imersão para quem procura investir em uma maior qualidade de imagem nos jogos. A tela apresenta resolução Full HD, LED curvo com uma quantidade de cores maior que 16 milhões, taxa de atualização de 144 Hz e tempo de resposta 4 ms. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 1.899.

O C24RG50FQL é avaliado em 4,9 de 5 estrelas na Amazon. De acordo com os consumidores, o maior destaque do monitor é a tela curva, capaz de trazer uma imersão maior durante os jogos. Outras avaliações, no entanto, apontam dificuldades ao instalar a tela em um suporte devido à entrada circular.

Prós: tela curva apresenta uma imersão maior durante os jogos

tela curva apresenta uma imersão maior durante os jogos Contra: não tem entrada para suporte na parte traseira

6 de 7 Samsung Odyssey CRG50 traz resolução Full HD e LED curvo — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Odyssey CRG50 traz resolução Full HD e LED curvo — Foto: Divulgação/Samsung

O BenQ Zowie XL2411P é um dispositivo que promete conforto visual por conta do sistema Eye-Care e seu equalizador de tons pretos, o que facilita a visualização de áreas mais escuras sem que comprometa as demais cenas. O monitor possui uma tela de 24 polegadas de tamanho, resolução Full HD, taxa de atualização de 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.070 para adquirir o produto.

Além disso, sua interface oferece as seguintes conexões: DVI-DL, Display Port, HDMI e P2 (3,5 mm). O modelo conta com 4,8 de 5 estrelas de avaliação na Amazon. O destaque entre os consumidores fica para o Color Vibrance, que propõe flexibilidade para ajustar o tom de cor preferido e torna a saturação de cores mais definida com 20 níveis de configuração.

Prós: flexibilidade para ajustar o tom de cor preferido

flexibilidade para ajustar o tom de cor preferido Contra: cristal da tela muito sensível

7 de 7 BenQ ZOWIE XL2411P possui dimensões de 55,9 x 57 x 21,9 cm; sua altura pode ser ajustada — Foto: Divulgação/BenQ BenQ ZOWIE XL2411P possui dimensões de 55,9 x 57 x 21,9 cm; sua altura pode ser ajustada — Foto: Divulgação/BenQ

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"