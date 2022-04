Monitor vertical para PC: veja 6 modelos com ajuste de inclinação

Monitores verticais para PC podem ser interessantes para quem quer uma segunda tela para trabalho. Os modelos com ajuste de inclinação permitem que o monitor fique em pé para facilitar a leitura ou mesmo para auxiliar na edição de fotos e vídeos. Empresas como Samsung , LG e AOC oferecem opções por preços a partir de R$ 699 , como é o caso do LG 20MK400H-B, que traz taxa de atualização de 160 Hz e também pode ser interessante para jogos.

1 de 7 Monitor vertical para PC: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 699 e R$ 2.999 — Foto: Unsplash/Josh Sorenson Monitor vertical para PC: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 699 e R$ 2.999 — Foto: Unsplash/Josh Sorenson

Monitor ultrawide LG: onde comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O LG 20MK400H-B é um monitor para quem busca uma tela mais em conta que ainda seja capaz de oferecer uma experiência de maior desempenho. O display é um modelo de 19,5 polegadas com resolução HD e taxa de atualização de 160 Hz. A avaliação dos consumidores da Amazon mostra que esta combinação é interessante para quem pretende explorar jogos competitivos e sua inclinação promete oferecer uma visão melhor durante as partidas. Ele é vendido por preços a partir de R$ 699.

O monitor conta com OnScreen Control, função que permite alterar as configurações da tela e customizar o monitor em até 14 modos, com o Screen Split 2.0 e Flicker Safe. Atualmente, o equipamento está avaliado em 4,6 de 5 estrelas. No entanto, de acordo com as avaliações, os usuários notaram a falta de um conforto visual quando a taxa de brilho está mais baixa.

Prós: preço e taxa de atualização

preço e taxa de atualização Contras: base desnivelada e pode causar desconforto depois de muito tempo de uso

2 de 7 LG 20MK400H-B oferece display de 19,5 polegadas com resolução HD — Foto: Divulgação/LG LG 20MK400H-B oferece display de 19,5 polegadas com resolução HD — Foto: Divulgação/LG

O AOC Hero 24G2 é um monitor com tela plana que promete oferecer uma maior qualidade. Ele é um modelo de 23,8 polegadas com resolução Full HD. A taxa de atualização de até 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms podem trazer vantagem nos games, já que deve diminuir o tempo de reação dos jogadores. O monitor possui um visual que traz bordas finas para o display e sua base ajustável oferece um controle preciso da altura e ângulo de visão. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 1.389.

A sua tecnologia AMD FreeSync elimina qualquer corte ou travamento por meio da sincronização do GPU e do monitor. Na Amazon, o AOC Hero 24G2 recebeu avaliação 4,7 de 5 estrelas. Os consumidores apontam que monitor é uma boa opção pelo preço que é oferecido, além da confortabilidade e da tecnologia Dial Point, uma mira vermelha que fica posicionada no centro da tela para mais rapidez e eficiência durante os jogos.

Prós: custo-benefício, base ajustável e resolução

custo-benefício, base ajustável e resolução Contras: light bleeding (vazamento de luz no monitor em jogos mais escuros)

3 de 7 AOC Hero tem 23,8 polegadas e taxa de atualização de 144 Hz — Foto: Divulgação/AOC AOC Hero tem 23,8 polegadas e taxa de atualização de 144 Hz — Foto: Divulgação/AOC

O LG Ultragear 27GL650F é um monitor de uma das linhas principais de gamer da empresa sul-coreana. Ele é mais um modelo de 27 polegadas, com 144 Hz, que promete entregar uma experiência avançada com seu painel IPS Full HD com HDR10 e sRGB 99%, para cores mais realistas e imagens fluidas enquanto joga. O item está avaliado em 5 de 5 estrelas e pode ser visto por valores que partem de R$ 2.399 na Amazon.

O monitor conta com duas conectividades HDMI, DisplayPort, visão ampliada de 178 graus, taxa de atualização de 75 Hz e tecnologia G-Sync, função que elimina cortes e minimizando as repetições de imagem para uma experiência mais fluida. O destaque dos compradores é em relação às altas configurações visuais durante as partidas. A reclamação fica pelo botão de configuração do monitor, que é único e funciona como um sistema joystick, sendo difícil de se adaptar.

Prós: custo-benefício, qualidade de imagem e velocidade

custo-benefício, qualidade de imagem e velocidade Contras: funciona em 144 Hz apenas com o cabo Display Port e no HDMI

4 de 7 O LG Ultragear conta com 2 conectividade HDMI, DisplayPort e visão ampliada de 178 graus — Foto: Reprodução/LG O LG Ultragear conta com 2 conectividade HDMI, DisplayPort e visão ampliada de 178 graus — Foto: Reprodução/LG

O Samsung LC27RG50FQLXZD pode ser uma boa opção para quem busca um monitor curvo e Full HD. O monitor de 27 polegadas conta com um visual moderno e pode ser indicado para quem busca investir em uma tela de alto desempenho para jogos. Ele monitor conta com uma taxa de atualização de 240 Hz e um display com inclinação ajustável. O modelo é comercializado por valores que partem de R$ 2.439.

O está avaliado em 4,6 de 5 estrelas na Amazon e o maior destaque entre os consumidores é a tela curva, capaz de trazer uma imersão maior durante os jogos. Outras avaliações, no entanto, apontam dificuldades ao instalar a tela em um suporte devido a sua entrada circular.

Prós: taxa de atualização de 240 Hz e alto desempenho quando o brilho está alto

taxa de atualização de 240 Hz e alto desempenho quando o brilho está alto Contras: parte traseira do monitor para colocar suporte tem um detalhe em forma de círculo e não é de fácil encaixe

5 de 7 O Samsung LC27RG50FQLXZD é um monitor curvo e Full HD de 27 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung LC27RG50FQLXZD é um monitor curvo e Full HD de 27 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung

O LG 27UL650 pode ser considerado uma das melhores telas para jogadores avançados. O monitor de 27 polegadas com ajustes de eixo oferece taxa de atualização de 60 Hz e resolução 4K em até 400 nits de brilho e gamas de cores. A tela conta com a função OnScreen Control, permitindo alterar as configurações da tela em até 14 modos, com o Screen Split 2.0 e VESA DisplayHDR para uma tela com mais de 1,07 bilhão de cores. Ele é vendido por cifras que partem de R$ 2.799.

O modelo conta com uma base curvada para uma maior estabilidade e pode ser ajustada para configurar a altura, a rotação e a inclinação do monitor. O 27UL650 é avaliado em 4,1 de 5 estrelas na Amazon. De acordo com os relatos dos consumidores, o monitor apresenta ótima qualidade e bom custo-benefício. No entanto, uma das principais queixas é que ele não acompanha fonte de energia.

Prós : tela promete uma qualidade elevada

: tela promete uma qualidade elevada Contras: relatos de a tela ser frágil e falta de portas USB na parte traseira do monitor

6 de 7 O LG 27UL650 tem taxa de atualização de 60 Hz e resolução UHD 4K em até 400 nits de brilho — Foto: Reprodução/LG O LG 27UL650 tem taxa de atualização de 60 Hz e resolução UHD 4K em até 400 nits de brilho — Foto: Reprodução/LG

O LG 34WP550 é um monitor UltraWide de 34 polegadas que promete mais imersão para quem trabalha com programação e edição de fotos. A tela maior com resolução Full HD de 21:9 e taxa de atualização de 75 Hz pode oferecer desempenho e um bom campo de visão para quem procura uma tela com proporção maior do que os demais modelos. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.999 para adquirir o produto.

O monitor que também oferece uma visão com OnScreen Control, função que permite alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos e qualidade de imagem com o HDR10. A base e o design de tela são sem bordas e podem ser ajustadas em inclinação e altura.

Prós: tela grande e taxa de atualização de 75 Hz

tela grande e taxa de atualização de 75 Hz Contras: preço elevado

7 de 7 LG 34WP550 é um monitor ultrawide que traz resolução Full HD e taxa de atualização de 75 Hz — Foto: Divulgação/LG LG 34WP550 é um monitor ultrawide que traz resolução Full HD e taxa de atualização de 75 Hz — Foto: Divulgação/LG

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"