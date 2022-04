Mouse branco: veja 7 modelos por a partir de R$ 24

Mouses brancos podem ser ideais para quem quer um produto que combine com o setup ou com a cor da mesa. Empresas como Logitech , Redragon , HP e Multilaser oferecem modelos que trazem especificações que podem agradar usuários que buscam um periférico para produtividade ou jogos. A opção mais barata da lista é o Multilaser MO286, que apresenta conexão USB e 1.200 DPI por preços a partir de R$ 24 .

Já o Logitech Pebble M350 é um mouse slim que traz bateria de até 18 meses por valores que partem de R$ 98. Outra alternativa é o Redragon M702W-1, que é voltado para o público gamer e conta com iluminação RGB por cerca de R$ 149. Confira a seguir sete mouses brancos para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Mouse branco: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 24 e R$ 149 — Foto: Pedro Cardoso/TechTudo Mouse branco: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 24 e R$ 149 — Foto: Pedro Cardoso/TechTudo

Onde comprar mouse gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Multilaser MO286 configura uma das opções mais em conta, mas mesmo assim traz especificações de destaque que se equiparam aos mouses com cifras elevadas. A ficha técnica do MO286 inclui conectividade via USB com tecnologia plug and play, que permite usar assim que conectar no PC ou outro aparelho. Este modelo é vendido por preços a partir de R$ 24.

A estrutura de 20 x 12 x 7 cm agrega três botões, além de um sensor óptico embutido. As características também contemplam resolução de 1.200 DPI, o que deve conferir um desempenho intermediário em termos de velocidade do mouse. O alcance, por sua vez, vai até seis metros, enquanto a alimentação é feita por uma única pilha AA. Os sistemas compatíveis são Windows, macOS e Linux. As classificações de compradores ficam em 4,4 estrelas. Os comentários elogiam o custo-benefício, mas criticam a durabilidade e a falta de um botão para desligá-lo após o uso.

Prós: custo-benefício e sem fio

custo-benefício e sem fio Contras: durabilidade limitada

2 de 8 Multilaser MO286 se destaca pelo custo-benefício — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser MO286 se destaca pelo custo-benefício — Foto: Divulgação/Multilaser

O M260, da HP, conta com um design ergonômico e ambidestro, de modo a adequar-se tanto aos destros quanto aos canhotos. A estrutura dispõe de seis botões ao total, com funções que variam entre a regulagem do DPI até controle da iluminação. Com proporções de ‎11,6 x 6,3 x 3,7 cm, o produto alcança o peso de 99 g e promete resistência e estabilidade durante o uso. Esta opção é encontrado por valores que partem de R$ 66.

O modelo pode se destacar entre aqueles que buscam detalhes a mais no design, já que, além do acabamento branco, o produto também traz iluminação RGB. O sistema de conexão conta com cabo USB, que tem comprimento de até 1,50 m e a ficha técnica menciona DPI que varia entre 800 e 6.400. Entre as considerações dos consumidores, é possível destacar a ergonomia e a qualidade do acabamento.

Prós: ampla taxa de variação de DPI

ampla taxa de variação de DPI Contras: tamanho intermediário

3 de 8 HP ‎M260 tem design ergonômico — Foto: Divulgação/HP HP ‎M260 tem design ergonômico — Foto: Divulgação/HP

O Logitech M220 promete um funcionamento silencioso. Além disso, o tamanho oferecido pelo produto entrega proporções compactas, de 9,9 x 6 x 3,9 cm e peso de 18 g. Outra característica de destaque é a conectividade sem fio que permite ao usuário conectar o mouse ao PC sem a necessidade de fios, apenas com o receptor USB. Ele deve se destacar entre consumidores que buscam um item diminuto, eficaz e silencioso. O produto é visto por cifras que partem de R$ 69.

A estrutura apresenta três botões e pontos emborrachados na base do produto, de modo a conferir maior estabilidade durante o uso. O mouse traz um formato pensado em assegurar ergonomia e promete carga para até 18 meses de funcionamento por meio de pilhas. A avaliação do produto na Amazon é de 4,8 de 5 estrelas. Entre os destaques elencados pelos consumidores, está a ausência de barulho e a ergonomia. Por outro lado, alguns compradores apontam dificuldades com a tecnologia de sensor do produto.

Prós: formato ergonômico e autonomia de 18 meses

formato ergonômico e autonomia de 18 meses Contras: sensor entrega números baixos de DPI

4 de 8 Logitech M220 promete bateria com autonomia para até 18 meses — Foto: Divulgação/Logitech Logitech M220 promete bateria com autonomia para até 18 meses — Foto: Divulgação/Logitech

O Pebble M350, da Logitech, se enquadra no modelo slim, que tem corpo longo, mas é achatado. Indicado para quem procura por produtos compactos, o mouse também dispensa fios durante o uso. O funcionamento dele é por pilhas e a promessa é de que a bateria possa garantir autonomia de até 18 meses. O periférico é encontrado por valores a partir de R$ 98.

Com tamanho de ‎24 x 8,5 x 3,4 cm, o mouse tem sensor com resolução de 1.000 DPI e três botões para controle. Ele é compatível com sistemas como Windows 10, 11 ou superior, bem como macOS 10.14 e Chrome OS. Consumidores que já adquiriram o produto classificam o Pebble M350 em 4,9 estrelas. Os comentários mencionam clique silencioso e precisão satisfatória. Entretanto, ciriticam a ergonomia.

Prós: botão para desligamento e tamanho compacto

botão para desligamento e tamanho compacto Contras: pode deixar a desejar em termos de ergonomia

5 de 8 Logitech Pebble M350 é compacto e tem design similar aos mouses da Apple — Foto: Divulgação/Logitech Logitech Pebble M350 é compacto e tem design similar aos mouses da Apple — Foto: Divulgação/Logitech

O HP S4000 é uma opção considerável para quem deseja dispensar os fios durante o uso. Ele se conecta ao PC via Wi-Fi e usa pilhas para funcionar. Além disso, ele é compatível com uma ampla gama de sistemas, como ‎MacOS, Linux, Windows 8, Windows 7 e Windows 10. Em termos de estrutura, o produto com tampa inferior em alumínio traz proporções de ‎11,5 x 6,1 x 3,2 cm e pesa 65 g, números que sugerem um tamanho mais compacto e leve. O acabamento permite um uso ambidestro e a amplitude do alcance é de até dez metros de distância entre computador e mouse.

Avaliado em 4,6 estrelas na Amazon, o produto tem como destaque entre os comentários o funcionamento silencioso e o acabamento elaborado. No entanto, de acordo com os usuários, ele pode deixar a desejar em termos de ergonomia. Já o DPI oferecido, de 1600, é um número relativamente baixo em comparação com outros modelos listados. Este modelo é encontrado por preços que partem de R$ 99.

Prós: botão para desligar após o uso

botão para desligar após o uso Contras: DPI baixo

6 de 8 HP S4000 tem alcance de até dez metros — Foto: Divulgação/HP HP S4000 tem alcance de até dez metros — Foto: Divulgação/HP

O Logitech G203 deve se destacar entre o público gamer. Isso porque as configurações, bem como o design, podem atender demandas específicas dos jogadores. Ele traz sensor de 8.000 DPI com botão de fácil acesso para permitir a regulagem. As luzes RGB também personalizam o produto, o que pode ser um diferencial para os gamers. Também é possível controlar a frequência e a luminosidade por meio de um app disponibilizado pela fabricante. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 129.

A conexão usa um cabo com saída USB que pode ser usada para plugar o mouse no computador ou no notebook. Quanto às dimensões, elas ficam por volta de ‎16 x 11 x 14 cm, números que indicam um tamanho ligeiramente maior do que outros modelos. A avaliação do produto por consumidores da Amazon fica em 4,9 estrelas e inclui comentários de experiências positivas de usuários em jogos.

Prós: sensor de DPI ajustável

sensor de DPI ajustável Contras: preço elevado

7 de 8 Logitech G203 deve se destacar entre o público gamer — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G203 deve se destacar entre o público gamer — Foto: Divulgação/Logitech

O Redragon M702W-1 tem especificações elaboradas e é voltado para um público que busca por precisão para usar no trabalho ou durante a jogatina. As especificações contemplam um sensor variável de 4.000 DPI, bem como botões físicos que podem ajudar a controlar periférico. Um dos destaques é o software disponibilizado que permite ajustar as configurações do produto com maior facilidade. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 149 para adquirir o produto.

O M702W-1 tem nove botões programáveis e funciona com a ajuda de um cabo USB trançado que deve garantir durabilidade mesmo sob uso intenso. Com design ambidestro, a Redragon promete ergonomia e versatilidade no mouse. Ele também conta com iluminação RGB e tem base em teflon para possibilitar um deslizamento suave. A Amazon reúne classificações do produto que elogiam a quantidade de configurações disponíveis, bem como a pegada universal que ele proporciona. As avaliações ficam em 4,7 de 5 estrelas disponíveis.

Prós: ergonomia e configurações personalizáveis

ergonomia e configurações personalizáveis Contras: preço e presença de fio

8 de 8 Redragon M702W-1 tem luzes RGB — Foto: Divulgação/Redragon Redragon M702W-1 tem luzes RGB — Foto: Divulgação/Redragon

Com informações da Multilaser, Redragon e Logitech

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"