Mouse HP: veja 8 modelos por a partir de R$ 34

1 de 9 Mouse HP: lista reúne modelos por preços que variam entre R$ 34 e R$ 143 — Foto: Pedro Cardoso/TechTudo Mouse HP: lista reúne modelos por preços que variam entre R$ 34 e R$ 143 — Foto: Pedro Cardoso/TechTudo

Onde comprar mouse gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O HP M160 é um mouse preto com fio voltado para o público gamer. Ele possui conexão via cabo USB e tem fio com 1,3 metro de comprimento. O periférico traz desenho minimalista, mas conta com luzes de LED de transição nas laterais e no scroll, o que pode aprimorar o visual do setup. O produto é vendido por preços a partir de R$ 34 na Amazon.

De acordo com a fabricante, o mouse possui design ergonômico, sensor ambidestro e ainda promete boa estabilidade durante as partidas. Ele pesa cerca de 110 gramas, é compatível com Windows, Linux e macOS e possui resolução de até 1000 DPI.

Prós: preço baixo e sensor ambidestro

preço baixo e sensor ambidestro Contras: possui DPI baixo

2 de 9 M160, da HP, possui design ergonômico e garante boa estabilidade para jogos — Foto: Divulgação/HP M160, da HP, possui design ergonômico e garante boa estabilidade para jogos — Foto: Divulgação/HP

O HP 100 é um modelo simples com conexão USB. O mouse possui fio com 1,5 metro de comprimento, o que permite uma certa liberdade para movimentar o mouse sobre a mesa de trabalho. Ele também traz design ambidestro e pode ser controlado tanto por usuários destros quanto canhotos.

O periférico é compatível com Windows, pesa cerca de 70 gramas, promete boa precisão e possui sensor com resolução de 1200 DPI. No site da Amazon, é possível encontrar o modelo por cifras que partem de R$ 46.

Prós: sensor ambidestro

sensor ambidestro Contras: possui DPI baixo

3 de 9 HP 1000 possui conexão por fios e tem resolução de 1200 DPI — Foto: Divulgação/HP HP 1000 possui conexão por fios e tem resolução de 1200 DPI — Foto: Divulgação/HP

O M260 é um modelo de mouse com fio com foco no público gamer. Apesar do design simples, a opção possui detalhes em LED RGB nas laterais e também possui um desenho otimizado para jogos. De acordo com a fabricante, o mouse é confeccionado em material resistente e durável e também garante uma boa estabilidade durante as partidas. Esta opção é vista na Amazon por cerca de R$ 60.

Ele permite o ajuste de resolução de DPI, que pode variar de 800 a 6400 DPI. O periférico conta ainda com design ergonômico e ambidestro e possui conexão via cabo USB com 1,5 metro de comprimento. O modelo pesa cerca de 100 gramas e é compatível com Windows, Linux e macOS.

Prós: ajuste de DPI e botões programáveis

ajuste de DPI e botões programáveis Contras: não há

4 de 9 HP M260 é indicado para gamers e possui resolução ajustável — Foto: Divulgação/HP HP M260 é indicado para gamers e possui resolução ajustável — Foto: Divulgação/HP

O HP 200 é mouse sem fio, com conexão Plug & Play via receptor USB. O modelo possui tamanho um pouco menor e tem as laterais emborrachadas, garantindo maior estabilidade. Seu design é ambidestro e a estrutura do mouse também é mais arredondada, prometendo conforto mesmo durante longas horas de trabalho.

Por ser um mouse sem fio, o modelo pode permitir uma maior liberdade de movimentos na mesa de trabalho. Ele é alimentado por duas pilhas AAA, pesa cerca de 80 gramas e possui sensibilidade de 1000 DPI. No site da Amazon, o HP 200 pode ser visto por preços a partir de R$ 77.

Prós: sem fio, design ambidestro e laterais emborrachadas

sem fio, design ambidestro e laterais emborrachadas Contras: DPI baixo

5 de 9 HP 200 é um mouse sem fio alimentado por duas pilhas AAA — Foto: Divulgação/HP HP 200 é um mouse sem fio alimentado por duas pilhas AAA — Foto: Divulgação/HP

O HP S4000 é um mouse branco sem fios. Ele possui conexão do tipo Plug & Play, que funciona por meio de um receptor via USB, ou seja, basta conectar o periférico para começar a usá-lo. A opção conta com um design elegante e arredondado, com acabamentos na cor prata. O modelo é ambidestro, e promete cliques silenciosos.

Ele pesa cerca de 65 gramas, é alimentado por pilhas que têm vida útil de até seis meses, e ainda traz tecnologia de inatividade automática. É compatível com Windows, Linux e macOS. A sensibilidade do mouse é ajustável, e pode assumir velocidades de 800, 1200 e 1600 DPI. No site da Amazon, o modelo pode ser visto por cifras que parte de R$ 103.

Prós: cliques silenciosos, tecnologia de inatividade automática e DPI ajustável

cliques silenciosos, tecnologia de inatividade automática e DPI ajustável Contras: não há

6 de 9 HP S4000 traz tecnologia de inatividade automática e possui cliques silenciosos — Foto: Divulgação/HP HP S4000 traz tecnologia de inatividade automática e possui cliques silenciosos — Foto: Divulgação/HP

O HP X200 traz um design ergonômico minimalista com acabamento escovado e indicador LED de bateria. O modelo não possui fios e a conexão é feita via receptor USB. Ele é alimentado por uma pilha do tipo CR123A, que pode durar por até 18 meses. Além disso, ele também traz um indicador que permite que o usuário acompanhe o status da bateria. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 103.

O item conta ainda com sensor de DPI ajustável, que permite definir a sensibilidade do mouse em 800, 1200 ou 1600 DPI. O mouse pesa 65 gramas, e é compatível com Windows, Linux e macOS. O design ambidestro também é um ponto positivo, já que permite que tanto usuários destros quanto usuários canhotos utilizem o mouse.

Prós: sensor de bateria, design ambidestro e DPI ajustável

sensor de bateria, design ambidestro e DPI ajustável Contras: não há

7 de 9 HP X200 possui DPI ajustável, design ambidestro e sensor indicador de bateria — Foto: Divulgação/HP HP X200 possui DPI ajustável, design ambidestro e sensor indicador de bateria — Foto: Divulgação/HP

O HP 250 traz um design ambidestro, ergonômico e com acabamentos arredondados, garantindo conforto mesmo após longas horas de uso. O modelo possui conexão do tipo Plug & Play via receptor USB, e é alimentado por uma pilha AA com autonomia de até 12 meses.

O modelo possui pouco mais de 90 gramas e também permite o ajuste de sensibilidade entre 1000, 1200 ou 1600 DPI. Ele possui compatibilidade com Windows, Linux e macOS. No site da Amazon, é possível encontrá-lo por cifras a partir de R$ 124.

Prós: DPI ajustável e design ambidestro

DPI ajustável e design ambidestro Contras: preço mais alto pode ser um impeditivo

8 de 9 HP 250 possui ajuste de sensibilidade e tem bateria com autonomia de até 12 meses — Foto: Divulgação/HP HP 250 possui ajuste de sensibilidade e tem bateria com autonomia de até 12 meses — Foto: Divulgação/HP

O Z3700, da HP, é mouse com design minimalista. Ele não possui fios e sua conexão é feita via receptor USB. A opção é alimentada por uma pilha AA, que tem vida útil de até 16 meses. O mouse também traz tecnologia de LED azul e garante boa usabilidade mesmo em diferentes tipos de superfícies, podendo ser usado em mármores e até tapetes.

Ele pesa cerca de 50 gramas, e possui sensor com 1200 DPI de resolução. O modelo também é compatível com Windows e macOS, e pode ser usado tanto por usuários destros quanto canhotos. No site da Amazon, é possível encontrá-lo por valores que partem de R$ 143.

Prós: design elegante e ambidestro

design elegante e ambidestro Contras: preço mais alto e DPI baixo

9 de 9 HP Z3700 traz um design minimalista — Foto: Divulgação/HP HP Z3700 traz um design minimalista — Foto: Divulgação/HP

Com informações da HP (1/2/3/4)

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"