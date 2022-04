Notebook 16 GB RAM: conheça 6 modelos para produtividade ou jogos

Notebooks com 16 GB de RAM podem ser ideias para usuários que buscam um laptop avançado para produtividade ou jogos. O componente é o responsável por armazenar temporariamente os arquivos do PC para facilitar a abertura dos programas. Portanto, uma peça de 16 GB deve ser o suficiente para máquinas potentes. O modelo mais barato da lista é o HP 256-G8, que apresenta SSD de 256 GB e Windows 11 por preços a partir de R$ 4.068 .

O 256-G8, da HP, é um notebook com uma tela de 15,6 polegadas. O computador apresenta processador Core 5i, da Intel, que conta com quatro núcleos para realizar multitarefas de forma rápida e eficiente. O modelo oferece sistema operacional Windows 11 e memória RAM de 16 GB. O produto pode ser adquirido por preços a partir de R$ 4.068.

Esta opção disponibiliza um SSD de 256 GB, que é mais rápido que os HDs tradicionais. Ele pode ser útil para combater travamentos e rodar programas de forma veloz.

Prós: apresenta SSD de 256 GB

apresenta SSD de 256 GB Contras: apresenta apenas duas entradas USB

O Swift 3, da Acer, apresenta uma tela de 14 polegadas. O notebook oferece armazenamento SSD de 256 GB e memória RAM de 16 GB. O modelo disponibiliza sistema operacional Windows 10 e um processador Intel Core 5i. O display do dispositivo é um pouco menor que outros laptops do mercado, o que pode ser interessante para quem procura por um aparelho mais compacto.

Ele é vendido por valores que partem de R$ 5.475. O Acer Swift 3 é indicado para edição de vídeos e produtividade. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam a eficiência de operação.

Prós: tela mais compacta que os produtos da concorrência

tela mais compacta que os produtos da concorrência Contras:

O Inspiron 15 i1101-M60S, da Dell, conta com uma tela de 15,6 polegadas. Ele oferece um design ultrafino e processador Intel Core i7 de 11ª geração, ideal para jogos pesados ou edição multimídia em programas exigentes. O laptop garante sistema operacional Windows 11, armazenamento SSD de 512 GB e memória RAM de 16 GB.

Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a rapidez e desempenho. Este modelo é visto por cifras a partir de R$ 6.799.

Prós: design ultrafino e SSD potente

design ultrafino e SSD potente Contras: ausência de entrada para cabo Ethernet

O Aspire Nitro 5, da Acer, é um notebook com tela de 15,6 polegadas que apresenta iluminação do teclado em LED vermelha, ideal para combinar com o ambiente. O computador ainda traz SSD de 512 GB e memória RAM de 16 GB. A ficha técnica fica completa com sistema operacional Linux Endless OS e processador AMD Ryzen 5-4600H, que permite rodar programas pesados sem engasgar. Ele é indicado para os gamers e pode ser encontrado por cerca de R$ 7.299.

Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a ótima eficiência para rodar programas exigentes. No entanto, criticam o som baixo dos alto-falantes.

Prós: promete rodar programas pesados sem engasgar

promete rodar programas pesados sem engasgar Contras: sistema Linux pode desagradar alguns usuários

O G15, da Dell, tem uma tela de 15,6 polegadas. O notebook ainda conta com processador Ryzen 5, da AMD, e SSD de 512 GB, além de memória RAM de 16 GB. Ele dispõe de sistema operacional Windows 11 e teclado com iluminação RGB com diversos esquemas de controle de luz. O produto é visto por preços que partem de R$ 7.199.

Este modelo é classificado como uma máquina versátil, logo, pode ser usado tanto para o cotidiano como para edição multimídia e programas pesados. Avaliado com uma nota de 3,9 de 5 na Amazon, os usuários destacam a eficiência do produto para rodar jogos pesados. No entanto, criticam o superaquecimento da máquina.

Prós: iluminação RBG no teclado

iluminação RBG no teclado Contras: o teclado não oferta o padrão ABNT2 (com "ç" e outros símbolos)

O Legion 5i, da Lenovo, apresenta uma tela de 15,6 polegadas, SSD de 512 GB e memória RAM de 16 GB. O notebook traz um processador Intel Core i7 de 10ª geração, um dos mais potentes do mercado com a presença de seis núcleos para ações multitarefas.

O chip deve ser ideal para edição de vídeos e jogos. O computador com sistema operacional Windows 10 é comercializado por cifras a partir de R$ 8.639. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam a eficiência da máquina. Porém, criticam o preço elevado.

Prós: promete rodar programas pesados

promete rodar programas pesados Contras: preço elevado

