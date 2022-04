Notebook com SSD 512 GB: veja 7 modelos para produtividade ou jogos

1 de 8 Notebook com SSD 512 GB: lista reúne modelos por preços que variam entre R$ 4.003 e R$ 19.799 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Notebook com SSD 512 GB: lista reúne modelos por preços que variam entre R$ 4.003 e R$ 19.799 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Notebook gamer Acer: qual escolher? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O Acer Aspire 5 é um notebook de entrada com configurações mais simples e preço mais em conta. O modelo pode ser uma boa opção para quem procura um computador com foco em produtividade, seja para trabalho ou estudos. O laptop é equipado com processador Intel Core i5 de 10ª geração, tem 4 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento em SSD. A placa de vídeo é ‎a Intel UHD Graphics e o sistema operacional que vem instalado de fábrica é o Windows 11. No site da Amazon, a opção pode ser vista por cifras a partir de R$ 4.003.

O modelo tem tela de 15,6 polegadas, com resolução de 1920 x 1080 pixels. Quanto ao design, a opção traz bordas mais arredondadas, com tampa em metal, o que deve garantir maior resistência. Além disso, o notebook também traz teclado alfanumérico, o que é um ponto positivo para quem trabalha com planilhas, por exemplo. O TechTudo testou o laptop em outubro de 2019 e concluiu que ele é interessante para estudar, trabalhar e ver vídeos.

Prós: preço mais baixo pode ser um atrativo

preço mais baixo pode ser um atrativo Contras: pouca quantidade de memória RAM

2 de 8 Acer Aspire 5 pode ser ideal para trabalho ou estudos — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Acer Aspire 5 pode ser ideal para trabalho ou estudos — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O laptop também tem foco em produtividade, vem com Windows 11 instalado de fábrica e também traz extensão numérica no teclado. O display tem tela antirreflexiva de 15,6 polegadas, com resolução de 1920 x 1080 pixels. O diferencial do modelo é que ele traz um slot na parte traseira que permite aprimorar a memória de forma simples, apenas destacando as portas.

Prós: permite atualizar a memória de forma simples

permite atualizar a memória de forma simples Contras: não há

3 de 8 Samsung ‎NP550XDA-KH3BR é um notebook com foco em produtividade — Foto: Divulgação/Samsung Samsung ‎NP550XDA-KH3BR é um notebook com foco em produtividade — Foto: Divulgação/Samsung

O Acer Aspire 3 também é um modelo de entrada com foco em produtividade. A opção traz 8 GB de memória RAM, com processador Intel Core i3 de 10ª geração, placa de vídeo integrada e 512 GB de armazenamento SSD. O modelo acompanha o Windows 10 Home de fábrica, mas permite o upgrade para o Windows 11. Esta opção é vista por cerca de R$ 4.999 na Amazon.

Quanto ao display, são 15,6 polegadas de tamanho, com resolução de 1366 x 768 pixels. O teclado do laptop também traz extensão numérica, o que pode ser útil para quem trabalha com cálculos e deseja maior praticidade e rapidez ao executar estas tarefas ao longo do dia.

Prós: permite o upgrade para o Windows 11

permite o upgrade para o Windows 11 Contras: preço elevado

4 de 8 Acer Aspire 3 traz 8 GB de memória RAM — Foto: Divulgação/Acer Acer Aspire 3 traz 8 GB de memória RAM — Foto: Divulgação/Acer

O Acer Nitro 5 é um notebook gamer com especificações mais robustas que devem agradar usuários que buscam um laptop mais potente. Ele traz processador Intel Core i5 de 10ª geração, com placa de vídeo GeForce GTX 1650, da Nvidia, com 4 GB de memória dedicada. A ficha técnica fica completa com 8 GB de memória RAM, expansíveis até 32 GB, além de 512 GB de armazenamento SSD. O computador é vendido na Amazon por cifras a partir de R$ 5.292.

O modelo vem com Windows 11 instalado de fábrica, tem display com tela de 15,6 polegadas e resolução de 1920 x 1080 pixels. O teclado traz extensão alfanumérica e é retroiluminado na cor vermelha. O notebook traz um design com bordas mais retas e também tem detalhes em vermelho por toda a sua extensão. O TechTudo fez um review do laptop em agosto de 2021 e concluiu que o produto pode ser interessante para quem quer um computador que rode os jogos mais recentes.

Prós: as configurações mais robustas prometem rodar softwares mais pesados e jogos

as configurações mais robustas prometem rodar softwares mais pesados e jogos Contras: detalhes em tons de vermelho podem desagradar alguns usuários

5 de 8 Acer Nitro 5 apresenta detalhes em vermelho — Foto: Divulgação/Acer Acer Nitro 5 apresenta detalhes em vermelho — Foto: Divulgação/Acer

O Ideapad Gaming i3, da Lenovo, também é um notebook gamer com especificações mais robustas. O modelo é equipado com 8 GB de memória RAM, processador Intel Core i7 de 10ª geração e placa de vídeo ‎GeForce GTX 1650, da Nvidia, com 4 GB de memória dedicada. Além disso, o laptop também conta com 512 GB de armazenamento no SSD. O sistema operacional do modelo é o Windows 10 Home. Esta opção é vendida por valores que partem de R$ 5.895.

A tela é antirreflexiva com 15,6 polegadas e resolução de 1920 x 1080 pixels. Já o teclado traz extensão numérica e é retroiluminado em azul. O modelo também possui alguns diferenciais, como um sistema de resfriamento composto por dois coolers que promete ser silencioso, além de uma certificação de áudio Dolby Audio e uma autonomia de até 9,6 horas. Quanto ao design, o modelo possui bordas mais retas e com arestas achatadas e também é confeccionado em material de cor azul.

Prós: possui sistema de resfriamento otimizado e promete ser silencioso

possui sistema de resfriamento otimizado e promete ser silencioso Contras: a cor azul do modelo pode desagradar alguns usuários

6 de 8 Lenovo Ideapad Gaming 3i possui um sistema de resfriamento otimizado e promete ser silencioso — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo Ideapad Gaming 3i possui um sistema de resfriamento otimizado e promete ser silencioso — Foto: Divulgação/Lenovo

A linha XPS, da Dell, traz configurações e especificações mais avançadas. O modelo XPS-9300-A10S conta com um design elegante, com bordas ultrafinas e acabamento em alumínio. O laptop é equipado com processador Intel Core i5 de 10ª geração, tem placa de vídeo integrada ‎Intel UHD Graphics, e tem 8 GB de memória RAM. O armazenamento também é de 512 GB e o equipamento é vendido por cifras a partir de R$ 6.999.

No display, o XPS traz tela de 13,4 polegadas, com resolução de ‎1920 x 1200 pixels. O teclado não tem extensão numérica, mas é retoiluminado, o que é útil para quem trabalha em ambientes pouco iluminados. O sistema operacional que acompanha o modelo de fábrica é o Windows 10, mas ele também oferece suporte para o Windows 11.

Prós: configurações mais avançadas, design ultrafino e elegante

configurações mais avançadas, design ultrafino e elegante Contras: preço mais elevado

7 de 8 Dell XPS traz bordas ultrafinas e acabamento em alumínio — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Dell XPS traz bordas ultrafinas e acabamento em alumínio — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O MacBook Pro M1 traz especificações mais robustas, ideais para quem busca por um notebook com alta performance. A linha premium com os laptops mais recentes da Apple traz design ultrafino com estrutura em alumínio. O modelo é equipado com o novo chip M1, desenvolvido pela própria maçã e traz CPU com oito núcleos, GPU de sete núcleos e Neural Engine de 16 núcleos. O computador é encontrado na Amazon por cifras que partem de R$ 19.799.

O laptop conta com 8 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento em SSD. Ele possui uma Touch Bar acima do teclado para controlar algumas funções do computador e também tem teclado retroiluminado. O display possui 13 polegadas e tecnologia que promete reproduzir pretos intensos e brancos mais brilhantes.

Prós: configurações mais robustas e chip fabricado pela Apple

configurações mais robustas e chip fabricado pela Apple Contras: preço elevado

8 de 8 MacBook Pro M1 é um notebook com display de 13 polegadas — Foto: Divulgação/Apple MacBook Pro M1 é um notebook com display de 13 polegadas — Foto: Divulgação/Apple

Com informações da Samsung e Apple

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"