Notebook com Windows 11: seis laptops com o sistema da Microsoft

O Windows 11 chegou em outubro de 2021 trazendo novos recursos, visual remodelado e promessa de melhor desempenho que seu antecessor. Porém, algumas exigências técnicas acabaram fazendo com que a migração para a nova versão do sistema precisasse ser observada com mais cuidado, afinal, o software não oferece o mesmo nível de compatibilidade de outras versões do sistema da Microsoft . Além de exigir recursos como TPM 2.0 , o novo Windows foi lançado com algumas restrições de suporte a processadores, sendo incompatível com certos modelos relativamente modernos e bem populares.

Apesar das restrições quanto ao hardware requisitado para o suporte ao Windows 11, no mercado brasileiro, marcas com o Dell, Lenovo e Samsung já oferecem opções de notebooks que trazem o novo sistema por valores a partir dos R$ 1.749, tendo desde modelos básicos até soluções para quem procura um notebook para trabalhos mais exigentes. A seguir, o TechTudo apresenta mais detalhes de seis modelos de notebooks com Windows 11 disponíveis no varejo online brasileiro.

1 de 6 Notebook Positivo Motion é opção de entrada com Windows 11. — Foto: Reprodução/Amazon Notebook Positivo Motion é opção de entrada com Windows 11. — Foto: Reprodução/Amazon

O notebook da Positivo oferece basicamente o mínimo indicado para uma boa experiência com o sistema da Microsoft, o que visa a tornar o equipamento mais acessível. Mesmo sendo um notebook de entrada com display HD de 14 polegadas, o Positivo Motion já traz de fábrica um SSD de 120 GB, um diferencial em sua categoria.

Além de um visual mais simples com construção em plástico e design discreto, o notebook traz 4 GB de memória RAM, processador Intel Celeron dual-core e poucas opções de upgrade — configurações que podem, de certa forma, restringir bastante a usabilidade do equipamento.

Prós: Preço baixo, SSD

O Dell Inspiron é um equipamento de entrada da Dell que, por ser voltado para o custo-benefício, abre mão de um visual mais refinado e aposta também em uma configuração mais simples. O modelo da lista é equipado com um processador Intel Pentium Gold 7505, dual-core, 4 GB de RAM DDR4 de 2.666 MHz e armazenamento em SSD NVMe de 128 GB — o que deve trazer ainda mais agilidade para o boot e inicialização do sistema e aplicações.

Apesar do SSD com tecnologia mais moderna, o Inspiron i15 é mais um modelo com tela apenas HD de 15.6", quase um padrão para os notebooks de entrada e alguns intermediários comercializados no Brasil. Mesmo sendo mais um modelo que não tende a entregar tanto desempenho, o Dell Inspiron conta com uma qualidade de construção maior e tende a oferecer agilidade para o uso do equipamento no dia a dia.

2 de 6 Notebook Dell Inspiron conta com mais suporte e visual mais arrojado. — Foto: Reprodução/Amazon Notebook Dell Inspiron conta com mais suporte e visual mais arrojado. — Foto: Reprodução/Amazon

Prós: SSD NVMe, acabamento, suporte

Prometendo um melhor equilíbrio entre custo e desempenho, o primeiro IdeaPad da lista traz uma das mais novas versões dos processadores AMD Ryzen destinados a dispositivos portáteis, o que deve impactar positivamente na experiência com o notebook, que acaba tendo também uma solução de vídeo integrada de maior capacidade. Além do AMD Ryzen 5 5500U, o notebook oferece 8 GB de RAM e armazenamento de 256 GB também em SSD — especificações que prometem entregar boa performance para a maioria das tarefas mais comuns.

Outro diferencial notável do Lenovo IdeaPad 3 é o display de 15,6 polegadas Full HD, que infelizmente ainda é apenas um diferencial entre os notebooks oferecidos no Brasil. Ele deve trazer, além de mais conforto, uma experiência muito mais adequada aos usuários. O visual do notebook é discreto, mas sua construção é de uma qualidade equivalente ao seu segmento.

3 de 6 Lenovo IdeaPad 3 tem visual discreto e traz processador AMD Ryzen — Foto: Reprodução/Amazon Lenovo IdeaPad 3 tem visual discreto e traz processador AMD Ryzen — Foto: Reprodução/Amazon

Prós: Tela Full HD, SSD maior, vídeo integrado, processador rápido

O modelo a seguir é mais um IdeaPad que, assim como o notebook apresentado anteriormente, traz 8 GB de memória RAM, armazenamento em SSD de 256 GB e um display Full HD de 15,6". O diferencial fica por conta do processador, um Ryzen 7 5700U, com oito núcleos e 16 threads com frequências de até 4.3 GHz segundo a AMD.

Assim como os demais modelos de Ideapad, aqui temos mais um notebook que, apesar do visual discreto, promete oferecer um rendimento muito mais condizente com a atualidade. A tendência é que o aparelho seja ágil e apto a entregar uma experiência satisfatória com o novo sistema da Microsoft, sendo mais um modelo com as soluções de vídeo integradas da AMD.

4 de 6 Com processador Ryzen 7, Lenovo IdeaPad 3 promete desempenho de sobra para encarar o Windows 11. — Foto: Reprodução/Amazon Com processador Ryzen 7, Lenovo IdeaPad 3 promete desempenho de sobra para encarar o Windows 11. — Foto: Reprodução/Amazon

Prós: Bom processador, vídeo integrado mais potente, SSD, tela Full HD

Para quem prefere um notebook com processador Intel, o Samsung Book listado conta com um Intel Core i5 1135G7, que é um dos mais recentes da fabricante, além de 8 GB de memória RAM DDR4, armazenamento em SSD de 512 GB e vídeo integrado Intel UHD Graphics. A tela do equipamento é de 15,6 polegadas com resolução Full HD, o que pode ser interessante para quem procura uma experiência visual mais avançada.

Por falar em visual, o design do Samsung Book também é muito sóbrio, dando um aspecto elegante ao equipamento da Samsung. Apesar do processador moderno, a GPU integrada tende a não entregar tanta performance quanto algumas soluções concorrentes, o que pode acabar fazendo com que, em alguns momentos, uma GPU dedicada faça falta.

5 de 6 Samsung Book conta com processador Intel de décima primeira geração e Windows 11. — Foto: Reprodução/Amazon Samsung Book conta com processador Intel de décima primeira geração e Windows 11. — Foto: Reprodução/Amazon

Prós: Tela Full HD, SSD de 512 GB, permite upgrades

Sem dúvida, o acabamento em metal da tampa do Acer Aspire 5 chama atenção, sendo um dos diferenciais do equipamento. Ele também conta com chipset Intel e SSD como solução de armazenamento. O processador é o Intel Core i5 1135G7, com 8 GB de RAM, vídeo integrado e armazenamento de 256 GB com um SSD de alto desempenho.

A tela de 15,6 polegadas também oferece a resolução Full HD, mas o que deve fazer falta no modelo é uma GPU dedicada, uma vez que a Intel UHD Graphics não é uma solução que possa oferecer tanta performance. O notebook da Acer acaba sendo uma opção interessante para quem procura um produto com acabamento mais refinado e para usuários que fazem questão de um modelo com processador Intel.

6 de 6 Acer Aspire 5 conta com acabamento em metal e SSD de alto desempenho. — Foto: Reprodução/Amazon Acer Aspire 5 conta com acabamento em metal e SSD de alto desempenho. — Foto: Reprodução/Amazon

Prós: Acabamento mais refinado, SSD, tela Full HD

